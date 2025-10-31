Bugünkü canlı Figma qiyməti 49.6 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FIGON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FIGON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Figma qiyməti 49.6 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FIGON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FIGON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Figma Logosu

Figma qiyməti(FIGON)

1 FIGON / USD Canlı Qiyməti:

$49,59
$49,59$49,59
-0,40%1D
USD
Figma (FIGON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:28:06 (UTC+8)

Figma (FIGON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 48,67
$ 48,67$ 48,67
24 saat Aşağı
$ 51,41
$ 51,41$ 51,41
24 saat Yüksək

$ 48,67
$ 48,67$ 48,67

$ 51,41
$ 51,41$ 51,41

$ 71,95000313657503
$ 71,95000313657503$ 71,95000313657503

$ 49,64263991441947
$ 49,64263991441947$ 49,64263991441947

+0,24%

-0,40%

-7,69%

-7,69%

Figma (FIGON) canlı qiyməti $ 49,6. FIGON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 48,67 və ən yüksək $ 51,41 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FIGON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 71,95000313657503, ən aşağı qiyməti isə $ 49,64263991441947 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FIGON son bir saat ərzində +0,24%, 24 saat ərzində -0,40% və son 7 gündə isə -7,69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Figma (FIGON) Bazar Məlumatları

No.2618

$ 411,50K
$ 411,50K$ 411,50K

$ 59,85K
$ 59,85K$ 59,85K

$ 411,50K
$ 411,50K$ 411,50K

8,30K
8,30K 8,30K

8.296,40162395
8.296,40162395 8.296,40162395

ETH

Figma üzrə cari Bazar Dəyəri $ 411,50K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 59,85K təşkil edir. FIGON üzrə dövriyyədə olan təklif 8,30K, ümumi təklif isə 8296.40162395 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 411,50K təşkil edir.

Figma (FIGON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Figma qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,1992-0,40%
30 Gün$ -2,33-4,49%
60 Gün$ +19,6+65,33%
90 Gün$ +19,6+65,33%
Bugünkü Figma Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün FIGON $ -0,1992 (-0,40%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Figma 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -2,33 (-4,49%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Figma 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə FIGON $ +19,6 (+65,33%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Figma 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +19,6 (+65,33%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Figma (FIGON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Figma Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Figma (FIGON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Figma MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Figma investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- FIGON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Figma haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Figma satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Figma Qiymət Proqnozu (USD)

Figma (FIGON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Figma (FIGON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Figma üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Figma qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Figma (FIGON) Tokenomikası

Figma (FIGON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FIGON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Figma (FIGON) necə alınır?

Necə Figma alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Figma Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

FIGON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Figma(FIGON) / VND
1.305.224
1 Figma(FIGON) / AUD
A$75,392
1 Figma(FIGON) / GBP
37,696
1 Figma(FIGON) / EUR
42,656
1 Figma(FIGON) / USD
$49,6
1 Figma(FIGON) / MYR
RM207,824
1 Figma(FIGON) / TRY
2.084,192
1 Figma(FIGON) / JPY
¥7.588,8
1 Figma(FIGON) / ARS
ARS$71.366,464
1 Figma(FIGON) / RUB
3.965,52
1 Figma(FIGON) / INR
4.396,048
1 Figma(FIGON) / IDR
Rp813.114,624
1 Figma(FIGON) / PHP
2.918,464
1 Figma(FIGON) / EGP
￡E.2.342,112
1 Figma(FIGON) / BRL
R$266,848
1 Figma(FIGON) / CAD
C$68,944
1 Figma(FIGON) / BDT
6.064,096
1 Figma(FIGON) / NGN
71.779,632
1 Figma(FIGON) / COP
$192.247,616
1 Figma(FIGON) / ZAR
R.856,096
1 Figma(FIGON) / UAH
2.082,704
1 Figma(FIGON) / TZS
T.Sh.121.867,2
1 Figma(FIGON) / VES
Bs10.961,6
1 Figma(FIGON) / CLP
$46.723,2
1 Figma(FIGON) / PKR
Rs13.995,136
1 Figma(FIGON) / KZT
26.312,8
1 Figma(FIGON) / THB
฿1.602,576
1 Figma(FIGON) / TWD
NT$1.524,208
1 Figma(FIGON) / AED
د.إ182,032
1 Figma(FIGON) / CHF
Fr39,68
1 Figma(FIGON) / HKD
HK$384,896
1 Figma(FIGON) / AMD
֏18.988,864
1 Figma(FIGON) / MAD
.د.م459,296
1 Figma(FIGON) / MXN
$919,088
1 Figma(FIGON) / SAR
ريال186
1 Figma(FIGON) / ETB
Br7.626
1 Figma(FIGON) / KES
KSh6.407,824
1 Figma(FIGON) / JOD
د.أ35,1664
1 Figma(FIGON) / PLN
181,536
1 Figma(FIGON) / RON
лв217,744
1 Figma(FIGON) / SEK
kr467,728
1 Figma(FIGON) / BGN
лв83,328
1 Figma(FIGON) / HUF
Ft16.644,272
1 Figma(FIGON) / CZK
1.042,592
1 Figma(FIGON) / KWD
د.ك15,1776
1 Figma(FIGON) / ILS
161,2
1 Figma(FIGON) / BOB
Bs342,736
1 Figma(FIGON) / AZN
84,32
1 Figma(FIGON) / TJS
SM456,32
1 Figma(FIGON) / GEL
134,416
1 Figma(FIGON) / AOA
Kz45.462,864
1 Figma(FIGON) / BHD
.د.ب18,6496
1 Figma(FIGON) / BMD
$49,6
1 Figma(FIGON) / DKK
kr319,92
1 Figma(FIGON) / HNL
L1.302,496
1 Figma(FIGON) / MUR
2.255,808
1 Figma(FIGON) / NAD
$854,112
1 Figma(FIGON) / NOK
kr498,48
1 Figma(FIGON) / NZD
$86,304
1 Figma(FIGON) / PAB
B/.49,6
1 Figma(FIGON) / PGK
K209,312
1 Figma(FIGON) / QAR
ر.ق180,544
1 Figma(FIGON) / RSD
дин.5.021,504
1 Figma(FIGON) / UZS
soʻm597.590,224
1 Figma(FIGON) / ALL
L4.148,048
1 Figma(FIGON) / ANG
ƒ88,784
1 Figma(FIGON) / AWG
ƒ89,28
1 Figma(FIGON) / BBD
$99,2
1 Figma(FIGON) / BAM
KM83,328
1 Figma(FIGON) / BIF
Fr146.716,8
1 Figma(FIGON) / BND
$64,48
1 Figma(FIGON) / BSD
$49,6
1 Figma(FIGON) / JMD
$7.930,544
1 Figma(FIGON) / KHR
199.196,576
1 Figma(FIGON) / KMF
Fr20.980,8
1 Figma(FIGON) / LAK
1.078.260,848
1 Figma(FIGON) / LKR
රු15.098,736
1 Figma(FIGON) / MDL
L837,248
1 Figma(FIGON) / MGA
Ar222.421,28
1 Figma(FIGON) / MOP
P396,8
1 Figma(FIGON) / MVR
758,88
1 Figma(FIGON) / MWK
MK86.111,056
1 Figma(FIGON) / MZN
MT3.169,44
1 Figma(FIGON) / NPR
रु7.036,256
1 Figma(FIGON) / PYG
351.763,2
1 Figma(FIGON) / RWF
Fr71.969,6
1 Figma(FIGON) / SBD
$408,208
1 Figma(FIGON) / SCR
698,368
1 Figma(FIGON) / SRD
$1.922
1 Figma(FIGON) / SVC
$434
1 Figma(FIGON) / SZL
L854,112
1 Figma(FIGON) / TMT
m173,6
1 Figma(FIGON) / TND
د.ت145,7248
1 Figma(FIGON) / TTD
$335,792
1 Figma(FIGON) / UGX
Sh172.806,4
1 Figma(FIGON) / XAF
Fr28.073,6
1 Figma(FIGON) / XCD
$133,92
1 Figma(FIGON) / XOF
Fr28.073,6
1 Figma(FIGON) / XPF
Fr5.108,8
1 Figma(FIGON) / BWP
P664,64
1 Figma(FIGON) / BZD
$99,696
1 Figma(FIGON) / CVE
$4.717,952
1 Figma(FIGON) / DJF
Fr8.779,2
1 Figma(FIGON) / DOP
$3.182,832
1 Figma(FIGON) / DZD
د.ج6.446,512
1 Figma(FIGON) / FJD
$112,096
1 Figma(FIGON) / GNF
Fr431.272
1 Figma(FIGON) / GTQ
Q379,936
1 Figma(FIGON) / GYD
$10.382,768
1 Figma(FIGON) / ISK
kr6.200

Figma Mənbəyi

Figma haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Figma Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Figma Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Figma (FIGON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FIGON qiyməti 49,6 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FIGON / USD cari qiyməti nədir?
FIGON / USD cari qiyməti $ 49,6 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Figma üçün bazar dəyəri nədir?
FIGON üçün bazar dəyəri $ 411,50K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FIGON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FIGON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 8,30K USD təşkil edir.
FIGON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FIGON ATH qiyməti olan 71,95000313657503 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FIGON qiyməti (ATL) nədir?
FIGON ATL qiyməti olan 49,64263991441947 USD dəyərinə endi.
FIGON ticarət həcmi nədir?
FIGON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 59,85K USD.
FIGON bu il daha da yüksələcək?
FIGON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FIGON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:28:06 (UTC+8)

Figma (FIGON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

FIGON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 49,6 USD

FIGON Ticarəti Edin

FIGON/USDT
$49,59
$49,59$49,59
-0,32%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

