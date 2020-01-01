Merge Token (MERGE) Tokenomikası
Merge Token (MERGE) Məlumatları
Merge Pals is backed by a team with an impressive track record in both mobile gaming and crypto. Our seasoned experts have successfully launched and scaled high-impact projects, and now they’re channeling that expertise into a game that has already captured the attention of a global audience—boasting over 2 million verified users and a loyal base of paying players. The token’s smart, deflationary design and deep utility aren’t just buzzwords; they’re engineered to drive real, sustainable value for both players and investors.
Driven by strong partnerships and a constant push for innovation, Merge Pals isn’t just another crypto game—it’s a project built for the long haul. Our roadmap is filled with exciting updates and improvements, and we’re always listening to feedback from our passionate community.
Merge Token (MERGE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Merge Token (MERGE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Merge Token (MERGE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Merge Token (MERGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MERGE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MERGE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MERGE tokenomikasını başa düşdünüzsə, MERGE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MERGE Qiymət Proqnozu
MERGE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MERGE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.