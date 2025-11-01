Информация за цената за ArchAI (ARCHAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00320626 $ 0.00320626 $ 0.00320626 24-часов нисък $ 0.00327114 $ 0.00327114 $ 0.00327114 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00320626$ 0.00320626 $ 0.00320626 24-часов висок $ 0.00327114$ 0.00327114 $ 0.00327114 Рекорд за всички времена $ 0.00836712$ 0.00836712 $ 0.00836712 Най-ниска цена $ 0.00271399$ 0.00271399 $ 0.00271399 Промяна на цената (1ч) +1.06% Промяна на цената (1д) +2.02% Промяна на цената (7д) -3.62% Промяна на цената (7д) -3.62%

Цената в реално време за ArchAI (ARCHAI) е$0.003271. През последните 24 часа ARCHAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00320626 до най-висока стойност $ 0.00327114, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ARCHAI е $ 0.00836712, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00271399.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ARCHAI има промяна от +1.06% за последния час, +2.02% за 24 часа и -3.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ArchAI (ARCHAI)

Пазарна капитализация $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Циркулиращо предлагане 408.48M 408.48M 408.48M Общо предлагане 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

Текущата пазарна капитализация на ArchAI е $ 1.34M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ARCHAI е 408.48M, като общото предлагане е 822688389.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.69M.