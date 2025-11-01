БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Naoris Protocol днес е 0.04676 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NAORIS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NAORIS в MEXC сега.Цената в реално време на Naoris Protocol днес е 0.04676 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NAORIS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NAORIS в MEXC сега.

Повече за NAORIS

NAORISценова информация

Какво представлява NAORIS

Бяла книга NAORIS

Официален уебсайт на NAORIS

Токеномика на NAORIS

NAORIS ценова прогноза

NAORIS История

Ръководство за закупуване за NAORIS

Конвертор на валута NAORIS във фиат

NAORIS спот

NAORIS USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Naoris Protocol Лого

Naoris Protocol цена(NAORIS)

1 NAORIS към USD - цена в реално време:

$0.04676
$0.04676$0.04676
-2.74%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:04:42 (UTC+8)

Информация за цената за Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.04526
$ 0.04526$ 0.04526
24-часов нисък
$ 0.04862
$ 0.04862$ 0.04862
24-часов висок

$ 0.04526
$ 0.04526$ 0.04526

$ 0.04862
$ 0.04862$ 0.04862

--
----

--
----

-2.04%

-2.74%

+4.44%

+4.44%

Цената в реално време за Naoris Protocol (NAORIS) е$ 0.04676. През последните 24 часа NAORIS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04526 до най-висока стойност $ 0.04862, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NAORIS е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NAORIS има промяна от -2.04% за последния час, -2.74% за 24 часа и +4.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Naoris Protocol (NAORIS)

--
----

$ 79.37K
$ 79.37K$ 79.37K

$ 187.04M
$ 187.04M$ 187.04M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Текущата пазарна капитализация на Naoris Protocol е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 79.37K. Циркулиращото предлагане на NAORIS е --, като общото предлагане е 4000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 187.04M.

История на цените за Naoris Protocol (NAORIS) USD

Проследете промените в цените за Naoris Protocol днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0013173-2.74%
30 дни$ -0.00775-14.22%
60 дни$ +0.02388+104.37%
90 дни$ +0.01122+31.57%
Naoris Protocol Промяна на цената днес

Днес NAORIS регистрира промяна от $ -0.0013173 (-2.74%), отразяваща последната му пазарна активност.

Naoris Protocol 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00775 (-14.22%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Naoris Protocol 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни NAORIS отбеляза промяна на $ +0.02388 (+104.37%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Naoris Protocol 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.01122 (+31.57%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Naoris Protocol (NAORIS) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Naoris Protocol сега.

Какво е Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Naoris Protocol инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете NAORIS наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Naoris Protocol в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Naoris Protocol купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Naoris Protocol (USD)

Колко ще струва Naoris Protocol (NAORIS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Naoris Protocol (NAORIS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Naoris Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Naoris Protocol сега!

Токеномика на Naoris Protocol (NAORIS)

Разбирането на токеномиката на Naoris Protocol (NAORIS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NAORIS сега!

Как да купя Naoris Protocol (NAORIS)

Търсите как да купите Naoris Protocol? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Naoris Protocol от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

NAORIS към местни валути

1 Naoris Protocol(NAORIS) към VND
1,230.4894
1 Naoris Protocol(NAORIS) към AUD
A$0.0710752
1 Naoris Protocol(NAORIS) към GBP
0.0355376
1 Naoris Protocol(NAORIS) към EUR
0.0402136
1 Naoris Protocol(NAORIS) към USD
$0.04676
1 Naoris Protocol(NAORIS) към MYR
RM0.1959244
1 Naoris Protocol(NAORIS) към TRY
1.966258
1 Naoris Protocol(NAORIS) към JPY
¥7.20104
1 Naoris Protocol(NAORIS) към ARS
ARS$67.7678652
1 Naoris Protocol(NAORIS) към RUB
3.778208
1 Naoris Protocol(NAORIS) към INR
4.152288
1 Naoris Protocol(NAORIS) към IDR
Rp779.3330216
1 Naoris Protocol(NAORIS) към PHP
2.7452796
1 Naoris Protocol(NAORIS) към EGP
￡E.2.2084748
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BRL
R$0.2511012
1 Naoris Protocol(NAORIS) към CAD
C$0.065464
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BDT
5.7196832
1 Naoris Protocol(NAORIS) към NGN
67.6696692
1 Naoris Protocol(NAORIS) към COP
$180.54036
1 Naoris Protocol(NAORIS) към ZAR
R.0.8103508
1 Naoris Protocol(NAORIS) към UAH
1.961582
1 Naoris Protocol(NAORIS) към TZS
T.Sh.115.172218
1 Naoris Protocol(NAORIS) към VES
Bs10.33396
1 Naoris Protocol(NAORIS) към CLP
$44.04792
1 Naoris Protocol(NAORIS) към PKR
Rs13.1344164
1 Naoris Protocol(NAORIS) към KZT
24.7799944
1 Naoris Protocol(NAORIS) към THB
฿1.5154916
1 Naoris Protocol(NAORIS) към TWD
NT$1.4383376
1 Naoris Protocol(NAORIS) към AED
د.إ0.1716092
1 Naoris Protocol(NAORIS) към CHF
Fr0.037408
1 Naoris Protocol(NAORIS) към HKD
HK$0.3633252
1 Naoris Protocol(NAORIS) към AMD
֏17.895052
1 Naoris Protocol(NAORIS) към MAD
.د.م0.43253
1 Naoris Protocol(NAORIS) към MXN
$0.8678656
1 Naoris Protocol(NAORIS) към SAR
ريال0.17535
1 Naoris Protocol(NAORIS) към ETB
Br7.2113272
1 Naoris Protocol(NAORIS) към KES
KSh6.0409244
1 Naoris Protocol(NAORIS) към JOD
د.أ0.03315284
1 Naoris Protocol(NAORIS) към PLN
0.1725444
1 Naoris Protocol(NAORIS) към RON
лв0.205744
1 Naoris Protocol(NAORIS) към SEK
kr0.4437524
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BGN
лв0.0790244
1 Naoris Protocol(NAORIS) към HUF
Ft15.7281936
1 Naoris Protocol(NAORIS) към CZK
0.986636
1 Naoris Protocol(NAORIS) към KWD
د.ك0.01430856
1 Naoris Protocol(NAORIS) към ILS
0.15197
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BOB
Bs0.3231116
1 Naoris Protocol(NAORIS) към AZN
0.079492
1 Naoris Protocol(NAORIS) към TJS
SM0.4306596
1 Naoris Protocol(NAORIS) към GEL
0.1267196
1 Naoris Protocol(NAORIS) към AOA
Kz42.8597484
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BHD
.د.ب0.01758176
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BMD
$0.04676
1 Naoris Protocol(NAORIS) към DKK
kr0.3025372
1 Naoris Protocol(NAORIS) към HNL
L1.2307232
1 Naoris Protocol(NAORIS) към MUR
2.1388024
1 Naoris Protocol(NAORIS) към NAD
$0.8080128
1 Naoris Protocol(NAORIS) към NOK
kr0.4732112
1 Naoris Protocol(NAORIS) към NZD
$0.0813624
1 Naoris Protocol(NAORIS) към PAB
B/.0.04676
1 Naoris Protocol(NAORIS) към PGK
K0.1968596
1 Naoris Protocol(NAORIS) към QAR
ر.ق0.1702064
1 Naoris Protocol(NAORIS) към RSD
дин.4.7517512
1 Naoris Protocol(NAORIS) към UZS
soʻm563.3733644
1 Naoris Protocol(NAORIS) към ALL
L3.9189556
1 Naoris Protocol(NAORIS) към ANG
ƒ0.0837004
1 Naoris Protocol(NAORIS) към AWG
ƒ0.0837004
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BBD
$0.09352
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BAM
KM0.0785568
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BIF
Fr138.31608
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BND
$0.060788
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BSD
$0.04676
1 Naoris Protocol(NAORIS) към JMD
$7.5124616
1 Naoris Protocol(NAORIS) към KHR
187.7909656
1 Naoris Protocol(NAORIS) към KMF
Fr19.91976
1 Naoris Protocol(NAORIS) към LAK
1,016.5217188
1 Naoris Protocol(NAORIS) към LKR
රු14.2515128
1 Naoris Protocol(NAORIS) към MDL
L0.790244
1 Naoris Protocol(NAORIS) към MGA
Ar210.63042
1 Naoris Protocol(NAORIS) към MOP
P0.3745476
1 Naoris Protocol(NAORIS) към MVR
0.715428
1 Naoris Protocol(NAORIS) към MWK
MK81.1805036
1 Naoris Protocol(NAORIS) към MZN
MT2.987964
1 Naoris Protocol(NAORIS) към NPR
रु6.6389848
1 Naoris Protocol(NAORIS) към PYG
331.62192
1 Naoris Protocol(NAORIS) към RWF
Fr67.94228
1 Naoris Protocol(NAORIS) към SBD
$0.3848348
1 Naoris Protocol(NAORIS) към SCR
0.6490288
1 Naoris Protocol(NAORIS) към SRD
$1.80026
1 Naoris Protocol(NAORIS) към SVC
$0.40915
1 Naoris Protocol(NAORIS) към SZL
L0.811286
1 Naoris Protocol(NAORIS) към TMT
m0.16366
1 Naoris Protocol(NAORIS) към TND
د.ت0.13733412
1 Naoris Protocol(NAORIS) към TTD
$0.3165652
1 Naoris Protocol(NAORIS) към UGX
Sh162.91184
1 Naoris Protocol(NAORIS) към XAF
Fr26.55968
1 Naoris Protocol(NAORIS) към XCD
$0.126252
1 Naoris Protocol(NAORIS) към XOF
Fr26.55968
1 Naoris Protocol(NAORIS) към XPF
Fr4.81628
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BWP
P0.6284544
1 Naoris Protocol(NAORIS) към BZD
$0.0939876
1 Naoris Protocol(NAORIS) към CVE
$4.4557604
1 Naoris Protocol(NAORIS) към DJF
Fr8.32328
1 Naoris Protocol(NAORIS) към DOP
$2.9968484
1 Naoris Protocol(NAORIS) към DZD
د.ج6.0773972
1 Naoris Protocol(NAORIS) към FJD
$0.1056776
1 Naoris Protocol(NAORIS) към GNF
Fr406.5782
1 Naoris Protocol(NAORIS) към GTQ
Q0.3586492
1 Naoris Protocol(NAORIS) към GYD
$9.7924792
1 Naoris Protocol(NAORIS) към ISK
kr5.845

Naoris Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на Naoris Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Naoris Protocol
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Naoris Protocol

Колко струва Naoris Protocol (NAORIS) днес?
Цената в реално време на NAORIS в USD е 0.04676 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NAORIS към USD?
Текущата цена на NAORIS към USD е $ 0.04676. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Naoris Protocol?
Пазарната капитализация за NAORIS е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NAORIS?
Циркулиращото предлагане на NAORIS е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NAORIS?
NAORIS постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NAORIS?
NAORIS достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на NAORIS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NAORIS е $ 79.37K USD.
Ще се повиши ли NAORIS тази година?
NAORIS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NAORIS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:04:42 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Naoris Protocol (NAORIS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор NAORIS-към-USD

Сума

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.04676 USD

Търговия на NAORIS

NAORIS/USDT
$0.04676
$0.04676$0.04676
-2.76%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,023.21
$109,023.21$109,023.21

-1.08%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,819.72
$3,819.72$3,819.72

-1.06%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03063
$0.03063$0.03063

-4.81%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.22
$185.22$185.22

-1.56%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,819.72
$3,819.72$3,819.72

-1.06%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,023.21
$109,023.21$109,023.21

-1.08%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.22
$185.22$185.22

-1.56%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4951
$2.4951$2.4951

-1.14%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,075.05
$1,075.05$1,075.05

-0.85%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000752
$0.0000752$0.0000752

+50.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09786
$0.09786$0.09786

+878.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00071
$0.00071$0.00071

+294.44%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000480
$0.000480$0.000480

+140.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004087
$0.000000004087$0.000000004087

+50.70%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0033
$0.0033$0.0033

+32.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003275
$0.0000000000000000000000003275$0.0000000000000000000000003275

+26.01%