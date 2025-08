SuiNS (NS) Məlumatları

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

Rəsmi Veb-sayt: https://www.suins.io Block Explorer https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x5145494a5f5100e645e4b0aa950fa6b68f614e8c59e17bc5ded3495123a79178::ns::NS/txs