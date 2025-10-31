Bugünkü canlı PINGPONG qiyməti 0.04615 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PINGPONG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PINGPONG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PINGPONG qiyməti 0.04615 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PINGPONG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PINGPONG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PINGPONG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PINGPONG Qiymət Məlumatları

PINGPONG Whitepaper

PINGPONG Rəsmi Veb-saytı

PINGPONG Tokenomikası

PINGPONG Qiymət Proqnozu

PINGPONG Qiymət Tarixçəsi

PINGPONG Alış Bələdçisi

PINGPONG / Fiat Valyuta Çevirən

PINGPONG Spot

PINGPONG USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

PINGPONG Logosu

PINGPONG qiyməti(PINGPONG)

1 PINGPONG / USD Canlı Qiyməti:

$0,04615
$0,04615$0,04615
-5,33%1D
USD
PINGPONG (PINGPONG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:49:46 (UTC+8)

PINGPONG (PINGPONG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,04193
$ 0,04193$ 0,04193
24 saat Aşağı
$ 0,05973
$ 0,05973$ 0,05973
24 saat Yüksək

$ 0,04193
$ 0,04193$ 0,04193

$ 0,05973
$ 0,05973$ 0,05973

--
----

--
----

-0,89%

-5,33%

-26,46%

-26,46%

PINGPONG (PINGPONG) canlı qiyməti $ 0,04615. PINGPONG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04193 və ən yüksək $ 0,05973 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PINGPONG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PINGPONG son bir saat ərzində -0,89%, 24 saat ərzində -5,33% və son 7 gündə isə -26,46% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PINGPONG (PINGPONG) Bazar Məlumatları

--
----

$ 85,07K
$ 85,07K$ 85,07K

$ 46,15M
$ 46,15M$ 46,15M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

PINGPONG üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 85,07K təşkil edir. PINGPONG üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 46,15M təşkil edir.

PINGPONG (PINGPONG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün PINGPONG qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0025983-5,33%
30 Gün$ -0,03816-45,27%
60 Gün$ +0,02615+130,75%
90 Gün$ +0,02615+130,75%
Bugünkü PINGPONG Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PINGPONG $ -0,0025983 (-5,33%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

PINGPONG 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,03816 (-45,27%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

PINGPONG 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PINGPONG $ +0,02615 (+130,75%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

PINGPONG 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,02615 (+130,75%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

PINGPONG (PINGPONG) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi PINGPONG Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

PINGPONG (PINGPONG) Nədir?

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

PINGPONG MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC PINGPONG investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- PINGPONG steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə PINGPONG haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız PINGPONG satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

PINGPONG Qiymət Proqnozu (USD)

PINGPONG (PINGPONG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PINGPONG (PINGPONG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PINGPONG üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PINGPONG qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PINGPONG (PINGPONG) Tokenomikası

PINGPONG (PINGPONG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PINGPONG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

PINGPONG (PINGPONG) necə alınır?

Necə PINGPONG alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım PINGPONG Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

PINGPONG Aktivindən Yerli Valyutalara

1 PINGPONG(PINGPONG) / VND
1.214,43725
1 PINGPONG(PINGPONG) / AUD
A$0,070148
1 PINGPONG(PINGPONG) / GBP
0,0346125
1 PINGPONG(PINGPONG) / EUR
0,039689
1 PINGPONG(PINGPONG) / USD
$0,04615
1 PINGPONG(PINGPONG) / MYR
RM0,1933685
1 PINGPONG(PINGPONG) / TRY
1,939223
1 PINGPONG(PINGPONG) / JPY
¥7,06095
1 PINGPONG(PINGPONG) / ARS
ARS$66,402466
1 PINGPONG(PINGPONG) / RUB
3,689231
1 PINGPONG(PINGPONG) / INR
4,089813
1 PINGPONG(PINGPONG) / IDR
Rp756,557256
1 PINGPONG(PINGPONG) / PHP
2,7103895
1 PINGPONG(PINGPONG) / EGP
￡E.2,1796645
1 PINGPONG(PINGPONG) / BRL
R$0,248287
1 PINGPONG(PINGPONG) / CAD
C$0,0641485
1 PINGPONG(PINGPONG) / BDT
5,642299
1 PINGPONG(PINGPONG) / NGN
66,7868955
1 PINGPONG(PINGPONG) / COP
$178,875554
1 PINGPONG(PINGPONG) / ZAR
R.0,7960875
1 PINGPONG(PINGPONG) / UAH
1,9378385
1 PINGPONG(PINGPONG) / TZS
T.Sh.113,39055
1 PINGPONG(PINGPONG) / VES
Bs10,19915
1 PINGPONG(PINGPONG) / CLP
$43,4733
1 PINGPONG(PINGPONG) / PKR
Rs13,021684
1 PINGPONG(PINGPONG) / KZT
24,482575
1 PINGPONG(PINGPONG) / THB
฿1,490645
1 PINGPONG(PINGPONG) / TWD
NT$1,4181895
1 PINGPONG(PINGPONG) / AED
د.إ0,1693705
1 PINGPONG(PINGPONG) / CHF
Fr0,03692
1 PINGPONG(PINGPONG) / HKD
HK$0,358124
1 PINGPONG(PINGPONG) / AMD
֏17,668066
1 PINGPONG(PINGPONG) / MAD
.د.م0,427349
1 PINGPONG(PINGPONG) / MXN
$0,854698
1 PINGPONG(PINGPONG) / SAR
ريال0,1730625
1 PINGPONG(PINGPONG) / ETB
Br7,0955625
1 PINGPONG(PINGPONG) / KES
KSh5,9621185
1 PINGPONG(PINGPONG) / JOD
د.أ0,03272035
1 PINGPONG(PINGPONG) / PLN
0,168909
1 PINGPONG(PINGPONG) / RON
лв0,2025985
1 PINGPONG(PINGPONG) / SEK
kr0,4351945
1 PINGPONG(PINGPONG) / BGN
лв0,0779935
1 PINGPONG(PINGPONG) / HUF
Ft15,4865555
1 PINGPONG(PINGPONG) / CZK
0,970073
1 PINGPONG(PINGPONG) / KWD
د.ك0,0141219
1 PINGPONG(PINGPONG) / ILS
0,1499875
1 PINGPONG(PINGPONG) / BOB
Bs0,3188965
1 PINGPONG(PINGPONG) / AZN
0,078455
1 PINGPONG(PINGPONG) / TJS
SM0,42458
1 PINGPONG(PINGPONG) / GEL
0,1250665
1 PINGPONG(PINGPONG) / AOA
Kz42,3006285
1 PINGPONG(PINGPONG) / BHD
.د.ب0,0173524
1 PINGPONG(PINGPONG) / BMD
$0,04615
1 PINGPONG(PINGPONG) / DKK
kr0,2976675
1 PINGPONG(PINGPONG) / HNL
L1,211899
1 PINGPONG(PINGPONG) / MUR
2,098902
1 PINGPONG(PINGPONG) / NAD
$0,794703
1 PINGPONG(PINGPONG) / NOK
kr0,4638075
1 PINGPONG(PINGPONG) / NZD
$0,080301
1 PINGPONG(PINGPONG) / PAB
B/.0,04615
1 PINGPONG(PINGPONG) / PGK
K0,194753
1 PINGPONG(PINGPONG) / QAR
ر.ق0,167986
1 PINGPONG(PINGPONG) / RSD
дин.4,672226
1 PINGPONG(PINGPONG) / UZS
soʻm556,0239685
1 PINGPONG(PINGPONG) / ALL
L3,8595245
1 PINGPONG(PINGPONG) / ANG
ƒ0,0826085
1 PINGPONG(PINGPONG) / AWG
ƒ0,08307
1 PINGPONG(PINGPONG) / BBD
$0,0923
1 PINGPONG(PINGPONG) / BAM
KM0,077532
1 PINGPONG(PINGPONG) / BIF
Fr136,5117
1 PINGPONG(PINGPONG) / BND
$0,059995
1 PINGPONG(PINGPONG) / BSD
$0,04615
1 PINGPONG(PINGPONG) / JMD
$7,3789235
1 PINGPONG(PINGPONG) / KHR
185,341169
1 PINGPONG(PINGPONG) / KMF
Fr19,52145
1 PINGPONG(PINGPONG) / LAK
1.003,2608495
1 PINGPONG(PINGPONG) / LKR
රු14,0485215
1 PINGPONG(PINGPONG) / MDL
L0,779012
1 PINGPONG(PINGPONG) / MGA
Ar206,950445
1 PINGPONG(PINGPONG) / MOP
P0,3692
1 PINGPONG(PINGPONG) / MVR
0,706095
1 PINGPONG(PINGPONG) / MWK
MK80,1214765
1 PINGPONG(PINGPONG) / MZN
MT2,948985
1 PINGPONG(PINGPONG) / NPR
रु6,546839
1 PINGPONG(PINGPONG) / PYG
327,2958
1 PINGPONG(PINGPONG) / RWF
Fr66,96365
1 PINGPONG(PINGPONG) / SBD
$0,3798145
1 PINGPONG(PINGPONG) / SCR
0,649792
1 PINGPONG(PINGPONG) / SRD
$1,7883125
1 PINGPONG(PINGPONG) / SVC
$0,4038125
1 PINGPONG(PINGPONG) / SZL
L0,794703
1 PINGPONG(PINGPONG) / TMT
m0,161525
1 PINGPONG(PINGPONG) / TND
د.ت0,1355887
1 PINGPONG(PINGPONG) / TTD
$0,3124355
1 PINGPONG(PINGPONG) / UGX
Sh160,7866
1 PINGPONG(PINGPONG) / XAF
Fr26,1209
1 PINGPONG(PINGPONG) / XCD
$0,124605
1 PINGPONG(PINGPONG) / XOF
Fr26,1209
1 PINGPONG(PINGPONG) / XPF
Fr4,75345
1 PINGPONG(PINGPONG) / BWP
P0,61841
1 PINGPONG(PINGPONG) / BZD
$0,0927615
1 PINGPONG(PINGPONG) / CVE
$4,389788
1 PINGPONG(PINGPONG) / DJF
Fr8,16855
1 PINGPONG(PINGPONG) / DOP
$2,9614455
1 PINGPONG(PINGPONG) / DZD
د.ج5,9981155
1 PINGPONG(PINGPONG) / FJD
$0,104299
1 PINGPONG(PINGPONG) / GNF
Fr401,27425
1 PINGPONG(PINGPONG) / GTQ
Q0,353509
1 PINGPONG(PINGPONG) / GYD
$9,6605795
1 PINGPONG(PINGPONG) / ISK
kr5,76875

PINGPONG Mənbəyi

PINGPONG haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi PINGPONG Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: PINGPONG Haqqında Digər Suallar

Bugünkü PINGPONG (PINGPONG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PINGPONG qiyməti 0,04615 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PINGPONG / USD cari qiyməti nədir?
PINGPONG / USD cari qiyməti $ 0,04615 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PINGPONG üçün bazar dəyəri nədir?
PINGPONG üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PINGPONG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PINGPONG aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
PINGPONG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PINGPONG ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PINGPONG qiyməti (ATL) nədir?
PINGPONG ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
PINGPONG ticarət həcmi nədir?
PINGPONG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 85,07K USD.
PINGPONG bu il daha da yüksələcək?
PINGPONG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PINGPONG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:49:46 (UTC+8)

PINGPONG (PINGPONG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

PINGPONG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PINGPONG
PINGPONG
USD
USD

1 PINGPONG = 0,04615 USD

PINGPONG Ticarəti Edin

PINGPONG/USDT
$0,04615
$0,04615$0,04615
-5,37%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.700,00
$109.700,00$109.700,00

+1,85%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,29
$3.846,29$3.846,29

+1,92%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03097
$0,03097$0,03097

+23,63%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,40
$186,40$186,40

+0,71%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,29
$3.846,29$3.846,29

+1,92%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.700,00
$109.700,00$109.700,00

+1,85%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,40
$186,40$186,40

+0,71%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4767
$2,4767$2,4767

+0,93%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18523
$0,18523$0,18523

+2,52%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003253
$0,003253$0,003253

-34,94%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002932
$0,0002932$0,0002932

+369,12%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020129
$0,0020129$0,0020129

+2.136,55%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020129
$0,0020129$0,0020129

+2.136,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0421
$0,0421$0,0421

+1.215,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32583
$0,32583$0,32583

+162,57%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000094
$0,000000000000000000000094$0,000000000000000000000094

+100,00%