Цената в реално време на Dora Factory днес е 0.01287 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DORAFACTORY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DORAFACTORY в MEXC сега.

Повече за DORAFACTORY

DORAFACTORYценова информация

Какво представлява DORAFACTORY

Бяла книга DORAFACTORY

Официален уебсайт на DORAFACTORY

Токеномика на DORAFACTORY

DORAFACTORY ценова прогноза

DORAFACTORY История

Ръководство за закупуване за DORAFACTORY

Конвертор на валута DORAFACTORY във фиат

DORAFACTORY спот

Dora Factory Лого

Dora Factory цена(DORAFACTORY)

1 DORAFACTORY към USD - цена в реално време:

$0.01287
$0.01287$0.01287
-0.77%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:55:22 (UTC+8)

Информация за цената за Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0119
$ 0.0119$ 0.0119
24-часов нисък
$ 0.01307
$ 0.01307$ 0.01307
24-часов висок

$ 0.0119
$ 0.0119$ 0.0119

$ 0.01307
$ 0.01307$ 0.01307

--
----

--
----

-0.47%

-0.77%

-3.53%

-3.53%

Цената в реално време за Dora Factory (DORAFACTORY) е$ 0.01287. През последните 24 часа DORAFACTORY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0119 до най-висока стойност $ 0.01307, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DORAFACTORY е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DORAFACTORY има промяна от -0.47% за последния час, -0.77% за 24 часа и -3.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dora Factory (DORAFACTORY)

--
----

$ 57.42K
$ 57.42K$ 57.42K

$ 12.87M
$ 12.87M$ 12.87M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Текущата пазарна капитализация на Dora Factory е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 57.42K. Циркулиращото предлагане на DORAFACTORY е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.87M.

История на цените за Dora Factory (DORAFACTORY) USD

Проследете промените в цените за Dora Factory днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000999-0.77%
30 дни$ -0.00433-25.18%
60 дни$ -0.00849-39.75%
90 дни$ -0.00638-33.15%
Dora Factory Промяна на цената днес

Днес DORAFACTORY регистрира промяна от $ -0.0000999 (-0.77%), отразяваща последната му пазарна активност.

Dora Factory 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00433 (-25.18%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Dora Factory 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни DORAFACTORY отбеляза промяна на $ -0.00849 (-39.75%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Dora Factory 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00638 (-33.15%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Dora Factory (DORAFACTORY) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Dora Factory сега.

Какво е Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Dora Factory инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете DORAFACTORY наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Dora Factory в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Dora Factory купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Dora Factory (USD)

Колко ще струва Dora Factory (DORAFACTORY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Dora Factory (DORAFACTORY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Dora Factory.

Проверете прогнозата за цената за Dora Factory сега!

Токеномика на Dora Factory (DORAFACTORY)

Разбирането на токеномиката на Dora Factory (DORAFACTORY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DORAFACTORY сега!

Как да купя Dora Factory (DORAFACTORY)

Търсите как да купите Dora Factory? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Dora Factory от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Dora Factory ресурс

За по-задълбочено разбиране на Dora Factory, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Dora Factory
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Dora Factory

Колко струва Dora Factory (DORAFACTORY) днес?
Цената в реално време на DORAFACTORY в USD е 0.01287 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DORAFACTORY към USD?
Текущата цена на DORAFACTORY към USD е $ 0.01287. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Dora Factory?
Пазарната капитализация за DORAFACTORY е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DORAFACTORY?
Циркулиращото предлагане на DORAFACTORY е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DORAFACTORY?
DORAFACTORY постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DORAFACTORY?
DORAFACTORY достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на DORAFACTORY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DORAFACTORY е $ 57.42K USD.
Ще се повиши ли DORAFACTORY тази година?
DORAFACTORY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DORAFACTORY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Dora Factory (DORAFACTORY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

