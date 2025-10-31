Bugünkü canlı ATLA qiyməti 54.7735 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ATLA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ATLA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ATLA qiyməti 54.7735 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ATLA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ATLA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ATLA qiyməti(ATLA)

1 ATLA / USD Canlı Qiyməti:

$54,8058
$54,8058$54,8058
+2,58%1D
USD
ATLA (ATLA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:12:23 (UTC+8)

ATLA (ATLA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 51,8443
$ 51,8443$ 51,8443
24 saat Aşağı
$ 56,6923
$ 56,6923$ 56,6923
24 saat Yüksək

$ 51,8443
$ 51,8443$ 51,8443

$ 56,6923
$ 56,6923$ 56,6923

--
----

--
----

+0,59%

+2,58%

-3,71%

-3,71%

ATLA (ATLA) canlı qiyməti $ 54,7735. ATLA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 51,8443 və ən yüksək $ 56,6923 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ATLA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ATLA son bir saat ərzində +0,59%, 24 saat ərzində +2,58% və son 7 gündə isə -3,71% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ATLA (ATLA) Bazar Məlumatları

--
----

$ 10,72M
$ 10,72M$ 10,72M

$ 164,32B
$ 164,32B$ 164,32B

--
----

3.000.000.000
3.000.000.000 3.000.000.000

ATLETA

ATLA üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 10,72M təşkil edir. ATLA üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 3000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 164,32B təşkil edir.

ATLA (ATLA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün ATLA qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +1,378426+2,58%
30 Gün$ +20,0641+57,80%
60 Gün$ +36,7631+204,12%
90 Gün$ +54,6485+43.718,80%
Bugünkü ATLA Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ATLA $ +1,378426 (+2,58%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

ATLA 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +20,0641 (+57,80%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

ATLA 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ATLA $ +36,7631 (+204,12%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

ATLA 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +54,6485 (+43.718,80%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

ATLA (ATLA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi ATLA Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

ATLA (ATLA) Nədir?

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC ATLA investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ATLA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə ATLA haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız ATLA satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

ATLA Qiymət Proqnozu (USD)

ATLA (ATLA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ATLA (ATLA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ATLA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ATLA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ATLA (ATLA) Tokenomikası

ATLA (ATLA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ATLA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

ATLA (ATLA) necə alınır?

Necə ATLA alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım ATLA Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ATLA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 ATLA(ATLA) / VND
1.441.364,6525
1 ATLA(ATLA) / AUD
A$83,25572
1 ATLA(ATLA) / GBP
41,080125
1 ATLA(ATLA) / EUR
47,10521
1 ATLA(ATLA) / USD
$54,7735
1 ATLA(ATLA) / MYR
RM229,500965
1 ATLA(ATLA) / TRY
2.302,130205
1 ATLA(ATLA) / JPY
¥8.380,3455
1 ATLA(ATLA) / ARS
ARS$78.810,30274
1 ATLA(ATLA) / RUB
4.378,59359
1 ATLA(ATLA) / INR
4.854,575305
1 ATLA(ATLA) / IDR
Rp897.926,08584
1 ATLA(ATLA) / PHP
3.225,611415
1 ATLA(ATLA) / EGP
￡E.2.586,40467
1 ATLA(ATLA) / BRL
R$294,68143
1 ATLA(ATLA) / CAD
C$76,135165
1 ATLA(ATLA) / BDT
6.696,60811
1 ATLA(ATLA) / NGN
79.266,565995
1 ATLA(ATLA) / COP
$212.299,89506
1 ATLA(ATLA) / ZAR
R.945,39061
1 ATLA(ATLA) / UAH
2.299,939265
1 ATLA(ATLA) / TZS
T.Sh.134.578,4895
1 ATLA(ATLA) / VES
Bs12.104,9435
1 ATLA(ATLA) / CLP
$51.596,637
1 ATLA(ATLA) / PKR
Rs15.454,89076
1 ATLA(ATLA) / KZT
29.057,34175
1 ATLA(ATLA) / THB
฿1.768,636315
1 ATLA(ATLA) / TWD
NT$1.683,73739
1 ATLA(ATLA) / AED
د.إ201,018745
1 ATLA(ATLA) / CHF
Fr43,8188
1 ATLA(ATLA) / HKD
HK$425,04236
1 ATLA(ATLA) / AMD
֏20.969,48674
1 ATLA(ATLA) / MAD
.د.م507,20261
1 ATLA(ATLA) / MXN
$1.014,40522
1 ATLA(ATLA) / SAR
ريال205,400625
1 ATLA(ATLA) / ETB
Br8.421,425625
1 ATLA(ATLA) / KES
KSh7.076,188465
1 ATLA(ATLA) / JOD
د.أ38,8344115
1 ATLA(ATLA) / PLN
200,47101
1 ATLA(ATLA) / RON
лв240,455665
1 ATLA(ATLA) / SEK
kr516,514105
1 ATLA(ATLA) / BGN
лв92,567215
1 ATLA(ATLA) / HUF
Ft18.386,36848
1 ATLA(ATLA) / CZK
1.151,886705
1 ATLA(ATLA) / KWD
د.ك16,760691
1 ATLA(ATLA) / ILS
178,013875
1 ATLA(ATLA) / BOB
Bs378,484885
1 ATLA(ATLA) / AZN
93,11495
1 ATLA(ATLA) / TJS
SM503,9162
1 ATLA(ATLA) / GEL
148,436185
1 ATLA(ATLA) / AOA
Kz50.204,842365
1 ATLA(ATLA) / BHD
.د.ب20,594836
1 ATLA(ATLA) / BMD
$54,7735
1 ATLA(ATLA) / DKK
kr353,289075
1 ATLA(ATLA) / HNL
L1.438,35211
1 ATLA(ATLA) / MUR
2.491,09878
1 ATLA(ATLA) / NAD
$943,19967
1 ATLA(ATLA) / NOK
kr550,473675
1 ATLA(ATLA) / NZD
$95,30589
1 ATLA(ATLA) / PAB
B/.54,7735
1 ATLA(ATLA) / PGK
K231,14417
1 ATLA(ATLA) / QAR
ر.ق199,37554
1 ATLA(ATLA) / RSD
дин.5.545,26914
1 ATLA(ATLA) / UZS
soʻm659.921,534965
1 ATLA(ATLA) / ALL
L4.580,707805
1 ATLA(ATLA) / ANG
ƒ98,044565
1 ATLA(ATLA) / AWG
ƒ98,5923
1 ATLA(ATLA) / BBD
$109,547
1 ATLA(ATLA) / BAM
KM92,01948
1 ATLA(ATLA) / BIF
Fr162.020,013
1 ATLA(ATLA) / BND
$71,20555
1 ATLA(ATLA) / BSD
$54,7735
1 ATLA(ATLA) / JMD
$8.757,734915
1 ATLA(ATLA) / KHR
219.973,66241
1 ATLA(ATLA) / KMF
Fr23.169,1905
1 ATLA(ATLA) / LAK
1.190.728,237055
1 ATLA(ATLA) / LKR
රු16.673,601135
1 ATLA(ATLA) / MDL
L924,57668
1 ATLA(ATLA) / MGA
Ar245.620,80605
1 ATLA(ATLA) / MOP
P438,188
1 ATLA(ATLA) / MVR
838,03455
1 ATLA(ATLA) / MWK
MK95.092,821085
1 ATLA(ATLA) / MZN
MT3.500,02665
1 ATLA(ATLA) / NPR
रु7.770,16871
1 ATLA(ATLA) / PYG
388.453,662
1 ATLA(ATLA) / RWF
Fr79.476,3485
1 ATLA(ATLA) / SBD
$450,785905
1 ATLA(ATLA) / SCR
771,21088
1 ATLA(ATLA) / SRD
$2.122,473125
1 ATLA(ATLA) / SVC
$479,268125
1 ATLA(ATLA) / SZL
L943,19967
1 ATLA(ATLA) / TMT
m191,70725
1 ATLA(ATLA) / TND
د.ت160,924543
1 ATLA(ATLA) / TTD
$370,816595
1 ATLA(ATLA) / UGX
Sh190.830,874
1 ATLA(ATLA) / XAF
Fr31.001,801
1 ATLA(ATLA) / XCD
$147,88845
1 ATLA(ATLA) / XOF
Fr31.001,801
1 ATLA(ATLA) / XPF
Fr5.641,6705
1 ATLA(ATLA) / BWP
P733,9649
1 ATLA(ATLA) / BZD
$110,094735
1 ATLA(ATLA) / CVE
$5.210,05532
1 ATLA(ATLA) / DJF
Fr9.694,9095
1 ATLA(ATLA) / DOP
$3.514,815495
1 ATLA(ATLA) / DZD
د.ج7.117,816325
1 ATLA(ATLA) / FJD
$123,78811
1 ATLA(ATLA) / GNF
Fr476.255,5825
1 ATLA(ATLA) / GTQ
Q419,56501
1 ATLA(ATLA) / GYD
$11.465,736755
1 ATLA(ATLA) / ISK
kr6.846,6875

ATLA Mənbəyi

ATLA haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi ATLA Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: ATLA Haqqında Digər Suallar

Bugünkü ATLA (ATLA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ATLA qiyməti 54,7735 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ATLA / USD cari qiyməti nədir?
ATLA / USD cari qiyməti $ 54,7735 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ATLA üçün bazar dəyəri nədir?
ATLA üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ATLA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ATLA aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
ATLA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ATLA ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ATLA qiyməti (ATL) nədir?
ATLA ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
ATLA ticarət həcmi nədir?
ATLA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 10,72M USD.
ATLA bu il daha da yüksələcək?
ATLA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ATLA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:12:23 (UTC+8)

ATLA (ATLA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ATLA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 54,7735 USD

ATLA Ticarəti Edin

ATLA/USDT
$54,8058
$54,8058$54,8058
+2,58%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

