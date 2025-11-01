БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на PHT Stablecoin днес е 0.01696 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PHT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PHT в MEXC сега.Цената в реално време на PHT Stablecoin днес е 0.01696 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PHT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PHT в MEXC сега.

Повече за PHT

PHTценова информация

Какво представлява PHT

Бяла книга PHT

Официален уебсайт на PHT

Токеномика на PHT

PHT ценова прогноза

PHT История

Ръководство за закупуване за PHT

Конвертор на валута PHT във фиат

PHT спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

PHT Stablecoin Лого

PHT Stablecoin цена(PHT)

1 PHT към USD - цена в реално време:

$0.01696
$0.01696$0.01696
-0.11%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:38:36 (UTC+8)

Информация за цената за PHT Stablecoin (PHT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01691
$ 0.01691$ 0.01691
24-часов нисък
$ 0.01707
$ 0.01707$ 0.01707
24-часов висок

$ 0.01691
$ 0.01691$ 0.01691

$ 0.01707
$ 0.01707$ 0.01707

--
----

--
----

0.00%

-0.11%

-1.17%

-1.17%

Цената в реално време за PHT Stablecoin (PHT) е$ 0.01696. През последните 24 часа PHT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01691 до най-висока стойност $ 0.01707, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PHT е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PHT има промяна от 0.00% за последния час, -0.11% за 24 часа и -1.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PHT Stablecoin (PHT)

--
----

$ 5.36K
$ 5.36K$ 5.36K

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

Текущата пазарна капитализация на PHT Stablecoin е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 5.36K. Циркулиращото предлагане на PHT е --, като общото предлагане е 287850000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.88M.

История на цените за PHT Stablecoin (PHT) USD

Проследете промените в цените за PHT Stablecoin днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000187-0.11%
30 дни$ -0.00028-1.63%
60 дни$ -0.00045-2.59%
90 дни$ -0.00004-0.24%
PHT Stablecoin Промяна на цената днес

Днес PHT регистрира промяна от $ -0.0000187 (-0.11%), отразяваща последната му пазарна активност.

PHT Stablecoin 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00028 (-1.63%), което показва краткосрочното представяне на токена.

PHT Stablecoin 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни PHT отбеляза промяна на $ -0.00045 (-2.59%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

PHT Stablecoin 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00004 (-0.24%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на PHT Stablecoin (PHT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за PHT Stablecoin сега.

Какво е PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите PHT Stablecoin инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете PHT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за PHT Stablecoin в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано PHT Stablecoin купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за PHT Stablecoin (USD)

Колко ще струва PHT Stablecoin (PHT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от PHT Stablecoin (PHT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за PHT Stablecoin.

Проверете прогнозата за цената за PHT Stablecoin сега!

Токеномика на PHT Stablecoin (PHT)

Разбирането на токеномиката на PHT Stablecoin (PHT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PHT сега!

Как да купя PHT Stablecoin (PHT)

Търсите как да купите PHT Stablecoin? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите PHT Stablecoin от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

PHT към местни валути

1 PHT Stablecoin(PHT) към VND
446.3024
1 PHT Stablecoin(PHT) към AUD
A$0.0257792
1 PHT Stablecoin(PHT) към GBP
0.0128896
1 PHT Stablecoin(PHT) към EUR
0.0145856
1 PHT Stablecoin(PHT) към USD
$0.01696
1 PHT Stablecoin(PHT) към MYR
RM0.0710624
1 PHT Stablecoin(PHT) към TRY
0.713168
1 PHT Stablecoin(PHT) към JPY
¥2.61184
1 PHT Stablecoin(PHT) към ARS
ARS$24.6152352
1 PHT Stablecoin(PHT) към RUB
1.370368
1 PHT Stablecoin(PHT) към INR
1.5058784
1 PHT Stablecoin(PHT) към IDR
Rp282.6665536
1 PHT Stablecoin(PHT) към PHP
0.9953824
1 PHT Stablecoin(PHT) към EGP
￡E.0.8011904
1 PHT Stablecoin(PHT) към BRL
R$0.0910752
1 PHT Stablecoin(PHT) към CAD
C$0.023744
1 PHT Stablecoin(PHT) към BDT
2.0745472
1 PHT Stablecoin(PHT) към NGN
24.5440032
1 PHT Stablecoin(PHT) към COP
$65.7362816
1 PHT Stablecoin(PHT) към ZAR
R.0.2940864
1 PHT Stablecoin(PHT) към UAH
0.711472
1 PHT Stablecoin(PHT) към TZS
T.Sh.41.773328
1 PHT Stablecoin(PHT) към VES
Bs3.74816
1 PHT Stablecoin(PHT) към CLP
$15.97632
1 PHT Stablecoin(PHT) към PKR
Rs4.7638944
1 PHT Stablecoin(PHT) към KZT
8.9877824
1 PHT Stablecoin(PHT) към THB
฿0.549504
1 PHT Stablecoin(PHT) към TWD
NT$0.5218592
1 PHT Stablecoin(PHT) към AED
د.إ0.0622432
1 PHT Stablecoin(PHT) към CHF
Fr0.013568
1 PHT Stablecoin(PHT) към HKD
HK$0.1317792
1 PHT Stablecoin(PHT) към AMD
֏6.490592
1 PHT Stablecoin(PHT) към MAD
.د.م0.15688
1 PHT Stablecoin(PHT) към MXN
$0.3149472
1 PHT Stablecoin(PHT) към SAR
ريال0.0636
1 PHT Stablecoin(PHT) към ETB
Br2.6155712
1 PHT Stablecoin(PHT) към KES
KSh2.1910624
1 PHT Stablecoin(PHT) към JOD
د.أ0.01202464
1 PHT Stablecoin(PHT) към PLN
0.0625824
1 PHT Stablecoin(PHT) към RON
лв0.0747936
1 PHT Stablecoin(PHT) към SEK
kr0.16112
1 PHT Stablecoin(PHT) към BGN
лв0.0286624
1 PHT Stablecoin(PHT) към HUF
Ft5.7065312
1 PHT Stablecoin(PHT) към CZK
0.3580256
1 PHT Stablecoin(PHT) към KWD
د.ك0.00518976
1 PHT Stablecoin(PHT) към ILS
0.05512
1 PHT Stablecoin(PHT) към BOB
Bs0.1171936
1 PHT Stablecoin(PHT) към AZN
0.028832
1 PHT Stablecoin(PHT) към TJS
SM0.1562016
1 PHT Stablecoin(PHT) към GEL
0.0459616
1 PHT Stablecoin(PHT) към AOA
Kz15.5453664
1 PHT Stablecoin(PHT) към BHD
.د.ب0.00637696
1 PHT Stablecoin(PHT) към BMD
$0.01696
1 PHT Stablecoin(PHT) към DKK
kr0.1097312
1 PHT Stablecoin(PHT) към HNL
L0.4463872
1 PHT Stablecoin(PHT) към MUR
0.7757504
1 PHT Stablecoin(PHT) към NAD
$0.2930688
1 PHT Stablecoin(PHT) към NOK
kr0.1716352
1 PHT Stablecoin(PHT) към NZD
$0.0295104
1 PHT Stablecoin(PHT) към PAB
B/.0.01696
1 PHT Stablecoin(PHT) към PGK
K0.0714016
1 PHT Stablecoin(PHT) към QAR
ر.ق0.0617344
1 PHT Stablecoin(PHT) към RSD
дин.1.724832
1 PHT Stablecoin(PHT) към UZS
soʻm204.3373024
1 PHT Stablecoin(PHT) към ALL
L1.4214176
1 PHT Stablecoin(PHT) към ANG
ƒ0.0303584
1 PHT Stablecoin(PHT) към AWG
ƒ0.0303584
1 PHT Stablecoin(PHT) към BBD
$0.03392
1 PHT Stablecoin(PHT) към BAM
KM0.0284928
1 PHT Stablecoin(PHT) към BIF
Fr50.16768
1 PHT Stablecoin(PHT) към BND
$0.022048
1 PHT Stablecoin(PHT) към BSD
$0.01696
1 PHT Stablecoin(PHT) към JMD
$2.7247936
1 PHT Stablecoin(PHT) към KHR
68.1123776
1 PHT Stablecoin(PHT) към KMF
Fr7.22496
1 PHT Stablecoin(PHT) към LAK
368.6956448
1 PHT Stablecoin(PHT) към LKR
රු5.1690688
1 PHT Stablecoin(PHT) към MDL
L0.286624
1 PHT Stablecoin(PHT) към MGA
Ar76.39632
1 PHT Stablecoin(PHT) към MOP
P0.1358496
1 PHT Stablecoin(PHT) към MVR
0.259488
1 PHT Stablecoin(PHT) към MWK
MK29.4444256
1 PHT Stablecoin(PHT) към MZN
MT1.083744
1 PHT Stablecoin(PHT) към NPR
रु2.4079808
1 PHT Stablecoin(PHT) към PYG
120.28032
1 PHT Stablecoin(PHT) към RWF
Fr24.64288
1 PHT Stablecoin(PHT) към SBD
$0.1395808
1 PHT Stablecoin(PHT) към SCR
0.2354048
1 PHT Stablecoin(PHT) към SRD
$0.65296
1 PHT Stablecoin(PHT) към SVC
$0.1484
1 PHT Stablecoin(PHT) към SZL
L0.294256
1 PHT Stablecoin(PHT) към TMT
m0.05936
1 PHT Stablecoin(PHT) към TND
د.ت0.04981152
1 PHT Stablecoin(PHT) към TTD
$0.1148192
1 PHT Stablecoin(PHT) към UGX
Sh59.08864
1 PHT Stablecoin(PHT) към XAF
Fr9.65024
1 PHT Stablecoin(PHT) към XCD
$0.045792
1 PHT Stablecoin(PHT) към XOF
Fr9.65024
1 PHT Stablecoin(PHT) към XPF
Fr1.74688
1 PHT Stablecoin(PHT) към BWP
P0.2279424
1 PHT Stablecoin(PHT) към BZD
$0.0340896
1 PHT Stablecoin(PHT) към CVE
$1.6161184
1 PHT Stablecoin(PHT) към DJF
Fr3.00192
1 PHT Stablecoin(PHT) към DOP
$1.0869664
1 PHT Stablecoin(PHT) към DZD
د.ج2.2042912
1 PHT Stablecoin(PHT) към FJD
$0.0383296
1 PHT Stablecoin(PHT) към GNF
Fr147.4672
1 PHT Stablecoin(PHT) към GTQ
Q0.1300832
1 PHT Stablecoin(PHT) към GYD
$3.5517632
1 PHT Stablecoin(PHT) към ISK
kr2.12

PHT Stablecoin ресурс

За по-задълбочено разбиране на PHT Stablecoin, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на PHT Stablecoin
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно PHT Stablecoin

Колко струва PHT Stablecoin (PHT) днес?
Цената в реално време на PHT в USD е 0.01696 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PHT към USD?
Текущата цена на PHT към USD е $ 0.01696. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на PHT Stablecoin?
Пазарната капитализация за PHT е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PHT?
Циркулиращото предлагане на PHT е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PHT?
PHT постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PHT?
PHT достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на PHT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PHT е $ 5.36K USD.
Ще се повиши ли PHT тази година?
PHT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PHT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:38:36 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за PHT Stablecoin (PHT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор PHT-към-USD

Сума

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0.01696 USD

Търговия на PHT

PHT/USDT
$0.01696
$0.01696$0.01696
-0.11%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,214.25
$109,214.25$109,214.25

-0.91%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,819.06
$3,819.06$3,819.06

-1.08%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02940
$0.02940$0.02940

-8.63%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.72
$184.72$184.72

-1.82%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,819.06
$3,819.06$3,819.06

-1.08%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,214.25
$109,214.25$109,214.25

-0.91%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.72
$184.72$184.72

-1.82%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4961
$2.4961$2.4961

-1.10%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,076.17
$1,076.17$1,076.17

-0.75%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000725
$0.0000725$0.0000725

+45.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09570
$0.09570$0.09570

+857.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00066
$0.00066$0.00066

+266.66%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000648
$0.000648$0.000648

+224.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0038
$0.0038$0.0038

+52.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000089
$0.00000089$0.00000089

+39.06%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003144
$0.0000000000000000000000003144$0.0000000000000000000000003144

+20.96%