Токеномика и анализ на цената за Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Paimon Cursor SPV Token (CRSR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Общо предлагане: $ 2.86K $ 2.86K $ 2.86K Циркулиращо предлагане: $ 2.86K $ 2.86K $ 2.86K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Рекорд за всички времена: $ 353.83 $ 353.83 $ 353.83 Най-ниска стойност за целия период: $ 338.32 $ 338.32 $ 338.32 Текуща цена: $ 350.24 $ 350.24 $ 350.24 Научете повече за цената на Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Купете CRSR сега!

Информация за Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Официален уебсайт: https://app.paimon.finance/crsr

Токеномика на Paimon Cursor SPV Token (CRSR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Paimon Cursor SPV Token (CRSR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRSR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRSR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRSR, разгледайте цената в реално време на токените CRSR!

Прогноза за цената за CRSR Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRSR? Нашата страница за прогноза за цената CRSR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRSR сега!

