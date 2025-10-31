NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün NVIDIA xStock qiymət proqnozlarını əldə edin. NVDAX qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

NVIDIA xStock qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

NVIDIA xStock Qiymət Proqnozu
$207,21
$207,21$207,21
+2,20%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:38:13 (UTC+8)

NVIDIA xStock 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, NVIDIA xStock potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 207,21 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, NVIDIA xStock potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 217,5705 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, NVDAX üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 228,4490 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, NVDAX üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 239,8714 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, NVDAX üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 251,8650 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, NVDAX üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 264,4583 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə NVIDIA xStock qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 430,7747 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə NVIDIA xStock qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 701,6866 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 207,21
    0,00%
  • 2026
    $ 217,5705
    5,00%
  • 2027
    $ 228,4490
    10,25%
  • 2028
    $ 239,8714
    15,76%
  • 2029
    $ 251,8650
    21,55%
  • 2030
    $ 264,4583
    27,63%
  • 2031
    $ 277,6812
    34,01%
  • 2032
    $ 291,5652
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 306,1435
    47,75%
  • 2034
    $ 321,4507
    55,13%
  • 2035
    $ 337,5232
    62,89%
  • 2036
    $ 354,3994
    71,03%
  • 2037
    $ 372,1193
    79,59%
  • 2038
    $ 390,7253
    88,56%
  • 2039
    $ 410,2616
    97,99%
  • 2040
    $ 430,7747
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli NVIDIA xStock Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 207,21
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 207,2383
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 207,4086
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 208,0615
    0,41%
Bu Gün Üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində NVDAX üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 207,21$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində NVDAX üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 207,2383$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində NVDAX üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 207,4086$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra NVDAX üçün proqnozlaşdırılan qiymət 208,0615$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari NVIDIA xStock Qiymət Statistikaları

$ 207,21
$ 207,21$ 207,21

+2,20%

$ 21,45M
$ 21,45M$ 21,45M

103,55K
103,55K 103,55K

$ 61,60K
$ 61,60K$ 61,60K

--

Ən son NVDAX qiyməti $ 207,21 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +2,20% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 61,60K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan NVDAX təklifi 103,55K və ümumi bazar dəyəri $ 21,45M təşkil edir.

Necə NVIDIA xStock (NVDAX) Almaq Olar?

NVDAX almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə NVDAX ala bilərsiniz. NVIDIA xStock almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi NVDAX Almağı Öyrənin

NVIDIA xStock Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, NVIDIA xStock canlı qiymət səhifəsində NVIDIA xStock üçün cari qiymət 207,1 USD təşkil edir. NVIDIA xStock (NVDAX) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 NVDAX. Bu da ona 21,45M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,00%
    $ 0,450000
    $ 209,6
    $ 201,44
  • 7 Gün
    0,13%
    $ 24,3500
    $ 211,97
    $ 182,14
  • 30 Gün
    0,12%
    $ 21,4500
    $ 211,97
    $ 177,01
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində NVIDIA xStock qiymət hərəkəti 0,450000$ oldu və bu da dəyərində 0,00% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində NVIDIA xStock ticarəti ən yüksək 211,97$ və ən aşağı 182,14$ qiymətlərlə olub. Qiymət 0,13% dəyişib. Bu son tendensiya NVDAX üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda NVIDIA xStock qiymətində 0,12% dəyişiklik olub, bu da təxminən 21,4500$ qiymət artımını göstərir. Bu, NVDAX üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam NVIDIA xStock qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam NVDAX Qiymət Tarixçəsinə Baxın

NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

NVIDIA xStock Qiymət Proqnozu Modulu NVDAX potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər NVIDIA xStock üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan NVDAX qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin NVIDIA xStock qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın NVDAX aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): NVDAX momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və NVIDIA xStock gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

NVDAX Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

NVDAX Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

NVDAX indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, NVDAX -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay NVDAX üçün qiymət proqnozu nədir?
NVIDIA xStock (NVDAX) qiymət proqnozu alətinə əsasən, NVDAX qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 NVDAX 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 NVIDIA xStock (NVDAX) qiyməti bu gün$207,21 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə NVDAX 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə NVDAX üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
NVIDIA xStock (NVDAX) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 NVDAX qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə NVDAX üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, NVIDIA xStock (NVDAX) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə NVDAX üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, NVIDIA xStock (NVDAX) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 NVDAX 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 NVIDIA xStock (NVDAX) qiyməti bu gün$207,21 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə NVDAX 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün NVDAX qiymət proqnozu nədir?
NVIDIA xStock (NVDAX) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 NVDAX qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:38:13 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.