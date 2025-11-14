BNBird (BIRD) Tokenomikası
BNBird (BIRD) Tokenomikası və Qiymət Analizi
BNBird (BIRD) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
BNBird (BIRD) Məlumatları
BNBird is an innovative NFT-Fi aggregation platform built on BNB Chain, designed to unlock fresh value for digital collectors and DeFi fans. Here, NFT collectibles meet DeFi—stake, lend, or use your NFTs to unlock rewards and new opportunities, all in one playful, easy-to-use ecosystem. With BNBird, you can explore and trade across multiple NFT marketplaces, discover rare birds, and find unique assets without ever leaving the platform. Your NFT birds can even go to work for you—add them to liquidity pools, earn incentives, and boost NFT trading across the chain. Everything is community-driven: join events, help shape upgrades, and co-create the future with fellow bird lovers and DeFi builders. As the first NFT-Fi aggregator on BNB Chain, BNBird empowers you to unlock the full potential of your NFTs and help grow the next chapter of the Web3 birdverse. Collect, play, earn—and soar with the flock!
BNBird (BIRD) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
BNBird (BIRD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BIRD token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BIRD tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq BIRD tokenomikasını başa düşdünüzsə, BIRD tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
BIRD Necə Alınır?
BNBird (BIRD) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla BIRD almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.
BNBird (BIRD) Qiymət Tarixçəsi
BIRD qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
BIRD Qiymət Proqnozu
BIRD kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BIRD qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
İstifadəçi Müqaviləsini və Məxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın
BNBird (BIRD) Alın
Miqdar
1 BIRD = 0,0019 USD
BNBird (BIRD) Ticarəti Edin
POPULYAR
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
ƏN YÜKSƏK HƏCM
Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar
Yeni Əlavə Edilən
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar
Ən Çox Yüksələnlər
Hər bir treyderin diqqət etməli olduğu son 24 saatın ən çox qiyməti artan aktivləri