Информация за цената за Paimon Cursor SPV Token (CRSR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 353.83$ 353.83 $ 353.83 Най-ниска цена $ 338.32$ 338.32 $ 338.32 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Paimon Cursor SPV Token (CRSR) е$350.24. През последните 24 часа CRSR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRSR е $ 353.83, а най-ниската цена за всички времена е $ 338.32.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRSR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Пазарна капитализация $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане 2.86K 2.86K 2.86K Общо предлагане 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

Текущата пазарна капитализация на Paimon Cursor SPV Token е $ 1.00M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRSR е 2.86K, като общото предлагане е 2857.14285714286. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.00M.