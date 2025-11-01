БорсаDEX+
Цената в реално време на NetX днес е 0.6794 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NETX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NETX в MEXC сега.

Повече за NETX

NETXценова информация

Какво представлява NETX

Бяла книга NETX

Официален уебсайт на NETX

Токеномика на NETX

NETX ценова прогноза

NETX История

Ръководство за закупуване за NETX

Конвертор на валута NETX във фиат

NETX спот

NetX Лого

NetX цена(NETX)

1 NETX към USD - цена в реално време:

$0.6824
+3.00%1D
USD
NetX (NETX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:04:50 (UTC+8)

Информация за цената за NetX (NETX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.6511
24-часов нисък
$ 0.7546
24-часов висок

$ 0.6511
$ 0.7546
$ 1.9687184275031666
$ 0.7064821502944549
+1.99%

+3.00%

-21.72%

-21.72%

Цената в реално време за NetX (NETX) е$ 0.6794. През последните 24 часа NETX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.6511 до най-висока стойност $ 0.7546, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NETX е $ 1.9687184275031666, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.7064821502944549.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NETX има промяна от +1.99% за последния час, +3.00% за 24 часа и -21.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NetX (NETX)

No.1070

$ 11.01M
$ 320.99K
$ 13.59M
16.21M
20,000,000
20,000,000
81.06%

BSC

Текущата пазарна капитализация на NetX е $ 11.01M, като 24-часовият обем на търговията е $ 320.99K. Циркулиращото предлагане на NETX е 16.21M, като общото предлагане е 20000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.59M.

История на цените за NetX (NETX) USD

Проследете промените в цените за NetX днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.019876+3.00%
30 дни$ -0.4447-39.57%
60 дни$ +0.1794+35.88%
90 дни$ +0.1794+35.88%
NetX Промяна на цената днес

Днес NETX регистрира промяна от $ +0.019876 (+3.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

NetX 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.4447 (-39.57%), което показва краткосрочното представяне на токена.

NetX 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни NETX отбеляза промяна на $ +0.1794 (+35.88%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

NetX 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.1794 (+35.88%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на NetX (NETX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за NetX сега.

Какво е NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите NetX инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете NETX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за NetX в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано NetX купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за NetX (USD)

Колко ще струва NetX (NETX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от NetX (NETX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за NetX.

Проверете прогнозата за цената за NetX сега!

Токеномика на NetX (NETX)

Разбирането на токеномиката на NetX (NETX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NETX сега!

Как да купя NetX (NETX)

Търсите как да купите NetX? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите NetX от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

NETX към местни валути

1 NetX(NETX) към VND
17,878.411
1 NetX(NETX) към AUD
A$1.032688
1 NetX(NETX) към GBP
0.516344
1 NetX(NETX) към EUR
0.584284
1 NetX(NETX) към USD
$0.6794
1 NetX(NETX) към MYR
RM2.846686
1 NetX(NETX) към TRY
28.56877
1 NetX(NETX) към JPY
¥104.6276
1 NetX(NETX) към ARS
ARS$984.634038
1 NetX(NETX) към RUB
54.89552
1 NetX(NETX) към INR
60.33072
1 NetX(NETX) към IDR
Rp11,323.328804
1 NetX(NETX) към PHP
39.887574
1 NetX(NETX) към EGP
￡E.32.088062
1 NetX(NETX) към BRL
R$3.648378
1 NetX(NETX) към CAD
C$0.95116
1 NetX(NETX) към BDT
83.104208
1 NetX(NETX) към NGN
983.207298
1 NetX(NETX) към COP
$2,623.1634
1 NetX(NETX) към ZAR
R.11.774002
1 NetX(NETX) към UAH
28.50083
1 NetX(NETX) към TZS
T.Sh.1,673.39617
1 NetX(NETX) към VES
Bs150.1474
1 NetX(NETX) към CLP
$639.9948
1 NetX(NETX) към PKR
Rs190.836666
1 NetX(NETX) към KZT
360.041236
1 NetX(NETX) към THB
฿22.019354
1 NetX(NETX) към TWD
NT$20.898344
1 NetX(NETX) към AED
د.إ2.493398
1 NetX(NETX) към CHF
Fr0.54352
1 NetX(NETX) към HKD
HK$5.278938
1 NetX(NETX) към AMD
֏260.00638
1 NetX(NETX) към MAD
.د.م6.28445
1 NetX(NETX) към MXN
$12.609664
1 NetX(NETX) към SAR
ريال2.54775
1 NetX(NETX) към ETB
Br104.777068
1 NetX(NETX) към KES
KSh87.771686
1 NetX(NETX) към JOD
د.أ0.4816946
1 NetX(NETX) към PLN
2.506986
1 NetX(NETX) към RON
лв2.98936
1 NetX(NETX) към SEK
kr6.447506
1 NetX(NETX) към BGN
лв1.148186
1 NetX(NETX) към HUF
Ft228.522984
1 NetX(NETX) към CZK
14.33534
1 NetX(NETX) към KWD
د.ك0.2078964
1 NetX(NETX) към ILS
2.20805
1 NetX(NETX) към BOB
Bs4.694654
1 NetX(NETX) към AZN
1.15498
1 NetX(NETX) към TJS
SM6.257274
1 NetX(NETX) към GEL
1.841174
1 NetX(NETX) към AOA
Kz622.731246
1 NetX(NETX) към BHD
.د.ب0.2554544
1 NetX(NETX) към BMD
$0.6794
1 NetX(NETX) към DKK
kr4.395718
1 NetX(NETX) към HNL
L17.881808
1 NetX(NETX) към MUR
31.075756
1 NetX(NETX) към NAD
$11.740032
1 NetX(NETX) към NOK
kr6.875528
1 NetX(NETX) към NZD
$1.182156
1 NetX(NETX) към PAB
B/.0.6794
1 NetX(NETX) към PGK
K2.860274
1 NetX(NETX) към QAR
ر.ق2.473016
1 NetX(NETX) към RSD
дин.69.040628
1 NetX(NETX) към UZS
soʻm8,185.540286
1 NetX(NETX) към ALL
L56.940514
1 NetX(NETX) към ANG
ƒ1.216126
1 NetX(NETX) към AWG
ƒ1.216126
1 NetX(NETX) към BBD
$1.3588
1 NetX(NETX) към BAM
KM1.141392
1 NetX(NETX) към BIF
Fr2,009.6652
1 NetX(NETX) към BND
$0.88322
1 NetX(NETX) към BSD
$0.6794
1 NetX(NETX) към JMD
$109.152404
1 NetX(NETX) към KHR
2,728.511164
1 NetX(NETX) към KMF
Fr289.4244
1 NetX(NETX) към LAK
14,769.564922
1 NetX(NETX) към LKR
රු207.067532
1 NetX(NETX) към MDL
L11.48186
1 NetX(NETX) към MGA
Ar3,060.3573
1 NetX(NETX) към MOP
P5.441994
1 NetX(NETX) към MVR
10.39482
1 NetX(NETX) към MWK
MK1,179.513134
1 NetX(NETX) към MZN
MT43.41366
1 NetX(NETX) към NPR
रु96.461212
1 NetX(NETX) към PYG
4,818.3048
1 NetX(NETX) към RWF
Fr987.1682
1 NetX(NETX) към SBD
$5.591462
1 NetX(NETX) към SCR
9.430072
1 NetX(NETX) към SRD
$26.1569
1 NetX(NETX) към SVC
$5.94475
1 NetX(NETX) към SZL
L11.78759
1 NetX(NETX) към TMT
m2.3779
1 NetX(NETX) към TND
د.ت1.9953978
1 NetX(NETX) към TTD
$4.599538
1 NetX(NETX) към UGX
Sh2,367.0296
1 NetX(NETX) към XAF
Fr385.8992
1 NetX(NETX) към XCD
$1.83438
1 NetX(NETX) към XOF
Fr385.8992
1 NetX(NETX) към XPF
Fr69.9782
1 NetX(NETX) към BWP
P9.131136
1 NetX(NETX) към BZD
$1.365594
1 NetX(NETX) към CVE
$64.740026
1 NetX(NETX) към DJF
Fr120.9332
1 NetX(NETX) към DOP
$43.542746
1 NetX(NETX) към DZD
د.ج88.301618
1 NetX(NETX) към FJD
$1.535444
1 NetX(NETX) към GNF
Fr5,907.383
1 NetX(NETX) към GTQ
Q5.210998
1 NetX(NETX) към GYD
$142.279948
1 NetX(NETX) към ISK
kr84.925

NetX ресурс

За по-задълбочено разбиране на NetX, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на NetX
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно NetX

Колко струва NetX (NETX) днес?
Цената в реално време на NETX в USD е 0.6794 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NETX към USD?
Текущата цена на NETX към USD е $ 0.6794. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на NetX?
Пазарната капитализация за NETX е $ 11.01M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NETX?
Циркулиращото предлагане на NETX е 16.21M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NETX?
NETX постигна ATH цена от 1.9687184275031666 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NETX?
NETX достигна ATL цена от 0.7064821502944549 USD.
Какъв е обемът на търговията на NETX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NETX е $ 320.99K USD.
Ще се повиши ли NETX тази година?
NETX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NETX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:04:50 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за NetX (NETX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор NETX-към-USD

Сума

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.6794 USD

Търговия на NETX

NETX/USDT
$0.6827
$0.6827$0.6827
+3.22%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

