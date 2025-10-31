XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün XPIN Network qiymət proqnozlarını əldə edin. XPIN qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

XPIN Network qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

XPIN Network Qiymət Proqnozu
$0,0071066
+3,15%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:45:33 (UTC+8)

XPIN Network 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, XPIN Network potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,007106 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, XPIN Network potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,007461 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, XPIN üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,007835 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, XPIN üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,008226 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, XPIN üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,008638 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, XPIN üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,009070 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə XPIN Network qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,014774 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə XPIN Network qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,024065 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,007106
    0,00%
  • 2026
    $ 0,007461
    5,00%
  • 2027
    $ 0,007835
    10,25%
  • 2028
    $ 0,008226
    15,76%
  • 2029
    $ 0,008638
    21,55%
  • 2030
    $ 0,009070
    27,63%
  • 2031
    $ 0,009523
    34,01%
  • 2032
    $ 0,009999
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,010499
    47,75%
  • 2034
    $ 0,011024
    55,13%
  • 2035
    $ 0,011575
    62,89%
  • 2036
    $ 0,012154
    71,03%
  • 2037
    $ 0,012762
    79,59%
  • 2038
    $ 0,013400
    88,56%
  • 2039
    $ 0,014070
    97,99%
  • 2040
    $ 0,014774
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli XPIN Network Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,007106
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,007107
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,007113
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,007135
    0,41%
Bu Gün Üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində XPIN üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,007106$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində XPIN üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,007107$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində XPIN üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,007113$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra XPIN üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,007135$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari XPIN Network Qiymət Statistikaları

$ 0,0071066
+3,15%

$ 115,93M
16,32B
$ 546,46K
--

Ən son XPIN qiyməti $ 0,0071066 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +3,15% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 546,46K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan XPIN təklifi 16,32B və ümumi bazar dəyəri $ 115,93M təşkil edir.

Necə XPIN Network (XPIN) Almaq Olar?

XPIN almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə XPIN ala bilərsiniz. XPIN Network almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi XPIN Almağı Öyrənin

XPIN Network Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, XPIN Network canlı qiymət səhifəsində XPIN Network üçün cari qiymət 0,007105 USD təşkil edir. XPIN Network (XPIN) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 XPIN. Bu da ona 115,93M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,03%
    $ 0,000228
    $ 0,007359
    $ 0,006741
  • 7 Gün
    -0,11%
    $ -0,000961
    $ 0,008758
    $ 0,006741
  • 30 Gün
    8,21%
    $ 0,006333
    $ 0,010408
    $ 0,000323
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində XPIN Network qiymət hərəkəti 0,000228$ oldu və bu da dəyərində 0,03% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində XPIN Network ticarəti ən yüksək 0,008758$ və ən aşağı 0,006741$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,11% dəyişib. Bu son tendensiya XPIN üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda XPIN Network qiymətində 8,21% dəyişiklik olub, bu da təxminən 0,006333$ qiymət artımını göstərir. Bu, XPIN üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam XPIN Network qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam XPIN Qiymət Tarixçəsinə Baxın

XPIN Network (XPIN) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

XPIN Network Qiymət Proqnozu Modulu XPIN potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər XPIN Network üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan XPIN qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin XPIN Network qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın XPIN aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): XPIN momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və XPIN Network gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

XPIN Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

XPIN Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

XPIN indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, XPIN -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay XPIN üçün qiymət proqnozu nədir?
XPIN Network (XPIN) qiymət proqnozu alətinə əsasən, XPIN qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 XPIN 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 XPIN Network (XPIN) qiyməti bu gün$0,007106 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə XPIN 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə XPIN üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
XPIN Network (XPIN) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 XPIN qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə XPIN üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, XPIN Network (XPIN) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə XPIN üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, XPIN Network (XPIN) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 XPIN 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 XPIN Network (XPIN) qiyməti bu gün$0,007106 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə XPIN 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün XPIN qiymət proqnozu nədir?
XPIN Network (XPIN) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 XPIN qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:45:33 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.