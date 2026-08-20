Bugünkü canlı Zenith Protocol qiyməti 0.00318329 USD təşkil edir.ZTH bazar həddi 3,082,401 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ZTH - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Zenith Protocol qiyməti 0.00318329 USD təşkil edir.ZTH bazar həddi 3,082,401 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ZTH - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Zenith Protocol (ZTH) qiyməti son 24 saat ərzində olan 3.07% dəyişkənlik ilə $ 0.00318329 təşkil edir. Cari ZTH - USD konvertasiya dərəcəsi ZTH üzrə $ 0.00318329 təşkil edir.
Zenith Protocol hazırda $ 3,082,401 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 969.99M ZTH dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində ZTH bazar aktivliyini əks etdirən $ 0.0030371 (aşağı) və $ 0.0033545 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0.00499096, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində ZTH son bir saatda -4.63% və son 7 gündə -10.07% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 21.90K səviyyəsinə çatıb.
Zenith Protocol (ZTH) Bazar Məlumatları
$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M
$ 21.90K
$ 21.90K$ 21.90K
$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M
969.99M
969.99M 969.99M
969,993,328.130813
969,993,328.130813 969,993,328.130813
Zenith Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3.08M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 21.90K təşkil edir. ZTH üzrə dövriyyədə olan təklif 969.99M, ümumi təklif isə 969993328.130813 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3.08M təşkil edir.
Zenith Protocol qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.0030371
$ 0.0030371$ 0.0030371
24 saat Aşağı
$ 0.0033545
$ 0.0033545$ 0.0033545
24 saat Yüksək
$ 0.0030371
$ 0.0030371$ 0.0030371
$ 0.0033545
$ 0.0033545$ 0.0033545
$ 0.00499096
$ 0.00499096$ 0.00499096
$ 0
$ 0$ 0
-4.63%
+3.07%
-10.07%
-10.07%
Zenith Protocol (ZTH) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində Zenith Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 30 gündə Zenith Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0144831042. Son 60 gündə Zenith Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0346803143. Son 90 gündə Zenith Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.000000002426767464.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ 0
+3.07%
30 Gün
$ +0.0144831042
+454.97%
60 Gün
$ +0.0346803143
+1,089.45%
90 Gün
$ -0.000000002426767464
-0.00%
Zenith Protocol üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Zenith Protocol (ZTH) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ZTH üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Zenith Protocol (ZTH) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Zenith Protocol qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Zenith Protocol qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Zenith Protocol Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə ZTH qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Zenith Protocol Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Zenith Protocol nə qədər olacaq?
Əgər Zenith Protocol illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Zenith Protocol qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Zenith Protocol nə qədərdir?
Bu gün Zenith Protocol qiyməti $ 0.00318329 təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Zenith Protocol Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Zenith Protocol davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, ZTH investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Zenith Protocol üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 21.90K dəyərində Zenith Protocol son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Zenith Protocol qiyməti nə qədərdir?
Canlı ZTH qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Zenith Protocol qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə ZTH qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Zenith Protocol qiymətinə nə təsir edir?
ZTH qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
69,244.04
+1.02%
ETH
2,249
+7.84%
GOLD(XAUT)
4,497.62
+0.50%
USDC
1.00051
0.00%
SOL
85.4
+4.26%
MEXC-də ZTH üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və ZTH/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Zenith Protocol qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Zenith Protocol qiyməti artacaq?
Zenith Protocol qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Zenith Protocol (ZTH) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 06:55:54 (UTC+8)
Zenith Protocol (ZTH) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Zenith Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
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