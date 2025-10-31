Holoworld AI Qiymət Tarixçəsi
Holoworld AI (HOLO) qiymət tarixçəsi
Vaxt Aralığı: 2025-07-30 ~ 2025-10-30
- Gündəlik
- Həftəlik
- Aylıq
Holoworld AI Canlı Qiymət
Holoworld AI hal-hazırda 0,1222 USD qiymətində ticarət olunur. Onun bazar dəyəri 0,00 USD, 24 saatlıq ticarət həcmi isə 0,00 USD-dir. HOLO məlumatlarını MEXC-in canlı qiymət səhifəsində daha ətraflı araşdırın.
Holoworld AI canlı qiymət statistikalarından istifadə edərək istifadəçilər cari bazar tendensiyalarını analiz edə və həm qısa, həm də uzunmüddətli qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdıra bilərlər. Real vaxt rejimli məlumatları əlinizdə olduqda məlumatlı qərarlar verə bilər və Holoworld AI üçün mümkün gələcək qiymət proqnozları barədə analizlər əldə edə bilərsiniz.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-10-31 11:46:13 (UTC+8)
MEXC Holoworld AI Resursları
Holoworld AI (HOLO) qiymət tarixçəsi haqqında
Holoworld AI tarixi qiymət tarixçəsini izləmək kriptovalyuta investorları üçün əsas alətdir və onlara investisiyalarının performansını asanlıqla izləməyə imkan verir. Bu xüsusiyyət Holoworld AI tarixi qiymət hərəkətlərini, o cümlədən açılış dəyəri, zirvə və bağlanış qiymətləri, eləcə də ticarət həcmini təqdim edir. Bundan əlavə, gündəlik faiz dəyişikliyinə tez baxış təqdim edir, bu da nəzərəçarpan qiymət dalğalanmalarının olduğu günləri vurğulayır. Qeyd etmək lazımdır ki, Holoworld AI ən yüksək qiymətinə - tarixində çatıb və 0 USD ilə şiddətli artım nümayiş etdirib. Burada təqdim olunan qiymət məlumatları yalnız MEXC ticarət tarixçəsindən əldə olunan, etibarlılıq və dəqiqliyi təmin edən mənbələrdən götürülmüşdür. Tarixi Holoworld AI qiymət məlumatlarımız müxtəlif dövrlərdə mövcuddur: 1 gün, 1 həftə və 1 ay, açılış, yüksək, aşağı, bağlanış və həcm metriklərini əhatə edir. Bu məlumatlar tutarlılıq, tamlıq və dəqiqlik baxımından diqqətlə yoxlanılıb və ticarət simulyasiyaları və geri yoxlama üçün idealdır. Bu məlumat dəstləri pulsuz yüklənə bilər və real vaxtda yenilənir, investorlar üçün dəyərli resurs təqdim edir.
Holoworld AI Tarixi Məlumatların Ticarətdə İstifadəsi
Holoworld AI tarixi məlumatları ticarət strategiyalarında mühüm rol oynayır. Aşağıda bu məlumatların necə istifadə edildiyi göstərilir:
1. Texniki Analiz: Treyderlər Holoworld AI tarixi məlumatlarından bazar tendensiyaları və nümunələri müəyyən etmək üçün istifadə edirlər. Qrafiklər və vizual alətlərdən istifadə edərək, bazara daxil olmaq və çıxmaq qərarlarını istiqamətləndirmək üçün nümunələr aşkarlayırlar. Effektiv yanaşma Holoworld AI tarixi məlumatlarını GridDB-də saxlamaq və onları Python ilə Matplotlib, Pandas, Numpy və Scipy kimi kitabxanalardan istifadə edərək analiz etməkdir. Bu, bazar qərarlarının daha məlumatlı şəkildə verilməsinə imkan yaradır.
2. Qiymət Proqnozlaşdırılması: Tarixi məlumatlar Holoworld AI qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaqda əsas rol oynayır. Keçmiş bazar tendensiyalarını araşdıraraq, treyderlər nümunələrə rast gəlir və gələcək bazar davranışını proqnozlaşdırır. MEXC-in ətraflı Holoworld AI tarixi məlumatları, açılış, yüksək, aşağı və bağlanış qiymətləri barədə dəqiq məlumatlar təqdim edir, bu da proqnozlaşdırıcı modellərin inkişafına və təliminə kömək edir, beləliklə, məlumatlı ticarət qərarlarının verilməsinə imkan yaradır.
3. Risk İdarəetməsi: Tarixi məlumatlara çıxış treyderlərin Holoworld AI investisiyaları ilə əlaqəli riskləri qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, Holoworld AI qiymət dalğalanmalarını anlamağa kömək edir, beləliklə, daha məlumatlı investisiya qərarları qəbul etməyə imkan yaradır.
4. Portfel İdarəetməsi: Tarixi məlumatlar investisiya performansını zamanla izləməyə kömək edir. Bu, treyderlərə zəif performans göstərən aktivləri müəyyən etməyə və gəlirləri optimallaşdırmaq üçün portfellərini tənzimləməyə imkan verir.
5. Ticarət Botlarının Təlimi: Holoworld AI tarixi kriptovalyuta OHLC (açılış, yüksək, aşağı, bağlanış) bazar məlumatları Holoworld AI ticarət botlarını təlim etmək və bazar üstünlüyünə nail olmaq məqsədilə yüklənə bilər.
Bu alət və resurslar treyderlərin Holoworld AI tarixi məlumatlarına dərindən baxmasına imkan verir, dəyərli məlumatlar təqdim edir və onların ticarət strategiyalarını inkişaf etdirmək üçün potensial yaradır.
Populyar Kriptovalyutaların Qiymət Tarixçəsi
Maraqlarınıza uyğun olaraq oxşar tokenlərin qiymət proqnozlarından ibarət siyahı hazırladıq. İndi baxın!
İmtina
Bu məzmun yalnız məlumat məqsədilə təqdim olunur, MEXC tərəfindən istənilən təhlükəsizlik, maliyyə məhsulu və ya alətlərin alınması, satılması və saxlanması üçün təklif və ya dəvət kimi və investisiya, maliyyə, ticarət və ya hər hansı digər məsləhət kimi qəbul edilə bilməz. Təqdim olunan məlumatlar MEXC birjasında və ya digər kriptovalyuta birjalarında, bazar məlumat platformalarında ticarət edilən aktiv qiymətlərini əks etdirə bilər. MEXC kriptovalyuta əməliyyatlarının emalı üçün komissiyalar tətbiq edə bilər ki, bu da göstərilən dəyişdirilmiş qiymətlərdə əks olunmaya bilər. MEXC məzmundakı hər hansı səhv və ya gecikməyə, və ya məzmun əsasında atılan hər hansı addımlara görə məsuliyyət daşımır.
"İstifadəçi Müqaviləsi" və "Məxfilik Siyasəti" ilə tanış olun