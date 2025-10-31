Bugünkü canlı Ai Xovia qiyməti 1.580238 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ai Xovia qiyməti 1.580238 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Ai Xovia Logosu

Ai Xovia qiyməti(AIX)

1 AIX / USD Canlı Qiyməti:

$1,581232
+15,53%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:55 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,332787
24 saat Aşağı
$ 1,69
24 saat Yüksək

$ 1,332787
$ 1,69
$ 51,257963
$ 51,257963$ 51,257963

$ 2,6605668343705937
$ 2,6605668343705937$ 2,6605668343705937

-2,12%

+15,53%

+19,38%

+19,38%

Ai Xovia (AIX) canlı qiyməti $ 1,580238. AIX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,332787 və ən yüksək $ 1,69 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AIX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 51,257963, ən aşağı qiyməti isə $ 2,6605668343705937 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AIX son bir saat ərzində -2,12%, 24 saat ərzində +15,53% və son 7 gündə isə +19,38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ai Xovia (AIX) Bazar Məlumatları

No.3481

--
$ 2,15M
$ 158,02M
--
100.000.000
99.999.989,148041565
SOL

Ai Xovia üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2,15M təşkil edir. AIX üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 99999989.148041565 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 158,02M təşkil edir.

Ai Xovia (AIX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Ai Xovia qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,21255547+15,53%
30 Gün$ -3,14029-66,53%
60 Gün$ -14,309762-90,06%
90 Gün$ -4,419783-73,67%
Bugünkü Ai Xovia Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AIX $ +0,21255547 (+15,53%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Ai Xovia 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -3,14029 (-66,53%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Ai Xovia 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AIX $ -14,309762 (-90,06%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Ai Xovia 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -4,419783 (-73,67%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Ai Xovia (AIX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Ai Xovia Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Ai Xovia (AIX) Nədir?

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Ai Xovia investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AIX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Ai Xovia haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Ai Xovia satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Ai Xovia Qiymət Proqnozu (USD)

Ai Xovia (AIX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ai Xovia (AIX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ai Xovia üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ai Xovia qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Ai Xovia (AIX) Tokenomikası

Ai Xovia (AIX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AIX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Ai Xovia (AIX) necə alınır?

Necə Ai Xovia alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Ai Xovia Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AIX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Ai Xovia(AIX) / VND
41.583,96297
1 Ai Xovia(AIX) / AUD
A$2,40196176
1 Ai Xovia(AIX) / GBP
1,1851785
1 Ai Xovia(AIX) / EUR
1,35900468
1 Ai Xovia(AIX) / USD
$1,580238
1 Ai Xovia(AIX) / MYR
RM6,62119722
1 Ai Xovia(AIX) / TRY
66,41740314
1 Ai Xovia(AIX) / JPY
¥241,776414
1 Ai Xovia(AIX) / ARS
ARS$2.273,70964392
1 Ai Xovia(AIX) / RUB
126,32422572
1 Ai Xovia(AIX) / INR
140,05649394
1 Ai Xovia(AIX) / IDR
Rp25.905,53683872
1 Ai Xovia(AIX) / PHP
93,06021582
1 Ai Xovia(AIX) / EGP
￡E.74,61883836
1 Ai Xovia(AIX) / BRL
R$8,50168044
1 Ai Xovia(AIX) / CAD
C$2,19653082
1 Ai Xovia(AIX) / BDT
193,19989788
1 Ai Xovia(AIX) / NGN
2.286,87302646
1 Ai Xovia(AIX) / COP
$6.124,93927848
1 Ai Xovia(AIX) / ZAR
R.27,27490788
1 Ai Xovia(AIX) / UAH
66,35419362
1 Ai Xovia(AIX) / TZS
T.Sh.3.882,644766
1 Ai Xovia(AIX) / VES
Bs349,232598
1 Ai Xovia(AIX) / CLP
$1.488,584196
1 Ai Xovia(AIX) / PKR
Rs445,87995408
1 Ai Xovia(AIX) / KZT
838,316259
1 Ai Xovia(AIX) / THB
฿51,02588502
1 Ai Xovia(AIX) / TWD
NT$48,57651612
1 Ai Xovia(AIX) / AED
د.إ5,79947346
1 Ai Xovia(AIX) / CHF
Fr1,2641904
1 Ai Xovia(AIX) / HKD
HK$12,26264688
1 Ai Xovia(AIX) / AMD
֏604,97831592
1 Ai Xovia(AIX) / MAD
.د.م14,63300388
1 Ai Xovia(AIX) / MXN
$29,26600776
1 Ai Xovia(AIX) / SAR
ريال5,9258925
1 Ai Xovia(AIX) / ETB
Br242,9615925
1 Ai Xovia(AIX) / KES
KSh204,15094722
1 Ai Xovia(AIX) / JOD
د.أ1,120388742
1 Ai Xovia(AIX) / PLN
5,78367108
1 Ai Xovia(AIX) / RON
лв6,93724482
1 Ai Xovia(AIX) / SEK
kr14,90164434
1 Ai Xovia(AIX) / BGN
лв2,67060222
1 Ai Xovia(AIX) / HUF
Ft530,45429184
1 Ai Xovia(AIX) / CZK
33,23240514
1 Ai Xovia(AIX) / KWD
د.ك0,483552828
1 Ai Xovia(AIX) / ILS
5,1357735
1 Ai Xovia(AIX) / BOB
Bs10,91944458
1 Ai Xovia(AIX) / AZN
2,6864046
1 Ai Xovia(AIX) / TJS
SM14,5381896
1 Ai Xovia(AIX) / GEL
4,28244498
1 Ai Xovia(AIX) / AOA
Kz1.448,43034842
1 Ai Xovia(AIX) / BHD
.د.ب0,594169488
1 Ai Xovia(AIX) / BMD
$1,580238
1 Ai Xovia(AIX) / DKK
kr10,1925351
1 Ai Xovia(AIX) / HNL
L41,49704988
1 Ai Xovia(AIX) / MUR
71,86922424
1 Ai Xovia(AIX) / NAD
$27,21169836
1 Ai Xovia(AIX) / NOK
kr15,8813919
1 Ai Xovia(AIX) / NZD
$2,74961412
1 Ai Xovia(AIX) / PAB
B/.1,580238
1 Ai Xovia(AIX) / PGK
K6,66860436
1 Ai Xovia(AIX) / QAR
ر.ق5,75206632
1 Ai Xovia(AIX) / RSD
дин.159,98329512
1 Ai Xovia(AIX) / UZS
soʻm19.039,00766922
1 Ai Xovia(AIX) / ALL
L132,15530394
1 Ai Xovia(AIX) / ANG
ƒ2,82862602
1 Ai Xovia(AIX) / AWG
ƒ2,8444284
1 Ai Xovia(AIX) / BBD
$3,160476
1 Ai Xovia(AIX) / BAM
KM2,65479984
1 Ai Xovia(AIX) / BIF
Fr4.674,344004
1 Ai Xovia(AIX) / BND
$2,0543094
1 Ai Xovia(AIX) / BSD
$1,580238
1 Ai Xovia(AIX) / JMD
$252,66425382
1 Ai Xovia(AIX) / KHR
6.346,33062228
1 Ai Xovia(AIX) / KMF
Fr668,440674
1 Ai Xovia(AIX) / LAK
34.352,99931294
1 Ai Xovia(AIX) / LKR
රු481,04024958
1 Ai Xovia(AIX) / MDL
L26,67441744
1 Ai Xovia(AIX) / MGA
Ar7.086,2612634
1 Ai Xovia(AIX) / MOP
P12,641904
1 Ai Xovia(AIX) / MVR
24,1776414
1 Ai Xovia(AIX) / MWK
MK2.743,46699418
1 Ai Xovia(AIX) / MZN
MT100,9772082
1 Ai Xovia(AIX) / NPR
रु224,17256268
1 Ai Xovia(AIX) / PYG
11.207,047896
1 Ai Xovia(AIX) / RWF
Fr2.292,925338
1 Ai Xovia(AIX) / SBD
$13,00535874
1 Ai Xovia(AIX) / SCR
22,24975104
1 Ai Xovia(AIX) / SRD
$61,2342225
1 Ai Xovia(AIX) / SVC
$13,8270825
1 Ai Xovia(AIX) / SZL
L27,21169836
1 Ai Xovia(AIX) / TMT
m5,530833
1 Ai Xovia(AIX) / TND
د.ت4,642739244
1 Ai Xovia(AIX) / TTD
$10,69821126
1 Ai Xovia(AIX) / UGX
Sh5.505,549192
1 Ai Xovia(AIX) / XAF
Fr894,414708
1 Ai Xovia(AIX) / XCD
$4,2666426
1 Ai Xovia(AIX) / XOF
Fr894,414708
1 Ai Xovia(AIX) / XPF
Fr162,764514
1 Ai Xovia(AIX) / BWP
P21,1751892
1 Ai Xovia(AIX) / BZD
$3,17627838
1 Ai Xovia(AIX) / CVE
$150,31223856
1 Ai Xovia(AIX) / DJF
Fr279,702126
1 Ai Xovia(AIX) / DOP
$101,40387246
1 Ai Xovia(AIX) / DZD
د.ج205,3519281
1 Ai Xovia(AIX) / FJD
$3,57133788
1 Ai Xovia(AIX) / GNF
Fr13.740,16941
1 Ai Xovia(AIX) / GTQ
Q12,10462308
1 Ai Xovia(AIX) / GYD
$330,79122054
1 Ai Xovia(AIX) / ISK
kr197,52975

Ai Xovia Mənbəyi

Ai Xovia haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Ai Xovia Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Ai Xovia Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Ai Xovia (AIX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AIX qiyməti 1,580238 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AIX / USD cari qiyməti nədir?
AIX / USD cari qiyməti $ 1,580238 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ai Xovia üçün bazar dəyəri nədir?
AIX üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AIX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AIX aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
AIX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AIX ATH qiyməti olan 51,257963 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AIX qiyməti (ATL) nədir?
AIX ATL qiyməti olan 2,6605668343705937 USD dəyərinə endi.
AIX ticarət həcmi nədir?
AIX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 2,15M USD.
AIX bu il daha da yüksələcək?
AIX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AIX qiymət proqnozuna baxın.
Ai Xovia (AIX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

AIX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 1,580238 USD

AIX Ticarəti Edin

AIX/USDT
$1,581232
$1,581232$1,581232
+15,79%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

