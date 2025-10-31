Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Robinhood xStock qiymət proqnozlarını əldə edin. HOODX qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Robinhood xStock qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Robinhood xStock Qiymət Proqnozu
$141,79
+0,93%
USD
Faktiki
Proqnoz
Robinhood xStock 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Robinhood xStock potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 141,79 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Robinhood xStock potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 148,8795 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, HOODX üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 156,3234 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, HOODX üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 164,1396 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HOODX üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 172,3466 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HOODX üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 180,9639 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Robinhood xStock qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 294,7712 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Robinhood xStock qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 480,1512 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 141,79
    0,00%
  • 2026
    $ 148,8795
    5,00%
  • 2027
    $ 156,3234
    10,25%
  • 2028
    $ 164,1396
    15,76%
  • 2029
    $ 172,3466
    21,55%
  • 2030
    $ 180,9639
    27,63%
  • 2031
    $ 190,0121
    34,01%
  • 2032
    $ 199,5127
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 209,4884
    47,75%
  • 2034
    $ 219,9628
    55,13%
  • 2035
    $ 230,9609
    62,89%
  • 2036
    $ 242,5090
    71,03%
  • 2037
    $ 254,6344
    79,59%
  • 2038
    $ 267,3661
    88,56%
  • 2039
    $ 280,7345
    97,99%
  • 2040
    $ 294,7712
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Robinhood xStock Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 141,79
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 141,8094
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 141,9259
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 142,3726
    0,41%
Bu Gün Üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində HOODX üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 141,79$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində HOODX üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 141,8094$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində HOODX üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 141,9259$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra HOODX üçün proqnozlaşdırılan qiymət 142,3726$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Robinhood xStock Qiymət Statistikaları

$ 141,79
+0,93%

$ 4,40M
31,00K
$ 57,43K
--

Ən son HOODX qiyməti $ 141,79 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +0,93% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 57,43K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan HOODX təklifi 31,00K və ümumi bazar dəyəri $ 4,40M təşkil edir.

Necə Robinhood xStock (HOODX) Almaq Olar?

HOODX almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə HOODX ala bilərsiniz. Robinhood xStock almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi HOODX Almağı Öyrənin

Robinhood xStock Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Robinhood xStock canlı qiymət səhifəsində Robinhood xStock üçün cari qiymət 141,81 USD təşkil edir. Robinhood xStock (HOODX) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 HOODX. Bu da ona 4,40M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,01%
    $ -2,3999
    $ 144,26
    $ 137,61
  • 7 Gün
    0,05%
    $ 6,1400
    $ 148,78
    $ 135,72
  • 30 Gün
    -0,00%
    $ -0,629999
    $ 153,83
    $ 121,34
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Robinhood xStock qiymət hərəkəti -2,3999$ oldu və bu da dəyərində -0,01% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Robinhood xStock ticarəti ən yüksək 148,78$ və ən aşağı 135,72$ qiymətlərlə olub. Qiymət 0,05% dəyişib. Bu son tendensiya HOODX üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Robinhood xStock qiymətində -0,00% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,629999$ qiymət artımını göstərir. Bu, HOODX üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam Robinhood xStock qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam HOODX Qiymət Tarixçəsinə Baxın

Robinhood xStock (HOODX) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Robinhood xStock Qiymət Proqnozu Modulu HOODX potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Robinhood xStock üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan HOODX qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Robinhood xStock qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın HOODX aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): HOODX momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Robinhood xStock gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

HOODX Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

HOODX Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

HOODX indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, HOODX -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay HOODX üçün qiymət proqnozu nədir?
Robinhood xStock (HOODX) qiymət proqnozu alətinə əsasən, HOODX qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 HOODX 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Robinhood xStock (HOODX) qiyməti bu gün$141,79 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə HOODX 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə HOODX üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Robinhood xStock (HOODX) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 HOODX qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə HOODX üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Robinhood xStock (HOODX) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə HOODX üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Robinhood xStock (HOODX) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 HOODX 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Robinhood xStock (HOODX) qiyməti bu gün$141,79 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə HOODX 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün HOODX qiymət proqnozu nədir?
Robinhood xStock (HOODX) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 HOODX qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:33:17 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.