Получете прогнози за цената на Paimon Cursor SPV Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне CRSR през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Paimon Cursor SPV Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Paimon Cursor SPV Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Paimon Cursor SPV Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 350.24. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Paimon Cursor SPV Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 367.752. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на CRSR е $ 386.1396 с темп на растеж 10.25%. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на CRSR е $ 405.4465 с темп на растеж 15.76%. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от CRSR за 2029 г. е $ 425.7189 заедно с темп на растеж 21.55%. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от CRSR за 2030 г. е $ 447.0048 заедно с темп на растеж 27.63%. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Paimon Cursor SPV Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 728.1238. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Paimon Cursor SPV Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 1,186.0369. Година Цена Растеж 2025 $ 350.24 0.00%

2026 $ 367.752 5.00%

2027 $ 386.1396 10.25%

2028 $ 405.4465 15.76%

2029 $ 425.7189 21.55%

2030 $ 447.0048 27.63%

2031 $ 469.3550 34.01%

2032 $ 492.8228 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 517.4639 47.75%

2034 $ 543.3371 55.13%

2035 $ 570.5040 62.89%

2036 $ 599.0292 71.03%

2037 $ 628.9807 79.59%

2038 $ 660.4297 88.56%

2039 $ 693.4512 97.99%

2040 $ 728.1238 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Paimon Cursor SPV Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 350.24 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 350.2879 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 350.5758 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 351.6793 0.41% Прогноза за цената на Paimon Cursor SPV Token (CRSR) за деня Прогнозната цена за CRSR на November 1, 2025(Днес) е $350.24 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Paimon Cursor SPV Token (CRSR) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за CRSR, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $350.2879 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за CRSR, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $350.5758 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за CRSR е $351.6793 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Paimon Cursor SPV Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане 2.86K 2.86K 2.86K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на CRSR е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това CRSR има предлагане в обръщение от 2.86K и обща пазарна капитализация от $ 1.00M. Преглед на цената на CRSR на живо

Историческа цена на Paimon Cursor SPV Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Paimon Cursor SPV Token, текущата цена на Paimon Cursor SPV Token е 350.24USD. Циркулиращото предлагане на Paimon Cursor SPV Token(CRSR) е 2.86K CRSR , което дава пазарна капитализация от $1,000,693 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни 0.00% $ 0 $ 350.5787 $ 350.5787

30 дни -0.00% $ -0.013554 $ 350.5787 $ 350.2423 24-часово представяне През последните 24 часа за Paimon Cursor SPV Token имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Paimon Cursor SPV Token се търгуваше при най-висока стойност от $350.5787 и съответно при най-ниска стойност от $350.5787 . Имаше промяна в цената от 0.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на CRSR за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Paimon Cursor SPV Token бе предмет на промяна от -0.00% , което отразява приблизително $-0.013554 към стойността. Това указва, че за CRSR в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Paimon Cursor SPV Token (CRSR)? Модулът за прогноза за цената на Paimon Cursor SPV Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на CRSR на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Paimon Cursor SPV Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на CRSR и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Paimon Cursor SPV Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на CRSR. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на CRSR, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Paimon Cursor SPV Token.

Защо е важна прогнозата за цената на CRSR?

Прогнозните цени на CRSR са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в CRSR сега? Според вашите прогнози, CRSR ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на CRSR през следващия месец? Според Paimon Cursor SPV Token (CRSR) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната CRSR цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 CRSR през 2026 г.? Цената на 1 Paimon Cursor SPV Token (CRSR) днес е -- . Според горния модул за прогнози CRSR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на CRSR през 2027 г.? Paimon Cursor SPV Token (CRSR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 CRSR до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на CRSRпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Paimon Cursor SPV Token (CRSR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на CRSRпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Paimon Cursor SPV Token (CRSR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 CRSR през 2030 г.? Цената на 1 Paimon Cursor SPV Token (CRSR) днес е -- . Според горния модул за прогнози CRSR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на CRSR през 2040 г.? Paimon Cursor SPV Token (CRSR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 CRSR до 2040 г.