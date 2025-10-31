Bugünkü canlı Craft Engine qiyməti 0,00121335 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRAFT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRAFT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Craft Engine qiyməti 0,00121335 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRAFT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRAFT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Craft Engine Qiyməti (CRAFT)

Siyahıya alınmadı

1 CRAFT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00121335
$0,00121335
-0,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Craft Engine (CRAFT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:55:41 (UTC+8)

Craft Engine (CRAFT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00114212
$ 0,00114212
24 saat Aşağı
$ 0,00122998
$ 0,00122998
24 saat Yüksək

$ 0,00114212
$ 0,00114212

$ 0,00122998
$ 0,00122998

$ 0,00321117
$ 0,00321117

$ 0
$ 0

+1,26%

-0,17%

+2,19%

+2,19%

Craft Engine (CRAFT) canlı qiyməti $0,00121335. CRAFT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00114212 və ən yüksək $ 0,00122998 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CRAFT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00321117, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CRAFT son bir saat ərzində +1,26%, 24 saat ərzində -0,17% və son 7 gündə isə +2,19% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Craft Engine (CRAFT) Bazar Məlumatları

$ 88,82K
$ 88,82K

--
--

$ 120,02K
$ 120,02K

74,00M
74,00M

100.000.000,0
100.000.000,0

Craft Engine üzrə cari Bazar Dəyəri $ 88,82K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CRAFT üzrə dövriyyədə olan təklif 74,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 120,02K təşkil edir.

Craft Engine (CRAFT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Craft Engine / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Craft Engine / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002788577.
Son 60 gündə Craft Engine / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003246337.
Son 90 gündə Craft Engine / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001630642745042966.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,17%
30 Gün$ -0,0002788577-22,98%
60 Gün$ -0,0003246337-26,75%
90 Gün$ +0,0001630642745042966+15,53%

Craft Engine (CRAFT) Nədir?

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Craft Engine (CRAFT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Craft Engine Qiymət Proqnozu (USD)

Craft Engine (CRAFT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Craft Engine (CRAFT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Craft Engine üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Craft Engine qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CRAFT Aktivindən Yerli Valyutalara

Craft Engine (CRAFT) Tokenomikası

Craft Engine (CRAFT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CRAFT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Craft Engine (CRAFT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Craft Engine (CRAFT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CRAFT qiyməti 0,00121335 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CRAFT / USD cari qiyməti nədir?
CRAFT / USD cari qiyməti $ 0,00121335 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Craft Engine üçün bazar dəyəri nədir?
CRAFT üçün bazar dəyəri $ 88,82K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CRAFT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CRAFT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 74,00M USD təşkil edir.
CRAFT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CRAFT ATH qiyməti olan 0,00321117 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CRAFT qiyməti (ATL) nədir?
CRAFT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CRAFT ticarət həcmi nədir?
CRAFT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CRAFT bu il daha da yüksələcək?
CRAFT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CRAFT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:55:41 (UTC+8)

Craft Engine (CRAFT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

$110.026,13

$3.860,68

$0,02939

$186,39

$1,0000

$3.860,68

$110.026,13

$186,39

$2,4895

$0,18578

