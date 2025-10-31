Bugünkü canlı Robinhood xStock qiyməti 141.5 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HOODX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HOODX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Robinhood xStock qiyməti 141.5 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HOODX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HOODX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Robinhood xStock Logosu

Robinhood xStock qiyməti(HOODX)

1 HOODX / USD Canlı Qiyməti:

$141.57
$141.57$141.57
+0.78%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:33:38 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 137.61
$ 137.61$ 137.61
24 saat Aşağı
$ 146.3
$ 146.3$ 146.3
24 saat Yüksək

$ 137.61
$ 137.61$ 137.61

$ 146.3
$ 146.3$ 146.3

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

+0.05%

+0.78%

+4.45%

+4.45%

Robinhood xStock (HOODX) canlı qiyməti $ 141.5. HOODX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 137.61 və ən yüksək $ 146.3 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HOODX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 153.08036045849482, ən aşağı qiyməti isə $ 91.00407335090168 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HOODX son bir saat ərzində +0.05%, 24 saat ərzində +0.78% və son 7 gündə isə +4.45% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Robinhood xStock (HOODX) Bazar Məlumatları

No.1487

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

$ 58.57K
$ 58.57K$ 58.57K

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84618989
30,999.84618989 30,999.84618989

SOL

Robinhood xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4.39M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58.57K təşkil edir. HOODX üzrə dövriyyədə olan təklif 31.00K, ümumi təklif isə 30999.84618989 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4.39M təşkil edir.

Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Robinhood xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +1.0957+0.78%
30 Gün$ -0.69-0.49%
60 Gün$ +38.33+37.15%
90 Gün$ +42.05+42.28%
Bugünkü Robinhood xStock Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün HOODX $ +1.0957 (+0.78%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Robinhood xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0.69 (-0.49%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Robinhood xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə HOODX $ +38.33 (+37.15%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Robinhood xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +42.05 (+42.28%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Robinhood xStock (HOODX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Robinhood xStock Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Robinhood xStock (HOODX) Nədir?

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Robinhood xStock investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- HOODX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Robinhood xStock haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Robinhood xStock satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Robinhood xStock Qiymət Proqnozu (USD)

Robinhood xStock (HOODX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Robinhood xStock (HOODX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Robinhood xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Robinhood xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Robinhood xStock (HOODX) Tokenomikası

Robinhood xStock (HOODX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HOODX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Robinhood xStock (HOODX) necə alınır?

Necə Robinhood xStock alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Robinhood xStock Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

HOODX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Robinhood xStock(HOODX) / VND
3,723,572.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / AUD
A$215.08
1 Robinhood xStock(HOODX) / GBP
107.54
1 Robinhood xStock(HOODX) / EUR
121.69
1 Robinhood xStock(HOODX) / USD
$141.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / MYR
RM592.885
1 Robinhood xStock(HOODX) / TRY
5,945.83
1 Robinhood xStock(HOODX) / JPY
¥21,649.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / ARS
ARS$203,595.86
1 Robinhood xStock(HOODX) / RUB
11,312.925
1 Robinhood xStock(HOODX) / INR
12,541.145
1 Robinhood xStock(HOODX) / IDR
Rp2,319,671.76
1 Robinhood xStock(HOODX) / PHP
8,325.86
1 Robinhood xStock(HOODX) / EGP
￡E.6,681.63
1 Robinhood xStock(HOODX) / BRL
R$761.27
1 Robinhood xStock(HOODX) / CAD
C$196.685
1 Robinhood xStock(HOODX) / BDT
17,299.79
1 Robinhood xStock(HOODX) / NGN
204,774.555
1 Robinhood xStock(HOODX) / COP
$548,448.34
1 Robinhood xStock(HOODX) / ZAR
R.2,442.29
1 Robinhood xStock(HOODX) / UAH
5,941.585
1 Robinhood xStock(HOODX) / TZS
T.Sh.347,665.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / VES
Bs31,271.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / CLP
$133,293
1 Robinhood xStock(HOODX) / PKR
Rs39,925.64
1 Robinhood xStock(HOODX) / KZT
75,065.75
1 Robinhood xStock(HOODX) / THB
฿4,571.865
1 Robinhood xStock(HOODX) / TWD
NT$4,348.295
1 Robinhood xStock(HOODX) / AED
د.إ519.305
1 Robinhood xStock(HOODX) / CHF
Fr113.2
1 Robinhood xStock(HOODX) / HKD
HK$1,098.04
1 Robinhood xStock(HOODX) / AMD
֏54,171.86
1 Robinhood xStock(HOODX) / MAD
.د.م1,310.29
1 Robinhood xStock(HOODX) / MXN
$2,621.995
1 Robinhood xStock(HOODX) / SAR
ريال530.625
1 Robinhood xStock(HOODX) / ETB
Br21,755.625
1 Robinhood xStock(HOODX) / KES
KSh18,280.385
1 Robinhood xStock(HOODX) / JOD
د.أ100.3235
1 Robinhood xStock(HOODX) / PLN
517.89
1 Robinhood xStock(HOODX) / RON
лв621.185
1 Robinhood xStock(HOODX) / SEK
kr1,334.345
1 Robinhood xStock(HOODX) / BGN
лв237.72
1 Robinhood xStock(HOODX) / HUF
Ft47,483.155
1 Robinhood xStock(HOODX) / CZK
2,974.33
1 Robinhood xStock(HOODX) / KWD
د.ك43.299
1 Robinhood xStock(HOODX) / ILS
459.875
1 Robinhood xStock(HOODX) / BOB
Bs977.765
1 Robinhood xStock(HOODX) / AZN
240.55
1 Robinhood xStock(HOODX) / TJS
SM1,301.8
1 Robinhood xStock(HOODX) / GEL
383.465
1 Robinhood xStock(HOODX) / AOA
Kz129,697.485
1 Robinhood xStock(HOODX) / BHD
.د.ب53.204
1 Robinhood xStock(HOODX) / BMD
$141.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / DKK
kr912.675
1 Robinhood xStock(HOODX) / HNL
L3,715.79
1 Robinhood xStock(HOODX) / MUR
6,435.42
1 Robinhood xStock(HOODX) / NAD
$2,436.63
1 Robinhood xStock(HOODX) / NOK
kr1,422.075
1 Robinhood xStock(HOODX) / NZD
$246.21
1 Robinhood xStock(HOODX) / PAB
B/.141.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / PGK
K597.13
1 Robinhood xStock(HOODX) / QAR
ر.ق515.06
1 Robinhood xStock(HOODX) / RSD
дин.14,325.46
1 Robinhood xStock(HOODX) / UZS
soʻm1,704,818.885
1 Robinhood xStock(HOODX) / ALL
L11,833.645
1 Robinhood xStock(HOODX) / ANG
ƒ253.285
1 Robinhood xStock(HOODX) / AWG
ƒ254.7
1 Robinhood xStock(HOODX) / BBD
$283
1 Robinhood xStock(HOODX) / BAM
KM237.72
1 Robinhood xStock(HOODX) / BIF
Fr418,557
1 Robinhood xStock(HOODX) / BND
$183.95
1 Robinhood xStock(HOODX) / BSD
$141.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / JMD
$22,624.435
1 Robinhood xStock(HOODX) / KHR
568,272.49
1 Robinhood xStock(HOODX) / KMF
Fr59,854.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / LAK
3,076,086.895
1 Robinhood xStock(HOODX) / LKR
රු43,074.015
1 Robinhood xStock(HOODX) / MDL
L2,388.52
1 Robinhood xStock(HOODX) / MGA
Ar634,528.45
1 Robinhood xStock(HOODX) / MOP
P1,132
1 Robinhood xStock(HOODX) / MVR
2,164.95
1 Robinhood xStock(HOODX) / MWK
MK245,659.565
1 Robinhood xStock(HOODX) / MZN
MT9,041.85
1 Robinhood xStock(HOODX) / NPR
रु20,073.19
1 Robinhood xStock(HOODX) / PYG
1,003,518
1 Robinhood xStock(HOODX) / RWF
Fr205,316.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / SBD
$1,164.545
1 Robinhood xStock(HOODX) / SCR
1,992.32
1 Robinhood xStock(HOODX) / SRD
$5,483.125
1 Robinhood xStock(HOODX) / SVC
$1,238.125
1 Robinhood xStock(HOODX) / SZL
L2,436.63
1 Robinhood xStock(HOODX) / TMT
m495.25
1 Robinhood xStock(HOODX) / TND
د.ت415.727
1 Robinhood xStock(HOODX) / TTD
$957.955
1 Robinhood xStock(HOODX) / UGX
Sh492,986
1 Robinhood xStock(HOODX) / XAF
Fr80,089
1 Robinhood xStock(HOODX) / XCD
$382.05
1 Robinhood xStock(HOODX) / XOF
Fr80,089
1 Robinhood xStock(HOODX) / XPF
Fr14,574.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / BWP
P1,896.1
1 Robinhood xStock(HOODX) / BZD
$284.415
1 Robinhood xStock(HOODX) / CVE
$13,459.48
1 Robinhood xStock(HOODX) / DJF
Fr25,045.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / DOP
$9,080.055
1 Robinhood xStock(HOODX) / DZD
د.ج18,390.755
1 Robinhood xStock(HOODX) / FJD
$319.79
1 Robinhood xStock(HOODX) / GNF
Fr1,230,342.5
1 Robinhood xStock(HOODX) / GTQ
Q1,083.89
1 Robinhood xStock(HOODX) / GYD
$29,620.195
1 Robinhood xStock(HOODX) / ISK
kr17,687.5

Robinhood xStock Mənbəyi

Robinhood xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Robinhood xStock Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Robinhood xStock Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Robinhood xStock (HOODX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HOODX qiyməti 141.5 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HOODX / USD cari qiyməti nədir?
HOODX / USD cari qiyməti $ 141.5 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Robinhood xStock üçün bazar dəyəri nədir?
HOODX üçün bazar dəyəri $ 4.39M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HOODX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HOODX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 31.00K USD təşkil edir.
HOODX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HOODX ATH qiyməti olan 153.08036045849482 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HOODX qiyməti (ATL) nədir?
HOODX ATL qiyməti olan 91.00407335090168 USD dəyərinə endi.
HOODX ticarət həcmi nədir?
HOODX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58.57K USD.
HOODX bu il daha da yüksələcək?
HOODX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HOODX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:33:38 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

