Bugünkü canlı XPIN Network qiyməti 0.0070873 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XPIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XPIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XPIN Network Logosu

XPIN Network qiyməti(XPIN)

1 XPIN / USD Canlı Qiyməti:

$0,0070873
+2,87%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:08:39 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0067417
24 saat Aşağı
$ 0,0076634
24 saat Yüksək

$ 0,0067417
$ 0,0076634
$ 0,010038547477428971
$ 0,000457316453478145
-1,71%

+2,87%

-13,13%

-13,13%

XPIN Network (XPIN) canlı qiyməti $ 0,0070873. XPIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0067417 və ən yüksək $ 0,0076634 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XPIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,010038547477428971, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000457316453478145 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XPIN son bir saat ərzində -1,71%, 24 saat ərzində +2,87% və son 7 gündə isə -13,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

XPIN Network (XPIN) Bazar Məlumatları

No.286

$ 115,63M
$ 826,80K
$ 708,73M
16,32B
100.000.000.000
100.000.000.000
16,31%

BSC

XPIN Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 115,63M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 826,80K təşkil edir. XPIN üzrə dövriyyədə olan təklif 16,32B, ümumi təklif isə 100000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 708,73M təşkil edir.

XPIN Network (XPIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün XPIN Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000197731+2,87%
30 Gün$ +0,0063244+828,99%
60 Gün$ +0,0062757+773,25%
90 Gün$ +0,0068873+3.443,65%
Bugünkü XPIN Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün XPIN $ +0,000197731 (+2,87%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

XPIN Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0063244 (+828,99%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

XPIN Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə XPIN $ +0,0062757 (+773,25%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

XPIN Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0068873 (+3.443,65%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

XPIN Network (XPIN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi XPIN Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

XPIN Network (XPIN) Nədir?

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC XPIN Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- XPIN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə XPIN Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız XPIN Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

XPIN Network Qiymət Proqnozu (USD)

XPIN Network (XPIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? XPIN Network (XPIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? XPIN Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

XPIN Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XPIN Network (XPIN) Tokenomikası

XPIN Network (XPIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XPIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

XPIN Network (XPIN) necə alınır?

Necə XPIN Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım XPIN Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

XPIN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 XPIN Network(XPIN) / VND
186,5022995
1 XPIN Network(XPIN) / AUD
A$0,010772696
1 XPIN Network(XPIN) / GBP
0,005386348
1 XPIN Network(XPIN) / EUR
0,006095078
1 XPIN Network(XPIN) / USD
$0,0070873
1 XPIN Network(XPIN) / MYR
RM0,029695787
1 XPIN Network(XPIN) / TRY
0,297808346
1 XPIN Network(XPIN) / JPY
¥1,0843569
1 XPIN Network(XPIN) / ARS
ARS$10,197490732
1 XPIN Network(XPIN) / RUB
0,566629635
1 XPIN Network(XPIN) / INR
0,627793034
1 XPIN Network(XPIN) / IDR
Rp116,185227312
1 XPIN Network(XPIN) / PHP
0,416308002
1 XPIN Network(XPIN) / EGP
￡E.0,334733179
1 XPIN Network(XPIN) / BRL
R$0,038129674
1 XPIN Network(XPIN) / CAD
C$0,009851347
1 XPIN Network(XPIN) / BDT
0,866493298
1 XPIN Network(XPIN) / NGN
10,241715484
1 XPIN Network(XPIN) / COP
$27,577038665
1 XPIN Network(XPIN) / ZAR
R.0,122397671
1 XPIN Network(XPIN) / UAH
0,297595727
1 XPIN Network(XPIN) / TZS
T.Sh.17,4134961
1 XPIN Network(XPIN) / VES
Bs1,5662933
1 XPIN Network(XPIN) / CLP
$6,6762366
1 XPIN Network(XPIN) / PKR
Rs1,999752568
1 XPIN Network(XPIN) / KZT
3,75981265
1 XPIN Network(XPIN) / THB
฿0,229132409
1 XPIN Network(XPIN) / TWD
NT$0,217792729
1 XPIN Network(XPIN) / AED
د.إ0,026010391
1 XPIN Network(XPIN) / CHF
Fr0,00566984
1 XPIN Network(XPIN) / HKD
HK$0,054997448
1 XPIN Network(XPIN) / AMD
֏2,713301932
1 XPIN Network(XPIN) / MAD
.د.م0,065628398
1 XPIN Network(XPIN) / MXN
$0,131327669
1 XPIN Network(XPIN) / SAR
ريال0,026577375
1 XPIN Network(XPIN) / ETB
Br1,089672375
1 XPIN Network(XPIN) / KES
KSh0,915608287
1 XPIN Network(XPIN) / JOD
د.أ0,0050248957
1 XPIN Network(XPIN) / PLN
0,025939518
1 XPIN Network(XPIN) / RON
лв0,031113247
1 XPIN Network(XPIN) / SEK
kr0,066904112
1 XPIN Network(XPIN) / BGN
лв0,011906664
1 XPIN Network(XPIN) / HUF
Ft2,379844467
1 XPIN Network(XPIN) / CZK
0,149116792
1 XPIN Network(XPIN) / KWD
د.ك0,0021687138
1 XPIN Network(XPIN) / ILS
0,023033725
1 XPIN Network(XPIN) / BOB
Bs0,048973243
1 XPIN Network(XPIN) / AZN
0,01204841
1 XPIN Network(XPIN) / TJS
SM0,06520316
1 XPIN Network(XPIN) / GEL
0,019206583
1 XPIN Network(XPIN) / AOA
Kz6,496148307
1 XPIN Network(XPIN) / BHD
.د.ب0,0026648248
1 XPIN Network(XPIN) / BMD
$0,0070873
1 XPIN Network(XPIN) / DKK
kr0,045713085
1 XPIN Network(XPIN) / HNL
L0,186112498
1 XPIN Network(XPIN) / MUR
0,322330404
1 XPIN Network(XPIN) / NAD
$0,122043306
1 XPIN Network(XPIN) / NOK
kr0,071298238
1 XPIN Network(XPIN) / NZD
$0,012331902
1 XPIN Network(XPIN) / PAB
B/.0,0070873
1 XPIN Network(XPIN) / PGK
K0,029908406
1 XPIN Network(XPIN) / QAR
ر.ق0,025797772
1 XPIN Network(XPIN) / RSD
дин.0,718014363
1 XPIN Network(XPIN) / UZS
soʻm85,389136987
1 XPIN Network(XPIN) / ALL
L0,592710899
1 XPIN Network(XPIN) / ANG
ƒ0,012686267
1 XPIN Network(XPIN) / AWG
ƒ0,01275714
1 XPIN Network(XPIN) / BBD
$0,0141746
1 XPIN Network(XPIN) / BAM
KM0,011906664
1 XPIN Network(XPIN) / BIF
Fr20,9642334
1 XPIN Network(XPIN) / BND
$0,00921349
1 XPIN Network(XPIN) / BSD
$0,0070873
1 XPIN Network(XPIN) / JMD
$1,133188397
1 XPIN Network(XPIN) / KHR
28,463022038
1 XPIN Network(XPIN) / KMF
Fr2,9979279
1 XPIN Network(XPIN) / LAK
154,071736049
1 XPIN Network(XPIN) / LKR
රු2,157444993
1 XPIN Network(XPIN) / MDL
L0,119633624
1 XPIN Network(XPIN) / MGA
Ar31,78157939
1 XPIN Network(XPIN) / MOP
P0,0566984
1 XPIN Network(XPIN) / MVR
0,10843569
1 XPIN Network(XPIN) / MWK
MK12,304332403
1 XPIN Network(XPIN) / MZN
MT0,45287847
1 XPIN Network(XPIN) / NPR
रु1,005404378
1 XPIN Network(XPIN) / PYG
50,2631316
1 XPIN Network(XPIN) / RWF
Fr10,2836723
1 XPIN Network(XPIN) / SBD
$0,058328479
1 XPIN Network(XPIN) / SCR
0,099789184
1 XPIN Network(XPIN) / SRD
$0,274632875
1 XPIN Network(XPIN) / SVC
$0,062013875
1 XPIN Network(XPIN) / SZL
L0,122043306
1 XPIN Network(XPIN) / TMT
m0,02480555
1 XPIN Network(XPIN) / TND
د.ت0,0208933604
1 XPIN Network(XPIN) / TTD
$0,048051894
1 XPIN Network(XPIN) / UGX
Sh24,6921532
1 XPIN Network(XPIN) / XAF
Fr4,0184991
1 XPIN Network(XPIN) / XCD
$0,01913571
1 XPIN Network(XPIN) / XOF
Fr4,0184991
1 XPIN Network(XPIN) / XPF
Fr0,7299919
1 XPIN Network(XPIN) / BWP
P0,09496982
1 XPIN Network(XPIN) / BZD
$0,014245473
1 XPIN Network(XPIN) / CVE
$0,674143976
1 XPIN Network(XPIN) / DJF
Fr1,2544521
1 XPIN Network(XPIN) / DOP
$0,454792041
1 XPIN Network(XPIN) / DZD
د.ج0,921136381
1 XPIN Network(XPIN) / FJD
$0,016017298
1 XPIN Network(XPIN) / GNF
Fr61,6240735
1 XPIN Network(XPIN) / GTQ
Q0,054288718
1 XPIN Network(XPIN) / GYD
$1,483584509
1 XPIN Network(XPIN) / ISK
kr0,8859125

XPIN Network Mənbəyi

XPIN Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi XPIN Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: XPIN Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü XPIN Network (XPIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XPIN qiyməti 0,0070873 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XPIN / USD cari qiyməti nədir?
XPIN / USD cari qiyməti $ 0,0070873 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
XPIN Network üçün bazar dəyəri nədir?
XPIN üçün bazar dəyəri $ 115,63M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XPIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XPIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 16,32B USD təşkil edir.
XPIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XPIN ATH qiyməti olan 0,010038547477428971 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XPIN qiyməti (ATL) nədir?
XPIN ATL qiyməti olan 0,000457316453478145 USD dəyərinə endi.
XPIN ticarət həcmi nədir?
XPIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 826,80K USD.
XPIN bu il daha da yüksələcək?
XPIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XPIN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:08:39 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

