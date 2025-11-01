Информация за цената за AnonymousCodingCult (ACC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.089338 $ 0.089338 $ 0.089338 24-часов нисък $ 0.100461 $ 0.100461 $ 0.100461 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.089338$ 0.089338 $ 0.089338 24-часов висок $ 0.100461$ 0.100461 $ 0.100461 Рекорд за всички времена $ 0.188123$ 0.188123 $ 0.188123 Най-ниска цена $ 0.02861669$ 0.02861669 $ 0.02861669 Промяна на цената (1ч) -0.04% Промяна на цената (1д) +7.32% Промяна на цената (7д) -8.50% Промяна на цената (7д) -8.50%

Цената в реално време за AnonymousCodingCult (ACC) е$0.096786. През последните 24 часа ACC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.089338 до най-висока стойност $ 0.100461, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ACC е $ 0.188123, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02861669.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ACC има промяна от -0.04% за последния час, +7.32% за 24 часа и -8.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AnonymousCodingCult (ACC)

Пазарна капитализация $ 658.37K$ 658.37K $ 658.37K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 658.37K$ 658.37K $ 658.37K Циркулиращо предлагане 6.80M 6.80M 6.80M Общо предлагане 6,802,330.082765 6,802,330.082765 6,802,330.082765

Текущата пазарна капитализация на AnonymousCodingCult е $ 658.37K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ACC е 6.80M, като общото предлагане е 6802330.082765. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 658.37K.