Информация за цената за Cod3x (CDX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.070284 $ 0.070284 $ 0.070284 24-часов нисък $ 0.075695 $ 0.075695 $ 0.075695 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.070284$ 0.070284 $ 0.070284 24-часов висок $ 0.075695$ 0.075695 $ 0.075695 Рекорд за всички времена $ 0.251359$ 0.251359 $ 0.251359 Най-ниска цена $ 0.01749092$ 0.01749092 $ 0.01749092 Промяна на цената (1ч) +0.36% Промяна на цената (1д) +2.73% Промяна на цената (7д) +11.70% Промяна на цената (7д) +11.70%

Цената в реално време за Cod3x (CDX) е$0.07236. През последните 24 часа CDX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.070284 до най-висока стойност $ 0.075695, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CDX е $ 0.251359, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01749092.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CDX има промяна от +0.36% за последния час, +2.73% за 24 часа и +11.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cod3x (CDX)

Пазарна капитализация $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Циркулиращо предлагане 49.08M 49.08M 49.08M Общо предлагане 49,076,466.76556558 49,076,466.76556558 49,076,466.76556558

Текущата пазарна капитализация на Cod3x е $ 3.54M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CDX е 49.08M, като общото предлагане е 49076466.76556558. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.54M.