Sapien (SAPIEN) Tokenomikası

Sapien (SAPIEN) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 04:51:19 (UTC+8)
USD

Sapien (SAPIEN) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Sapien (SAPIEN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 43,70M
$ 43,70M
Ümumi Təchizat:
$ 1,00B
$ 1,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 250,00M
$ 250,00M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 174,81M
$ 174,81M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,57373
$ 0,57373
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,051122873927006145
$ 0,051122873927006145
Cari Qiymət:
$ 0,17481
$ 0,17481

Sapien (SAPIEN) Məlumatları

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.sapien.io/
Whitepaper:
https://docs.sapien.io/
Block Explorer
https://basescan.org/address/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Sapien (SAPIEN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Sapien (SAPIEN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SAPIEN token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

SAPIEN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq SAPIEN tokenomikasını başa düşdünüzsə, SAPIEN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

