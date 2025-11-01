Информация за цената за HyperStrategy (HSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.080755 $ 0.080755 $ 0.080755 24-часов нисък $ 0.083612 $ 0.083612 $ 0.083612 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.080755$ 0.080755 $ 0.080755 24-часов висок $ 0.083612$ 0.083612 $ 0.083612 Рекорд за всички времена $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Най-ниска цена $ 0.064372$ 0.064372 $ 0.064372 Промяна на цената (1ч) +0.36% Промяна на цената (1д) +0.14% Промяна на цената (7д) -3.95% Промяна на цената (7д) -3.95%

Цената в реално време за HyperStrategy (HSTR) е$0.082119. През последните 24 часа HSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.080755 до най-висока стойност $ 0.083612, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HSTR е $ 2.48, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.064372.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HSTR има промяна от +0.36% за последния час, +0.14% за 24 часа и -3.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HyperStrategy (HSTR)

Пазарна капитализация $ 81.67K$ 81.67K $ 81.67K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 81.67K$ 81.67K $ 81.67K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на HyperStrategy е $ 81.67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HSTR е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 81.67K.