Bugünkü canlı Lombard qiyməti 0.6445 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BARD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BARD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Lombard Logosu

Lombard qiyməti(BARD)

1 BARD / USD Canlı Qiyməti:

$0,6445
$0,6445$0,6445
+0,60%1D
USD
Lombard (BARD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:13:45 (UTC+8)

Lombard (BARD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,6362
$ 0,6362$ 0,6362
24 saat Aşağı
$ 0,6518
$ 0,6518$ 0,6518
24 saat Yüksək

$ 0,6362
$ 0,6362$ 0,6362

$ 0,6518
$ 0,6518$ 0,6518

--
----

--
----

+0,59%

+0,60%

-1,49%

-1,49%

Lombard (BARD) canlı qiyməti $ 0,6445. BARD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,6362 və ən yüksək $ 0,6518 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BARD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BARD son bir saat ərzində +0,59%, 24 saat ərzində +0,60% və son 7 gündə isə -1,49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lombard (BARD) Bazar Məlumatları

--
----

$ 309,38K
$ 309,38K$ 309,38K

$ 644,50M
$ 644,50M$ 644,50M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

ETH

Lombard üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 309,38K təşkil edir. BARD üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 644,50M təşkil edir.

Lombard (BARD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Lombard qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,003844+0,60%
30 Gün$ -0,2509-28,03%
60 Gün$ +0,5245+437,08%
90 Gün$ +0,5245+437,08%
Bugünkü Lombard Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BARD $ +0,003844 (+0,60%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Lombard 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,2509 (-28,03%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Lombard 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BARD $ +0,5245 (+437,08%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Lombard 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,5245 (+437,08%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Lombard (BARD) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Lombard Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Lombard (BARD) Nədir?

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Lombard MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Lombard investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BARD steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Lombard haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Lombard satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Lombard Qiymət Proqnozu (USD)

Lombard (BARD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lombard (BARD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lombard üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lombard qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Lombard (BARD) Tokenomikası

Lombard (BARD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BARD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Lombard (BARD) necə alınır?

Necə Lombard alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Lombard Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BARD Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Lombard(BARD) / VND
16.960,0175
1 Lombard(BARD) / AUD
A$0,97964
1 Lombard(BARD) / GBP
0,483375
1 Lombard(BARD) / EUR
0,55427
1 Lombard(BARD) / USD
$0,6445
1 Lombard(BARD) / MYR
RM2,700455
1 Lombard(BARD) / TRY
27,088335
1 Lombard(BARD) / JPY
¥98,6085
1 Lombard(BARD) / ARS
ARS$927,33238
1 Lombard(BARD) / RUB
51,52133
1 Lombard(BARD) / INR
57,122035
1 Lombard(BARD) / IDR
Rp10.565,57208
1 Lombard(BARD) / PHP
37,954605
1 Lombard(BARD) / EGP
￡E.30,43329
1 Lombard(BARD) / BRL
R$3,46741
1 Lombard(BARD) / CAD
C$0,895855
1 Lombard(BARD) / BDT
78,79657
1 Lombard(BARD) / NGN
932,701065
1 Lombard(BARD) / COP
$2.498,05622
1 Lombard(BARD) / ZAR
R.11,12407
1 Lombard(BARD) / UAH
27,062555
1 Lombard(BARD) / TZS
T.Sh.1.583,5365
1 Lombard(BARD) / VES
Bs142,4345
1 Lombard(BARD) / CLP
$607,119
1 Lombard(BARD) / PKR
Rs181,85212
1 Lombard(BARD) / KZT
341,90725
1 Lombard(BARD) / THB
฿20,810905
1 Lombard(BARD) / TWD
NT$19,81193
1 Lombard(BARD) / AED
د.إ2,365315
1 Lombard(BARD) / CHF
Fr0,5156
1 Lombard(BARD) / HKD
HK$5,00132
1 Lombard(BARD) / AMD
֏246,74038
1 Lombard(BARD) / MAD
.د.م5,96807
1 Lombard(BARD) / MXN
$11,93614
1 Lombard(BARD) / SAR
ريال2,416875
1 Lombard(BARD) / ETB
Br99,091875
1 Lombard(BARD) / KES
KSh83,262955
1 Lombard(BARD) / JOD
د.أ0,4569505
1 Lombard(BARD) / PLN
2,35887
1 Lombard(BARD) / RON
лв2,829355
1 Lombard(BARD) / SEK
kr6,077635
1 Lombard(BARD) / BGN
лв1,089205
1 Lombard(BARD) / HUF
Ft216,34576
1 Lombard(BARD) / CZK
13,553835
1 Lombard(BARD) / KWD
د.ك0,197217
1 Lombard(BARD) / ILS
2,094625
1 Lombard(BARD) / BOB
Bs4,453495
1 Lombard(BARD) / AZN
1,09565
1 Lombard(BARD) / TJS
SM5,9294
1 Lombard(BARD) / GEL
1,746595
1 Lombard(BARD) / AOA
Kz590,742255
1 Lombard(BARD) / BHD
.د.ب0,242332
1 Lombard(BARD) / BMD
$0,6445
1 Lombard(BARD) / DKK
kr4,157025
1 Lombard(BARD) / HNL
L16,92457
1 Lombard(BARD) / MUR
29,31186
1 Lombard(BARD) / NAD
$11,09829
1 Lombard(BARD) / NOK
kr6,477225
1 Lombard(BARD) / NZD
$1,12143
1 Lombard(BARD) / PAB
B/.0,6445
1 Lombard(BARD) / PGK
K2,71979
1 Lombard(BARD) / QAR
ر.ق2,34598
1 Lombard(BARD) / RSD
дин.65,24918
1 Lombard(BARD) / UZS
soʻm7.765,058455
1 Lombard(BARD) / ALL
L53,899535
1 Lombard(BARD) / ANG
ƒ1,153655
1 Lombard(BARD) / AWG
ƒ1,1601
1 Lombard(BARD) / BBD
$1,289
1 Lombard(BARD) / BAM
KM1,08276
1 Lombard(BARD) / BIF
Fr1.906,431
1 Lombard(BARD) / BND
$0,83785
1 Lombard(BARD) / BSD
$0,6445
1 Lombard(BARD) / JMD
$103,049105
1 Lombard(BARD) / KHR
2.588,35067
1 Lombard(BARD) / KMF
Fr272,6235
1 Lombard(BARD) / LAK
14.010,869285
1 Lombard(BARD) / LKR
රු196,192245
1 Lombard(BARD) / MDL
L10,87916
1 Lombard(BARD) / MGA
Ar2.890,13135
1 Lombard(BARD) / MOP
P5,156
1 Lombard(BARD) / MVR
9,86085
1 Lombard(BARD) / MWK
MK1.118,922895
1 Lombard(BARD) / MZN
MT41,18355
1 Lombard(BARD) / NPR
रु91,42877
1 Lombard(BARD) / PYG
4.570,794
1 Lombard(BARD) / RWF
Fr935,1695
1 Lombard(BARD) / SBD
$5,304235
1 Lombard(BARD) / SCR
9,07456
1 Lombard(BARD) / SRD
$24,974375
1 Lombard(BARD) / SVC
$5,639375
1 Lombard(BARD) / SZL
L11,09829
1 Lombard(BARD) / TMT
m2,25575
1 Lombard(BARD) / TND
د.ت1,893541
1 Lombard(BARD) / TTD
$4,363265
1 Lombard(BARD) / UGX
Sh2.245,438
1 Lombard(BARD) / XAF
Fr364,787
1 Lombard(BARD) / XCD
$1,74015
1 Lombard(BARD) / XOF
Fr364,787
1 Lombard(BARD) / XPF
Fr66,3835
1 Lombard(BARD) / BWP
P8,6363
1 Lombard(BARD) / BZD
$1,295445
1 Lombard(BARD) / CVE
$61,30484
1 Lombard(BARD) / DJF
Fr114,0765
1 Lombard(BARD) / DOP
$41,357565
1 Lombard(BARD) / DZD
د.ج83,752775
1 Lombard(BARD) / FJD
$1,45657
1 Lombard(BARD) / GNF
Fr5.603,9275
1 Lombard(BARD) / GTQ
Q4,93687
1 Lombard(BARD) / GYD
$134,913185
1 Lombard(BARD) / ISK
kr80,5625

Lombard Mənbəyi

Lombard haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Lombard Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Lombard Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Lombard (BARD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BARD qiyməti 0,6445 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BARD / USD cari qiyməti nədir?
BARD / USD cari qiyməti $ 0,6445 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lombard üçün bazar dəyəri nədir?
BARD üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BARD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BARD aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
BARD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BARD ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BARD qiyməti (ATL) nədir?
BARD ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
BARD ticarət həcmi nədir?
BARD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 309,38K USD.
BARD bu il daha da yüksələcək?
BARD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BARD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:13:45 (UTC+8)

Lombard (BARD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

BARD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0,6445 USD

BARD Ticarəti Edin

BARD/USDC
$0,6439
$0,6439$0,6439
+0,45%
BARD/USDT
$0,6445
$0,6445$0,6445
+0,59%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

