Информация за цената за CODE (CODE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00047588 $ 0.00047588 $ 0.00047588 24-часов нисък $ 0.00050032 $ 0.00050032 $ 0.00050032 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00047588$ 0.00047588 $ 0.00047588 24-часов висок $ 0.00050032$ 0.00050032 $ 0.00050032 Рекорд за всички времена $ 0.01376831$ 0.01376831 $ 0.01376831 Най-ниска цена $ 0.00046176$ 0.00046176 $ 0.00046176 Промяна на цената (1ч) -0.33% Промяна на цената (1д) +3.70% Промяна на цената (7д) -5.83% Промяна на цената (7д) -5.83%

Цената в реално време за CODE (CODE) е$0.0004935. През последните 24 часа CODE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00047588 до най-висока стойност $ 0.00050032, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CODE е $ 0.01376831, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00046176.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CODE има промяна от -0.33% за последния час, +3.70% за 24 часа и -5.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CODE (CODE)

Пазарна капитализация $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K Циркулиращо предлагане 19.78M 19.78M 19.78M Общо предлагане 19,781,549.46533737 19,781,549.46533737 19,781,549.46533737

Текущата пазарна капитализация на CODE е $ 9.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CODE е 19.78M, като общото предлагане е 19781549.46533737. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.76K.