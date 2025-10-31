Bugünkü canlı Switchboard qiyməti 0.09007 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SWTCH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SWTCH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Switchboard qiyməti 0.09007 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SWTCH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SWTCH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Switchboard Logosu

Switchboard qiyməti(SWTCH)

1 SWTCH / USD Canlı Qiyməti:

$0.09007
$0.09007$0.09007
-0.01%1D
USD
Switchboard (SWTCH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:59:13 (UTC+8)

Switchboard (SWTCH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.087
$ 0.087$ 0.087
24 saat Aşağı
$ 0.10062
$ 0.10062$ 0.10062
24 saat Yüksək

$ 0.087
$ 0.087$ 0.087

$ 0.10062
$ 0.10062$ 0.10062

$ 0.20357481128794683
$ 0.20357481128794683$ 0.20357481128794683

$ 0.051817999385382896
$ 0.051817999385382896$ 0.051817999385382896

+1.15%

-0.01%

-17.03%

-17.03%

Switchboard (SWTCH) canlı qiyməti $ 0.09007. SWTCH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.087 və ən yüksək $ 0.10062 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SWTCH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.20357481128794683, ən aşağı qiyməti isə $ 0.051817999385382896 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SWTCH son bir saat ərzində +1.15%, 24 saat ərzində -0.01% və son 7 gündə isə -17.03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Switchboard (SWTCH) Bazar Məlumatları

No.924

$ 15.46M
$ 15.46M$ 15.46M

$ 64.95K
$ 64.95K$ 64.95K

$ 90.07M
$ 90.07M$ 90.07M

171.61M
171.61M 171.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.16%

SOL

Switchboard üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15.46M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 64.95K təşkil edir. SWTCH üzrə dövriyyədə olan təklif 171.61M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 90.07M təşkil edir.

Switchboard (SWTCH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Switchboard qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.000009-0.01%
30 Gün$ +0.01433+18.91%
60 Gün$ +0.05007+125.17%
90 Gün$ +0.05007+125.17%
Bugünkü Switchboard Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SWTCH $ -0.000009 (-0.01%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Switchboard 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0.01433 (+18.91%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Switchboard 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SWTCH $ +0.05007 (+125.17%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Switchboard 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0.05007 (+125.17%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Switchboard (SWTCH) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Switchboard Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Switchboard (SWTCH) Nədir?

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Switchboard MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Switchboard investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SWTCH steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Switchboard haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Switchboard satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Switchboard Qiymət Proqnozu (USD)

Switchboard (SWTCH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Switchboard (SWTCH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Switchboard üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Switchboard qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Switchboard (SWTCH) Tokenomikası

Switchboard (SWTCH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SWTCH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Switchboard (SWTCH) necə alınır?

Necə Switchboard alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Switchboard Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SWTCH Aktivindən Yerli Valyutalara

Switchboard Mənbəyi

Switchboard haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Switchboard Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Switchboard Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Switchboard (SWTCH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SWTCH qiyməti 0.09007 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SWTCH / USD cari qiyməti nədir?
SWTCH / USD cari qiyməti $ 0.09007 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Switchboard üçün bazar dəyəri nədir?
SWTCH üçün bazar dəyəri $ 15.46M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SWTCH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SWTCH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 171.61M USD təşkil edir.
SWTCH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SWTCH ATH qiyməti olan 0.20357481128794683 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SWTCH qiyməti (ATL) nədir?
SWTCH ATL qiyməti olan 0.051817999385382896 USD dəyərinə endi.
SWTCH ticarət həcmi nədir?
SWTCH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 64.95K USD.
SWTCH bu il daha da yüksələcək?
SWTCH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SWTCH qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:59:13 (UTC+8)

Switchboard (SWTCH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

SWTCH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SWTCH
SWTCH
USD
USD

1 SWTCH = 0.09007 USD

SWTCH Ticarəti Edin

SWTCH/USDT
$0.09007
$0.09007$0.09007
-0.09%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

