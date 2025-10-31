Bugünkü canlı Xeleb Protocol qiyməti 0.02893 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XCX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XCX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Xeleb Protocol qiyməti 0.02893 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XCX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XCX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XCX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XCX Qiymət Məlumatları

XCX Whitepaper

XCX Rəsmi Veb-saytı

XCX Tokenomikası

XCX Qiymət Proqnozu

XCX Qiymət Tarixçəsi

XCX Alış Bələdçisi

XCX / Fiat Valyuta Çevirən

XCX Spot

XCX USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Xeleb Protocol Logosu

Xeleb Protocol qiyməti(XCX)

1 XCX / USD Canlı Qiyməti:

$0,02893
$0,02893$0,02893
-2,88%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:07:42 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02775
$ 0,02775$ 0,02775
24 saat Aşağı
$ 0,03208
$ 0,03208$ 0,03208
24 saat Yüksək

$ 0,02775
$ 0,02775$ 0,02775

$ 0,03208
$ 0,03208$ 0,03208

$ 0,09145411179261065
$ 0,09145411179261065$ 0,09145411179261065

$ 0,029854916834387818
$ 0,029854916834387818$ 0,029854916834387818

-1,80%

-2,88%

-15,78%

-15,78%

Xeleb Protocol (XCX) canlı qiyməti $ 0,02893. XCX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02775 və ən yüksək $ 0,03208 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XCX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,09145411179261065, ən aşağı qiyməti isə $ 0,029854916834387818 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XCX son bir saat ərzində -1,80%, 24 saat ərzində -2,88% və son 7 gündə isə -15,78% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Xeleb Protocol (XCX) Bazar Məlumatları

No.1630

$ 3,13M
$ 3,13M$ 3,13M

$ 288,88K
$ 288,88K$ 288,88K

$ 28,93M
$ 28,93M$ 28,93M

108,30M
108,30M 108,30M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

999 903 661,7723823
999 903 661,7723823 999 903 661,7723823

10,83%

BSC

Xeleb Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,13M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 288,88K təşkil edir. XCX üzrə dövriyyədə olan təklif 108,30M, ümumi təklif isə 999903661.7723823 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 28,93M təşkil edir.

Xeleb Protocol (XCX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Xeleb Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0008579-2,88%
30 Gün$ -0,03026-51,13%
60 Gün$ -0,01127-28,04%
90 Gün$ +0,00893+44,65%
Bugünkü Xeleb Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün XCX $ -0,0008579 (-2,88%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Xeleb Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,03026 (-51,13%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Xeleb Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə XCX $ -0,01127 (-28,04%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Xeleb Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00893 (+44,65%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Xeleb Protocol (XCX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Xeleb Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Xeleb Protocol (XCX) Nədir?

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Xeleb Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- XCX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Xeleb Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Xeleb Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Xeleb Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Xeleb Protocol (XCX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Xeleb Protocol (XCX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Xeleb Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Xeleb Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomikası

Xeleb Protocol (XCX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XCX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Xeleb Protocol (XCX) necə alınır?

Necə Xeleb Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Xeleb Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

XCX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Xeleb Protocol(XCX) / VND
761,29295
1 Xeleb Protocol(XCX) / AUD
A$0,0439736
1 Xeleb Protocol(XCX) / GBP
0,0219868
1 Xeleb Protocol(XCX) / EUR
0,0248798
1 Xeleb Protocol(XCX) / USD
$0,02893
1 Xeleb Protocol(XCX) / MYR
RM0,1212167
1 Xeleb Protocol(XCX) / TRY
1,2156386
1 Xeleb Protocol(XCX) / JPY
¥4,42629
1 Xeleb Protocol(XCX) / ARS
ARS$41,6256412
1 Xeleb Protocol(XCX) / RUB
2,3129535
1 Xeleb Protocol(XCX) / INR
2,5626194
1 Xeleb Protocol(XCX) / IDR
Rp474,2622192
1 Xeleb Protocol(XCX) / PHP
1,6993482
1 Xeleb Protocol(XCX) / EGP
￡E.1,3663639
1 Xeleb Protocol(XCX) / BRL
R$0,1556434
1 Xeleb Protocol(XCX) / CAD
C$0,0402127
1 Xeleb Protocol(XCX) / BDT
3,5369818
1 Xeleb Protocol(XCX) / NGN
41,8061644
1 Xeleb Protocol(XCX) / COP
$112,5680765
1 Xeleb Protocol(XCX) / ZAR
R.0,4996211
1 Xeleb Protocol(XCX) / UAH
1,2147707
1 Xeleb Protocol(XCX) / TZS
T.Sh.71,08101
1 Xeleb Protocol(XCX) / VES
Bs6,39353
1 Xeleb Protocol(XCX) / CLP
$27,25206
1 Xeleb Protocol(XCX) / PKR
Rs8,1628888
1 Xeleb Protocol(XCX) / KZT
15,347365
1 Xeleb Protocol(XCX) / THB
฿0,9353069
1 Xeleb Protocol(XCX) / TWD
NT$0,8890189
1 Xeleb Protocol(XCX) / AED
د.إ0,1061731
1 Xeleb Protocol(XCX) / CHF
Fr0,023144
1 Xeleb Protocol(XCX) / HKD
HK$0,2244968
1 Xeleb Protocol(XCX) / AMD
֏11,0755612
1 Xeleb Protocol(XCX) / MAD
.د.م0,2678918
1 Xeleb Protocol(XCX) / MXN
$0,5360729
1 Xeleb Protocol(XCX) / SAR
ريال0,1084875
1 Xeleb Protocol(XCX) / ETB
Br4,4479875
1 Xeleb Protocol(XCX) / KES
KSh3,7374667
1 Xeleb Protocol(XCX) / JOD
د.أ0,02051137
1 Xeleb Protocol(XCX) / PLN
0,1058838
1 Xeleb Protocol(XCX) / RON
лв0,1270027
1 Xeleb Protocol(XCX) / SEK
kr0,2730992
1 Xeleb Protocol(XCX) / BGN
лв0,0486024
1 Xeleb Protocol(XCX) / HUF
Ft9,7144047
1 Xeleb Protocol(XCX) / CZK
0,6086872
1 Xeleb Protocol(XCX) / KWD
د.ك0,00885258
1 Xeleb Protocol(XCX) / ILS
0,0940225
1 Xeleb Protocol(XCX) / BOB
Bs0,1999063
1 Xeleb Protocol(XCX) / AZN
0,049181
1 Xeleb Protocol(XCX) / TJS
SM0,266156
1 Xeleb Protocol(XCX) / GEL
0,0784003
1 Xeleb Protocol(XCX) / AOA
Kz26,5169487
1 Xeleb Protocol(XCX) / BHD
.د.ب0,01087768
1 Xeleb Protocol(XCX) / BMD
$0,02893
1 Xeleb Protocol(XCX) / DKK
kr0,1865985
1 Xeleb Protocol(XCX) / HNL
L0,7597018
1 Xeleb Protocol(XCX) / MUR
1,3157364
1 Xeleb Protocol(XCX) / NAD
$0,4981746
1 Xeleb Protocol(XCX) / NOK
kr0,2910358
1 Xeleb Protocol(XCX) / NZD
$0,0503382
1 Xeleb Protocol(XCX) / PAB
B/.0,02893
1 Xeleb Protocol(XCX) / PGK
K0,1220846
1 Xeleb Protocol(XCX) / QAR
ر.ق0,1053052
1 Xeleb Protocol(XCX) / RSD
дин.2,9308983
1 Xeleb Protocol(XCX) / UZS
soʻm348,5541367
1 Xeleb Protocol(XCX) / ALL
L2,4194159
1 Xeleb Protocol(XCX) / ANG
ƒ0,0517847
1 Xeleb Protocol(XCX) / AWG
ƒ0,052074
1 Xeleb Protocol(XCX) / BBD
$0,05786
1 Xeleb Protocol(XCX) / BAM
KM0,0486024
1 Xeleb Protocol(XCX) / BIF
Fr85,57494
1 Xeleb Protocol(XCX) / BND
$0,037609
1 Xeleb Protocol(XCX) / BSD
$0,02893
1 Xeleb Protocol(XCX) / JMD
$4,6256177
1 Xeleb Protocol(XCX) / KHR
116,1846158
1 Xeleb Protocol(XCX) / KMF
Fr12,23739
1 Xeleb Protocol(XCX) / LAK
628,9130309
1 Xeleb Protocol(XCX) / LKR
රු8,8065813
1 Xeleb Protocol(XCX) / MDL
L0,4883384
1 Xeleb Protocol(XCX) / MGA
Ar129,730799
1 Xeleb Protocol(XCX) / MOP
P0,23144
1 Xeleb Protocol(XCX) / MVR
0,442629
1 Xeleb Protocol(XCX) / MWK
MK50,2256623
1 Xeleb Protocol(XCX) / MZN
MT1,848627
1 Xeleb Protocol(XCX) / NPR
रु4,1040098
1 Xeleb Protocol(XCX) / PYG
205,17156
1 Xeleb Protocol(XCX) / RWF
Fr41,97743
1 Xeleb Protocol(XCX) / SBD
$0,2380939
1 Xeleb Protocol(XCX) / SCR
0,4073344
1 Xeleb Protocol(XCX) / SRD
$1,1210375
1 Xeleb Protocol(XCX) / SVC
$0,2531375
1 Xeleb Protocol(XCX) / SZL
L0,4981746
1 Xeleb Protocol(XCX) / TMT
m0,101255
1 Xeleb Protocol(XCX) / TND
د.ت0,08528564
1 Xeleb Protocol(XCX) / TTD
$0,1961454
1 Xeleb Protocol(XCX) / UGX
Sh100,79212
1 Xeleb Protocol(XCX) / XAF
Fr16,40331
1 Xeleb Protocol(XCX) / XCD
$0,078111
1 Xeleb Protocol(XCX) / XOF
Fr16,40331
1 Xeleb Protocol(XCX) / XPF
Fr2,97979
1 Xeleb Protocol(XCX) / BWP
P0,387662
1 Xeleb Protocol(XCX) / BZD
$0,0581493
1 Xeleb Protocol(XCX) / CVE
$2,7518216
1 Xeleb Protocol(XCX) / DJF
Fr5,12061
1 Xeleb Protocol(XCX) / DOP
$1,8564381
1 Xeleb Protocol(XCX) / DZD
د.ج3,7600321
1 Xeleb Protocol(XCX) / FJD
$0,0653818
1 Xeleb Protocol(XCX) / GNF
Fr251,54635
1 Xeleb Protocol(XCX) / GTQ
Q0,2216038
1 Xeleb Protocol(XCX) / GYD
$6,0559169
1 Xeleb Protocol(XCX) / ISK
kr3,61625

Xeleb Protocol Mənbəyi

Xeleb Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Xeleb Protocol Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Xeleb Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Xeleb Protocol (XCX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XCX qiyməti 0,02893 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XCX / USD cari qiyməti nədir?
XCX / USD cari qiyməti $ 0,02893 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Xeleb Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
XCX üçün bazar dəyəri $ 3,13M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XCX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XCX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 108,30M USD təşkil edir.
XCX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XCX ATH qiyməti olan 0,09145411179261065 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XCX qiyməti (ATL) nədir?
XCX ATL qiyməti olan 0,029854916834387818 USD dəyərinə endi.
XCX ticarət həcmi nədir?
XCX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 288,88K USD.
XCX bu il daha da yüksələcək?
XCX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XCX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:07:42 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

XCX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0,02893 USD

XCX Ticarəti Edin

XCX/USDT
$0,02893
$0,02893$0,02893
-2,88%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109 431,02
$109 431,02$109 431,02

+1,60%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3 842,09
$3 842,09$3 842,09

+1,81%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02942
$0,02942$0,02942

+17,44%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,62
$185,62$185,62

+0,29%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3 842,09
$3 842,09$3 842,09

+1,81%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109 431,02
$109 431,02$109 431,02

+1,60%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,62
$185,62$185,62

+0,29%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4720
$2,4720$2,4720

+0,74%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18493
$0,18493$0,18493

+2,35%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003295
$0,003295$0,003295

-34,10%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002928
$0,0002928$0,0002928

+368,48%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020521
$0,0020521$0,0020521

+2 180,11%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020521
$0,0020521$0,0020521

+2 180,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0420
$0,0420$0,0420

+1 212,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035976
$0,0000000000000000000000035976$0,0000000000000000000000035976

+619,52%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32555
$0,32555$0,32555

+162,34%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%