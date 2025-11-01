Какво е NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите NetX инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете NETX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за NetX в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано NetX купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за NetX (USD)

Колко ще струва NetX (NETX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от NetX (NETX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за NetX.

Проверете прогнозата за цената за NetX сега!

Токеномика на NetX (NETX)

Разбирането на токеномиката на NetX (NETX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NETX сега!

Как да купя NetX (NETX)

Търсите как да купите NetX? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите NetX от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

NETX към местни валути

Изпробвайте конвертора

NetX ресурс

За по-задълбочено разбиране на NetX, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно NetX Колко струва NetX (NETX) днес? Цената в реално време на NETX в USD е 0.6794 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на NETX към USD? $ 0.6794 . Проверете Текущата цена на NETX към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на NetX? Пазарната капитализация за NETX е $ 11.01M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на NETX? Циркулиращото предлагане на NETX е 16.21M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NETX? NETX постигна ATH цена от 1.9687184275031666 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NETX? NETX достигна ATL цена от 0.7064821502944549 USD . Какъв е обемът на търговията на NETX? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NETX е $ 320.99K USD . Ще се повиши ли NETX тази година? NETX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NETX за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за NetX (NETX)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

