McDonald s xStock (MCDX) Tokenomikası

McDonald s xStock (MCDX) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 05:02:34 (UTC+8)
USD

McDonald s xStock (MCDX) Tokenomikası və Qiymət Analizi

McDonald s xStock (MCDX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 877,90K
$ 877,90K
Ümumi Təchizat:
$ 5,50K
$ 5,50K
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 2,84K
$ 2,84K
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 1,70M
$ 1,70M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 350
$ 350
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 293,2122259186859
$ 293,2122259186859
Cari Qiymət:
$ 308,65
$ 308,65

McDonald s xStock (MCDX) Məlumatları

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Rəsmi Veb-sayt:
https://assets.backed.fi/products/mcdonalds-xstock
Block Explorer
https://solscan.io/token/XsqE9cRRpzxcGKDXj1BJ7Xmg4GRhZoyY1KpmGSxAWT2

McDonald s xStock (MCDX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

McDonald s xStock (MCDX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MCDX token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

MCDX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq MCDX tokenomikasını başa düşdünüzsə, MCDX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

MCDX Necə Alınır?

McDonald s xStock (MCDX) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla MCDX almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

McDonald s xStock (MCDX) Qiymət Tarixçəsi

MCDX qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

MCDX Qiymət Proqnozu

MCDX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MCDX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

İstifadəçi MüqaviləsiniMəxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın