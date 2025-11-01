БорсаDEX+
Цената в реално време на StablR Euro днес е 1.16 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EURR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EURR в MEXC сега.

Повече за EURR

EURRценова информация

Какво представлява EURR

Бяла книга EURR

Официален уебсайт на EURR

Токеномика на EURR

EURR ценова прогноза

EURR История

Ръководство за закупуване за EURR

Конвертор на валута EURR във фиат

EURR спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

StablR Euro Лого

StablR Euro цена(EURR)

1 EURR към USD - цена в реално време:

$1.16
$1.16$1.16
0.00%1D
USD
StablR Euro (EURR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:56:51 (UTC+8)

Информация за цената за StablR Euro (EURR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24-часов нисък
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24-часов висок

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

-0.09%

-0.09%

Цената в реално време за StablR Euro (EURR) е$ 1.16. През последните 24 часа EURR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.16 до най-висока стойност $ 1.16, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EURR е $ 1.4634306829935808, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.0191650915551662.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EURR има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и -0.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за StablR Euro (EURR)

No.1014

$ 13.55M
$ 13.55M$ 13.55M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.55M
$ 13.55M$ 13.55M

11.68M
11.68M 11.68M

11,683,541.95
11,683,541.95 11,683,541.95

ETH

Текущата пазарна капитализация на StablR Euro е $ 13.55M, като 24-часовият обем на търговията е $ 0.00. Циркулиращото предлагане на EURR е 11.68M, като общото предлагане е 11683541.95. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.55M.

История на цените за StablR Euro (EURR) USD

Проследете промените в цените за StablR Euro днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.011-0.94%
60 дни$ +0.004+0.34%
90 дни$ +0.013+1.13%
StablR Euro Промяна на цената днес

Днес EURR регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

StablR Euro 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.011 (-0.94%), което показва краткосрочното представяне на токена.

StablR Euro 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни EURR отбеляза промяна на $ +0.004 (+0.34%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

StablR Euro 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.013 (+1.13%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на StablR Euro (EURR) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за StablR Euro сега.

Какво е StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите StablR Euro инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете EURR наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за StablR Euro в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано StablR Euro купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за StablR Euro (USD)

Колко ще струва StablR Euro (EURR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от StablR Euro (EURR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за StablR Euro.

Проверете прогнозата за цената за StablR Euro сега!

Токеномика на StablR Euro (EURR)

Разбирането на токеномиката на StablR Euro (EURR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените EURR сега!

Как да купя StablR Euro (EURR)

Търсите как да купите StablR Euro? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите StablR Euro от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

EURR към местни валути

1 StablR Euro(EURR) към VND
30,525.4
1 StablR Euro(EURR) към AUD
A$1.7632
1 StablR Euro(EURR) към GBP
0.8816
1 StablR Euro(EURR) към EUR
0.9976
1 StablR Euro(EURR) към USD
$1.16
1 StablR Euro(EURR) към MYR
RM4.8604
1 StablR Euro(EURR) към TRY
48.7664
1 StablR Euro(EURR) към JPY
¥178.64
1 StablR Euro(EURR) към ARS
ARS$1,678.7172
1 StablR Euro(EURR) към RUB
93.728
1 StablR Euro(EURR) към INR
103.008
1 StablR Euro(EURR) към IDR
Rp19,333.3256
1 StablR Euro(EURR) към PHP
68.092
1 StablR Euro(EURR) към EGP
￡E.54.7868
1 StablR Euro(EURR) към BRL
R$6.2292
1 StablR Euro(EURR) към CAD
C$1.624
1 StablR Euro(EURR) към BDT
141.8912
1 StablR Euro(EURR) към NGN
1,678.7172
1 StablR Euro(EURR) към COP
$4,478.76
1 StablR Euro(EURR) към ZAR
R.20.0912
1 StablR Euro(EURR) към UAH
48.662
1 StablR Euro(EURR) към TZS
T.Sh.2,857.138
1 StablR Euro(EURR) към VES
Bs256.36
1 StablR Euro(EURR) към CLP
$1,092.72
1 StablR Euro(EURR) към PKR
Rs325.8324
1 StablR Euro(EURR) към KZT
614.7304
1 StablR Euro(EURR) към THB
฿37.5492
1 StablR Euro(EURR) към TWD
NT$35.6816
1 StablR Euro(EURR) към AED
د.إ4.2572
1 StablR Euro(EURR) към CHF
Fr0.928
1 StablR Euro(EURR) към HKD
HK$9.0132
1 StablR Euro(EURR) към AMD
֏443.932
1 StablR Euro(EURR) към MAD
.د.م10.73
1 StablR Euro(EURR) към MXN
$21.518
1 StablR Euro(EURR) към SAR
ريال4.35
1 StablR Euro(EURR) към ETB
Br178.8952
1 StablR Euro(EURR) към KES
KSh149.8604
1 StablR Euro(EURR) към JOD
د.أ0.82244
1 StablR Euro(EURR) към PLN
4.2804
1 StablR Euro(EURR) към RON
лв5.104
1 StablR Euro(EURR) към SEK
kr11.0084
1 StablR Euro(EURR) към BGN
лв1.9604
1 StablR Euro(EURR) към HUF
Ft390.0384
1 StablR Euro(EURR) към CZK
24.4644
1 StablR Euro(EURR) към KWD
د.ك0.35496
1 StablR Euro(EURR) към ILS
3.77
1 StablR Euro(EURR) към BOB
Bs8.0156
1 StablR Euro(EURR) към AZN
1.972
1 StablR Euro(EURR) към TJS
SM10.6836
1 StablR Euro(EURR) към GEL
3.1436
1 StablR Euro(EURR) към AOA
Kz1,063.2444
1 StablR Euro(EURR) към BHD
.د.ب0.43616
1 StablR Euro(EURR) към BMD
$1.16
1 StablR Euro(EURR) към DKK
kr7.5052
1 StablR Euro(EURR) към HNL
L30.5312
1 StablR Euro(EURR) към MUR
53.0584
1 StablR Euro(EURR) към NAD
$20.0448
1 StablR Euro(EURR) към NOK
kr11.7392
1 StablR Euro(EURR) към NZD
$2.0184
1 StablR Euro(EURR) към PAB
B/.1.16
1 StablR Euro(EURR) към PGK
K4.8836
1 StablR Euro(EURR) към QAR
ر.ق4.2224
1 StablR Euro(EURR) към RSD
дин.117.856
1 StablR Euro(EURR) към UZS
soʻm13,975.9004
1 StablR Euro(EURR) към ALL
L97.2196
1 StablR Euro(EURR) към ANG
ƒ2.0764
1 StablR Euro(EURR) към AWG
ƒ2.0764
1 StablR Euro(EURR) към BBD
$2.32
1 StablR Euro(EURR) към BAM
KM1.9488
1 StablR Euro(EURR) към BIF
Fr3,431.28
1 StablR Euro(EURR) към BND
$1.508
1 StablR Euro(EURR) към BSD
$1.16
1 StablR Euro(EURR) към JMD
$186.3656
1 StablR Euro(EURR) към KHR
4,658.6296
1 StablR Euro(EURR) към KMF
Fr494.16
1 StablR Euro(EURR) към LAK
25,217.3908
1 StablR Euro(EURR) към LKR
රු353.5448
1 StablR Euro(EURR) към MDL
L19.604
1 StablR Euro(EURR) към MGA
Ar5,225.22
1 StablR Euro(EURR) към MOP
P9.2916
1 StablR Euro(EURR) към MVR
17.748
1 StablR Euro(EURR) към MWK
MK2,013.8876
1 StablR Euro(EURR) към MZN
MT74.124
1 StablR Euro(EURR) към NPR
रु164.6968
1 StablR Euro(EURR) към PYG
8,226.72
1 StablR Euro(EURR) към RWF
Fr1,685.48
1 StablR Euro(EURR) към SBD
$9.5468
1 StablR Euro(EURR) към SCR
16.2052
1 StablR Euro(EURR) към SRD
$44.66
1 StablR Euro(EURR) към SVC
$10.15
1 StablR Euro(EURR) към SZL
L20.126
1 StablR Euro(EURR) към TMT
m4.06
1 StablR Euro(EURR) към TND
د.ت3.40692
1 StablR Euro(EURR) към TTD
$7.8532
1 StablR Euro(EURR) към UGX
Sh4,041.44
1 StablR Euro(EURR) към XAF
Fr658.88
1 StablR Euro(EURR) към XCD
$3.132
1 StablR Euro(EURR) към XOF
Fr658.88
1 StablR Euro(EURR) към XPF
Fr119.48
1 StablR Euro(EURR) към BWP
P15.5904
1 StablR Euro(EURR) към BZD
$2.3316
1 StablR Euro(EURR) към CVE
$110.5364
1 StablR Euro(EURR) към DJF
Fr206.48
1 StablR Euro(EURR) към DOP
$74.3444
1 StablR Euro(EURR) към DZD
د.ج150.742
1 StablR Euro(EURR) към FJD
$2.6216
1 StablR Euro(EURR) към GNF
Fr10,086.2
1 StablR Euro(EURR) към GTQ
Q8.8972
1 StablR Euro(EURR) към GYD
$242.9272
1 StablR Euro(EURR) към ISK
kr145

StablR Euro ресурс

За по-задълбочено разбиране на StablR Euro, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на StablR Euro
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно StablR Euro

Колко струва StablR Euro (EURR) днес?
Цената в реално време на EURR в USD е 1.16 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на EURR към USD?
Текущата цена на EURR към USD е $ 1.16. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на StablR Euro?
Пазарната капитализация за EURR е $ 13.55M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на EURR?
Циркулиращото предлагане на EURR е 11.68M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на EURR?
EURR постигна ATH цена от 1.4634306829935808 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на EURR?
EURR достигна ATL цена от 1.0191650915551662 USD.
Какъв е обемът на търговията на EURR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за EURR е $ 0.00 USD.
Ще се повиши ли EURR тази година?
EURR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за EURR за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:56:51 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за StablR Euro (EURR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

