Bugünkü canlı Holoworld AI qiyməti 0.1227 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HOLO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HOLO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Holoworld AI qiyməti 0.1227 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HOLO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HOLO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HOLO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HOLO Qiymət Məlumatları

HOLO Whitepaper

HOLO Rəsmi Veb-saytı

HOLO Tokenomikası

HOLO Qiymət Proqnozu

HOLO Qiymət Tarixçəsi

HOLO Alış Bələdçisi

HOLO / Fiat Valyuta Çevirən

HOLO Spot

HOLO USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Holoworld AI Logosu

Holoworld AI qiyməti(HOLO)

1 HOLO / USD Canlı Qiyməti:

$0,1227
$0,1227$0,1227
+0,73%1D
USD
Holoworld AI (HOLO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:33:15 (UTC+8)

Holoworld AI (HOLO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1176
$ 0,1176$ 0,1176
24 saat Aşağı
$ 0,1374
$ 0,1374$ 0,1374
24 saat Yüksək

$ 0,1176
$ 0,1176$ 0,1176

$ 0,1374
$ 0,1374$ 0,1374

--
----

--
----

+1,15%

+0,73%

-11,09%

-11,09%

Holoworld AI (HOLO) canlı qiyməti $ 0,1227. HOLO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1176 və ən yüksək $ 0,1374 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HOLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HOLO son bir saat ərzində +1,15%, 24 saat ərzində +0,73% və son 7 gündə isə -11,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Holoworld AI (HOLO) Bazar Məlumatları

--
----

$ 329,10K
$ 329,10K$ 329,10K

$ 251,29M
$ 251,29M$ 251,29M

--
----

2.048.000.000
2.048.000.000 2.048.000.000

2.048.000.000
2.048.000.000 2.048.000.000

BSC

Holoworld AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 329,10K təşkil edir. HOLO üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 2048000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 251,29M təşkil edir.

Holoworld AI (HOLO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Holoworld AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000889+0,73%
30 Gün$ -0,0776-38,75%
60 Gün$ +0,0727+145,40%
90 Gün$ +0,0727+145,40%
Bugünkü Holoworld AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün HOLO $ +0,000889 (+0,73%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Holoworld AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0776 (-38,75%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Holoworld AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə HOLO $ +0,0727 (+145,40%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Holoworld AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0727 (+145,40%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Holoworld AI (HOLO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Holoworld AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Holoworld AI (HOLO) Nədir?

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Holoworld AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- HOLO steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Holoworld AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Holoworld AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Holoworld AI Qiymət Proqnozu (USD)

Holoworld AI (HOLO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Holoworld AI (HOLO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Holoworld AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Holoworld AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Holoworld AI (HOLO) Tokenomikası

Holoworld AI (HOLO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HOLO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Holoworld AI (HOLO) necə alınır?

Necə Holoworld AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Holoworld AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

HOLO Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Holoworld AI(HOLO) / VND
3.228,8505
1 Holoworld AI(HOLO) / AUD
A$0,186504
1 Holoworld AI(HOLO) / GBP
0,093252
1 Holoworld AI(HOLO) / EUR
0,105522
1 Holoworld AI(HOLO) / USD
$0,1227
1 Holoworld AI(HOLO) / MYR
RM0,514113
1 Holoworld AI(HOLO) / TRY
5,155854
1 Holoworld AI(HOLO) / JPY
¥18,7731
1 Holoworld AI(HOLO) / ARS
ARS$176,545668
1 Holoworld AI(HOLO) / RUB
9,809865
1 Holoworld AI(HOLO) / INR
10,874901
1 Holoworld AI(HOLO) / IDR
Rp2.011,475088
1 Holoworld AI(HOLO) / PHP
7,219668
1 Holoworld AI(HOLO) / EGP
￡E.5,793894
1 Holoworld AI(HOLO) / BRL
R$0,660126
1 Holoworld AI(HOLO) / CAD
C$0,170553
1 Holoworld AI(HOLO) / BDT
15,001302
1 Holoworld AI(HOLO) / NGN
177,567759
1 Holoworld AI(HOLO) / COP
$475,580292
1 Holoworld AI(HOLO) / ZAR
R.2,117802
1 Holoworld AI(HOLO) / UAH
5,152173
1 Holoworld AI(HOLO) / TZS
T.Sh.301,4739
1 Holoworld AI(HOLO) / VES
Bs27,1167
1 Holoworld AI(HOLO) / CLP
$115,5834
1 Holoworld AI(HOLO) / PKR
Rs34,621032
1 Holoworld AI(HOLO) / KZT
65,09235
1 Holoworld AI(HOLO) / THB
฿3,964437
1 Holoworld AI(HOLO) / TWD
NT$3,770571
1 Holoworld AI(HOLO) / AED
د.إ0,450309
1 Holoworld AI(HOLO) / CHF
Fr0,09816
1 Holoworld AI(HOLO) / HKD
HK$0,952152
1 Holoworld AI(HOLO) / AMD
֏46,974468
1 Holoworld AI(HOLO) / MAD
.د.م1,136202
1 Holoworld AI(HOLO) / MXN
$2,273631
1 Holoworld AI(HOLO) / SAR
ريال0,460125
1 Holoworld AI(HOLO) / ETB
Br18,865125
1 Holoworld AI(HOLO) / KES
KSh15,851613
1 Holoworld AI(HOLO) / JOD
د.أ0,0869943
1 Holoworld AI(HOLO) / PLN
0,449082
1 Holoworld AI(HOLO) / RON
лв0,538653
1 Holoworld AI(HOLO) / SEK
kr1,157061
1 Holoworld AI(HOLO) / BGN
лв0,206136
1 Holoworld AI(HOLO) / HUF
Ft41,174439
1 Holoworld AI(HOLO) / CZK
2,579154
1 Holoworld AI(HOLO) / KWD
د.ك0,0375462
1 Holoworld AI(HOLO) / ILS
0,398775
1 Holoworld AI(HOLO) / BOB
Bs0,847857
1 Holoworld AI(HOLO) / AZN
0,20859
1 Holoworld AI(HOLO) / TJS
SM1,12884
1 Holoworld AI(HOLO) / GEL
0,332517
1 Holoworld AI(HOLO) / AOA
Kz112,465593
1 Holoworld AI(HOLO) / BHD
.د.ب0,0461352
1 Holoworld AI(HOLO) / BMD
$0,1227
1 Holoworld AI(HOLO) / DKK
kr0,791415
1 Holoworld AI(HOLO) / HNL
L3,222102
1 Holoworld AI(HOLO) / MUR
5,580396
1 Holoworld AI(HOLO) / NAD
$2,112894
1 Holoworld AI(HOLO) / NOK
kr1,233135
1 Holoworld AI(HOLO) / NZD
$0,213498
1 Holoworld AI(HOLO) / PAB
B/.0,1227
1 Holoworld AI(HOLO) / PGK
K0,517794
1 Holoworld AI(HOLO) / QAR
ر.ق0,446628
1 Holoworld AI(HOLO) / RSD
дин.12,422148
1 Holoworld AI(HOLO) / UZS
soʻm1.478,312913
1 Holoworld AI(HOLO) / ALL
L10,261401
1 Holoworld AI(HOLO) / ANG
ƒ0,219633
1 Holoworld AI(HOLO) / AWG
ƒ0,22086
1 Holoworld AI(HOLO) / BBD
$0,2454
1 Holoworld AI(HOLO) / BAM
KM0,206136
1 Holoworld AI(HOLO) / BIF
Fr362,9466
1 Holoworld AI(HOLO) / BND
$0,15951
1 Holoworld AI(HOLO) / BSD
$0,1227
1 Holoworld AI(HOLO) / JMD
$19,618503
1 Holoworld AI(HOLO) / KHR
492,770562
1 Holoworld AI(HOLO) / KMF
Fr51,9021
1 Holoworld AI(HOLO) / LAK
2.667,391251
1 Holoworld AI(HOLO) / LKR
රු37,351107
1 Holoworld AI(HOLO) / MDL
L2,071176
1 Holoworld AI(HOLO) / MGA
Ar550,22361
1 Holoworld AI(HOLO) / MOP
P0,9816
1 Holoworld AI(HOLO) / MVR
1,87731
1 Holoworld AI(HOLO) / MWK
MK213,020697
1 Holoworld AI(HOLO) / MZN
MT7,84053
1 Holoworld AI(HOLO) / NPR
रु17,406222
1 Holoworld AI(HOLO) / PYG
870,1884
1 Holoworld AI(HOLO) / RWF
Fr178,0377
1 Holoworld AI(HOLO) / SBD
$1,009821
1 Holoworld AI(HOLO) / SCR
1,727616
1 Holoworld AI(HOLO) / SRD
$4,754625
1 Holoworld AI(HOLO) / SVC
$1,073625
1 Holoworld AI(HOLO) / SZL
L2,112894
1 Holoworld AI(HOLO) / TMT
m0,42945
1 Holoworld AI(HOLO) / TND
د.ت0,3604926
1 Holoworld AI(HOLO) / TTD
$0,830679
1 Holoworld AI(HOLO) / UGX
Sh427,4868
1 Holoworld AI(HOLO) / XAF
Fr69,4482
1 Holoworld AI(HOLO) / XCD
$0,33129
1 Holoworld AI(HOLO) / XOF
Fr69,4482
1 Holoworld AI(HOLO) / XPF
Fr12,6381
1 Holoworld AI(HOLO) / BWP
P1,64418
1 Holoworld AI(HOLO) / BZD
$0,246627
1 Holoworld AI(HOLO) / CVE
$11,671224
1 Holoworld AI(HOLO) / DJF
Fr21,7179
1 Holoworld AI(HOLO) / DOP
$7,873659
1 Holoworld AI(HOLO) / DZD
د.ج15,947319
1 Holoworld AI(HOLO) / FJD
$0,277302
1 Holoworld AI(HOLO) / GNF
Fr1.066,8765
1 Holoworld AI(HOLO) / GTQ
Q0,939882
1 Holoworld AI(HOLO) / GYD
$25,684791
1 Holoworld AI(HOLO) / ISK
kr15,3375

Holoworld AI Mənbəyi

Holoworld AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Holoworld AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Holoworld AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Holoworld AI (HOLO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HOLO qiyməti 0,1227 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HOLO / USD cari qiyməti nədir?
HOLO / USD cari qiyməti $ 0,1227 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Holoworld AI üçün bazar dəyəri nədir?
HOLO üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HOLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HOLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
HOLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HOLO ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HOLO qiyməti (ATL) nədir?
HOLO ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
HOLO ticarət həcmi nədir?
HOLO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 329,10K USD.
HOLO bu il daha da yüksələcək?
HOLO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HOLO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:33:15 (UTC+8)

Holoworld AI (HOLO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

HOLO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0,1227 USD

HOLO Ticarəti Edin

HOLO/USDC
$0,1227
$0,1227$0,1227
+0,82%
HOLO/USDT
$0,1227
$0,1227$0,1227
+0,82%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.591,59
$109.591,59$109.591,59

+1,74%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.843,63
$3.843,63$3.843,63

+1,85%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03120
$0,03120$0,03120

+24,55%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,15
$186,15$186,15

+0,57%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.843,63
$3.843,63$3.843,63

+1,85%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.591,59
$109.591,59$109.591,59

+1,74%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,15
$186,15$186,15

+0,57%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4723
$2,4723$2,4723

+0,75%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18500
$0,18500$0,18500

+2,39%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003160
$0,003160$0,003160

-36,80%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00929
$0,00929$0,00929

-7,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002930
$0,0002930$0,0002930

+368,80%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020532
$0,0020532$0,0020532

+2.181,33%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020532
$0,0020532$0,0020532

+2.181,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0452
$0,0452$0,0452

+1.312,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033294
$0,0000000000000000000000033294$0,0000000000000000000000033294

+565,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32443
$0,32443$0,32443

+161,44%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%