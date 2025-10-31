Bugünkü canlı PoP Planet qiyməti 0.11694 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində P / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də P qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PoP Planet qiyməti 0.11694 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində P / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də P qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PoP Planet Logosu

PoP Planet qiyməti(P)

1 P / USD Canlı Qiyməti:

$0,11685
$0,11685$0,11685
+3,57%1D
USD
PoP Planet (P) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:48:35 (UTC+8)

PoP Planet (P) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,11023
$ 0,11023$ 0,11023
24 saat Aşağı
$ 0,14625
$ 0,14625$ 0,14625
24 saat Yüksək

$ 0,11023
$ 0,11023$ 0,11023

$ 0,14625
$ 0,14625$ 0,14625

$ 0,15013296267605908
$ 0,15013296267605908$ 0,15013296267605908

$ 0,06398758089266599
$ 0,06398758089266599$ 0,06398758089266599

-1,94%

+3,57%

+20,53%

+20,53%

PoP Planet (P) canlı qiyməti $ 0,11694. P son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,11023 və ən yüksək $ 0,14625 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. P üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,15013296267605908, ən aşağı qiyməti isə $ 0,06398758089266599 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, P son bir saat ərzində -1,94%, 24 saat ərzində +3,57% və son 7 gündə isə +20,53% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PoP Planet (P) Bazar Məlumatları

No.951

$ 16,37M
$ 16,37M$ 16,37M

$ 1,49M
$ 1,49M$ 1,49M

$ 116,94M
$ 116,94M$ 116,94M

140,00M
140,00M 140,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

14,00%

BSC

PoP Planet üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,37M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,49M təşkil edir. P üzrə dövriyyədə olan təklif 140,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 116,94M təşkil edir.

PoP Planet (P) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün PoP Planet qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0040278+3,57%
30 Gün$ +0,09694+484,70%
60 Gün$ +0,09694+484,70%
90 Gün$ +0,09694+484,70%
Bugünkü PoP Planet Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün P $ +0,0040278 (+3,57%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

PoP Planet 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,09694 (+484,70%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

PoP Planet 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə P $ +0,09694 (+484,70%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

PoP Planet 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,09694 (+484,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

PoP Planet (P) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi PoP Planet Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

PoP Planet (P) Nədir?

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC PoP Planet investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- P steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə PoP Planet haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız PoP Planet satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

PoP Planet Qiymət Proqnozu (USD)

PoP Planet (P) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PoP Planet (P) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PoP Planet üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PoP Planet qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PoP Planet (P) Tokenomikası

PoP Planet (P) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. P tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

PoP Planet (P) necə alınır?

Necə PoP Planet alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım PoP Planet Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

P Aktivindən Yerli Valyutalara

1 PoP Planet(P) / VND
3.077,2761
1 PoP Planet(P) / AUD
A$0,1777488
1 PoP Planet(P) / GBP
0,087705
1 PoP Planet(P) / EUR
0,1005684
1 PoP Planet(P) / USD
$0,11694
1 PoP Planet(P) / MYR
RM0,4899786
1 PoP Planet(P) / TRY
4,9138188
1 PoP Planet(P) / JPY
¥17,89182
1 PoP Planet(P) / ARS
ARS$168,2579496
1 PoP Planet(P) / RUB
9,3481836
1 PoP Planet(P) / INR
10,3632228
1 PoP Planet(P) / IDR
Rp1.917,0488736
1 PoP Planet(P) / PHP
6,8678862
1 PoP Planet(P) / EGP
￡E.5,5230762
1 PoP Planet(P) / BRL
R$0,6291372
1 PoP Planet(P) / CAD
C$0,1625466
1 PoP Planet(P) / BDT
14,2970844
1 PoP Planet(P) / NGN
169,2320598
1 PoP Planet(P) / COP
$453,2547624
1 PoP Planet(P) / ZAR
R.2,017215
1 PoP Planet(P) / UAH
4,9103106
1 PoP Planet(P) / TZS
T.Sh.287,32158
1 PoP Planet(P) / VES
Bs25,84374
1 PoP Planet(P) / CLP
$110,15748
1 PoP Planet(P) / PKR
Rs32,9957904
1 PoP Planet(P) / KZT
62,03667
1 PoP Planet(P) / THB
฿3,777162
1 PoP Planet(P) / TWD
NT$3,5935662
1 PoP Planet(P) / AED
د.إ0,4291698
1 PoP Planet(P) / CHF
Fr0,093552
1 PoP Planet(P) / HKD
HK$0,9074544
1 PoP Planet(P) / AMD
֏44,7693096
1 PoP Planet(P) / MAD
.د.م1,0828644
1 PoP Planet(P) / MXN
$2,1657288
1 PoP Planet(P) / SAR
ريال0,438525
1 PoP Planet(P) / ETB
Br17,979525
1 PoP Planet(P) / KES
KSh15,1074786
1 PoP Planet(P) / JOD
د.أ0,08291046
1 PoP Planet(P) / PLN
0,4280004
1 PoP Planet(P) / RON
лв0,5133666
1 PoP Planet(P) / SEK
kr1,1027442
1 PoP Planet(P) / BGN
лв0,1976286
1 PoP Planet(P) / HUF
Ft39,2415558
1 PoP Planet(P) / CZK
2,4580788
1 PoP Planet(P) / KWD
د.ك0,03578364
1 PoP Planet(P) / ILS
0,380055
1 PoP Planet(P) / BOB
Bs0,8080554
1 PoP Planet(P) / AZN
0,198798
1 PoP Planet(P) / TJS
SM1,075848
1 PoP Planet(P) / GEL
0,3169074
1 PoP Planet(P) / AOA
Kz107,1860346
1 PoP Planet(P) / BHD
.د.ب0,04396944
1 PoP Planet(P) / BMD
$0,11694
1 PoP Planet(P) / DKK
kr0,754263
1 PoP Planet(P) / HNL
L3,0708444
1 PoP Planet(P) / MUR
5,3184312
1 PoP Planet(P) / NAD
$2,0137068
1 PoP Planet(P) / NOK
kr1,175247
1 PoP Planet(P) / NZD
$0,2034756
1 PoP Planet(P) / PAB
B/.0,11694
1 PoP Planet(P) / PGK
K0,4934868
1 PoP Planet(P) / QAR
ر.ق0,4256616
1 PoP Planet(P) / RSD
дин.11,8390056
1 PoP Planet(P) / UZS
soʻm1.408,9153386
1 PoP Planet(P) / ALL
L9,7796922
1 PoP Planet(P) / ANG
ƒ0,2093226
1 PoP Planet(P) / AWG
ƒ0,210492
1 PoP Planet(P) / BBD
$0,23388
1 PoP Planet(P) / BAM
KM0,1964592
1 PoP Planet(P) / BIF
Fr345,90852
1 PoP Planet(P) / BND
$0,152022
1 PoP Planet(P) / BSD
$0,11694
1 PoP Planet(P) / JMD
$18,6975366
1 PoP Planet(P) / KHR
469,6380564
1 PoP Planet(P) / KMF
Fr49,46562
1 PoP Planet(P) / LAK
2.542,1738622
1 PoP Planet(P) / LKR
රු35,5977054
1 PoP Planet(P) / MDL
L1,9739472
1 PoP Planet(P) / MGA
Ar524,394042
1 PoP Planet(P) / MOP
P0,93552
1 PoP Planet(P) / MVR
1,789182
1 PoP Planet(P) / MWK
MK203,0207034
1 PoP Planet(P) / MZN
MT7,472466
1 PoP Planet(P) / NPR
रु16,5891084
1 PoP Planet(P) / PYG
829,33848
1 PoP Planet(P) / RWF
Fr169,67994
1 PoP Planet(P) / SBD
$0,9624162
1 PoP Planet(P) / SCR
1,6465152
1 PoP Planet(P) / SRD
$4,531425
1 PoP Planet(P) / SVC
$1,023225
1 PoP Planet(P) / SZL
L2,0137068
1 PoP Planet(P) / TMT
m0,40929
1 PoP Planet(P) / TND
د.ت0,34356972
1 PoP Planet(P) / TTD
$0,7916838
1 PoP Planet(P) / UGX
Sh407,41896
1 PoP Planet(P) / XAF
Fr66,18804
1 PoP Planet(P) / XCD
$0,315738
1 PoP Planet(P) / XOF
Fr66,18804
1 PoP Planet(P) / XPF
Fr12,04482
1 PoP Planet(P) / BWP
P1,566996
1 PoP Planet(P) / BZD
$0,2350494
1 PoP Planet(P) / CVE
$11,1233328
1 PoP Planet(P) / DJF
Fr20,69838
1 PoP Planet(P) / DOP
$7,5040398
1 PoP Planet(P) / DZD
د.ج15,1986918
1 PoP Planet(P) / FJD
$0,2642844
1 PoP Planet(P) / GNF
Fr1.016,7933
1 PoP Planet(P) / GTQ
Q0,8957604
1 PoP Planet(P) / GYD
$24,4790502
1 PoP Planet(P) / ISK
kr14,6175

PoP Planet Mənbəyi

PoP Planet haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi PoP Planet Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: PoP Planet Haqqında Digər Suallar

Bugünkü PoP Planet (P) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı P qiyməti 0,11694 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
P / USD cari qiyməti nədir?
P / USD cari qiyməti $ 0,11694 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PoP Planet üçün bazar dəyəri nədir?
P üçün bazar dəyəri $ 16,37M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
P aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
P aktivinin dövriyyədə olan təklifi 140,00M USD təşkil edir.
P üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
P ATH qiyməti olan 0,15013296267605908 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı P qiyməti (ATL) nədir?
P ATL qiyməti olan 0,06398758089266599 USD dəyərinə endi.
P ticarət həcmi nədir?
P üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,49M USD.
P bu il daha da yüksələcək?
P bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün P qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:48:35 (UTC+8)

PoP Planet (P) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

P / USD Kalkulyatoru

Miqdar

P
P
USD
USD

1 P = 0,11694 USD

P Ticarəti Edin

P/USDT
$0,11685
$0,11685$0,11685
+3,58%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

