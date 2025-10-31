Bugünkü canlı Fleek qiyməti 0.1512 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FLK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FLK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Fleek qiyməti 0.1512 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FLK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FLK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Fleek Logosu

Fleek qiyməti(FLK)

1 FLK / USD Canlı Qiyməti:

$0,1512
$0,1512$0,1512
-6,49%1D
USD
Fleek (FLK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 16:10:14 (UTC+8)

Fleek (FLK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1486
$ 0,1486$ 0,1486
24 saat Aşağı
$ 0,185
$ 0,185$ 0,185
24 saat Yüksək

$ 0,1486
$ 0,1486$ 0,1486

$ 0,185
$ 0,185$ 0,185

$ 0,6289933396082115
$ 0,6289933396082115$ 0,6289933396082115

$ 0,11349214572806128
$ 0,11349214572806128$ 0,11349214572806128

-0,92%

-6,49%

-27,59%

-27,59%

Fleek (FLK) canlı qiyməti $ 0,1512. FLK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1486 və ən yüksək $ 0,185 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FLK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,6289933396082115, ən aşağı qiyməti isə $ 0,11349214572806128 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FLK son bir saat ərzində -0,92%, 24 saat ərzində -6,49% və son 7 gündə isə -27,59% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Fleek (FLK) Bazar Məlumatları

No.1623

$ 3,02M
$ 3,02M$ 3,02M

$ 147,91K
$ 147,91K$ 147,91K

$ 15,12M
$ 15,12M$ 15,12M

20,00M
20,00M 20,00M

100.000.000
100.000.000 100.000.000

100.000.000
100.000.000 100.000.000

20,00%

BASE

Fleek üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,02M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 147,91K təşkil edir. FLK üzrə dövriyyədə olan təklif 20,00M, ümumi təklif isə 100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,12M təşkil edir.

Fleek (FLK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Fleek qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,010494-6,49%
30 Gün$ -0,0988-39,52%
60 Gün$ -0,0988-39,52%
90 Gün$ -0,0988-39,52%
Bugünkü Fleek Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün FLK $ -0,010494 (-6,49%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Fleek 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0988 (-39,52%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Fleek 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə FLK $ -0,0988 (-39,52%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Fleek 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0988 (-39,52%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Fleek (FLK) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Fleek Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Fleek (FLK) Nədir?

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Fleek investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- FLK steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Fleek haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Fleek satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Fleek Qiymət Proqnozu (USD)

Fleek (FLK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Fleek (FLK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Fleek üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Fleek qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Fleek (FLK) Tokenomikası

Fleek (FLK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FLK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Fleek (FLK) necə alınır?

Necə Fleek alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Fleek Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

FLK Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Fleek(FLK) / VND
3.978,828
1 Fleek(FLK) / AUD
A$0,229824
1 Fleek(FLK) / GBP
0,114912
1 Fleek(FLK) / EUR
0,130032
1 Fleek(FLK) / USD
$0,1512
1 Fleek(FLK) / MYR
RM0,633528
1 Fleek(FLK) / TRY
6,360984
1 Fleek(FLK) / JPY
¥23,2848
1 Fleek(FLK) / ARS
ARS$217,552608
1 Fleek(FLK) / RUB
12,1338
1 Fleek(FLK) / INR
13,417488
1 Fleek(FLK) / IDR
Rp2.519,998992
1 Fleek(FLK) / PHP
8,879976
1 Fleek(FLK) / EGP
￡E.7,142688
1 Fleek(FLK) / BRL
R$0,813456
1 Fleek(FLK) / CAD
C$0,21168
1 Fleek(FLK) / BDT
18,51444
1 Fleek(FLK) / NGN
219,129624
1 Fleek(FLK) / COP
$588,32676
1 Fleek(FLK) / ZAR
R.2,614248
1 Fleek(FLK) / UAH
6,35796
1 Fleek(FLK) / TZS
T.Sh.372,41316
1 Fleek(FLK) / VES
Bs33,4152
1 Fleek(FLK) / CLP
$142,4304
1 Fleek(FLK) / PKR
Rs42,868224
1 Fleek(FLK) / KZT
80,338608
1 Fleek(FLK) / THB
฿4,889808
1 Fleek(FLK) / TWD
NT$4,646376
1 Fleek(FLK) / AED
د.إ0,554904
1 Fleek(FLK) / CHF
Fr0,12096
1 Fleek(FLK) / HKD
HK$1,173312
1 Fleek(FLK) / AMD
֏57,974616
1 Fleek(FLK) / MAD
.د.م1,401624
1 Fleek(FLK) / MXN
$2,80476
1 Fleek(FLK) / SAR
ريال0,567
1 Fleek(FLK) / ETB
Br23,286312
1 Fleek(FLK) / KES
KSh19,533528
1 Fleek(FLK) / JOD
د.أ0,1072008
1 Fleek(FLK) / PLN
0,554904
1 Fleek(FLK) / RON
лв0,663768
1 Fleek(FLK) / SEK
kr1,427328
1 Fleek(FLK) / BGN
лв0,255528
1 Fleek(FLK) / HUF
Ft50,754816
1 Fleek(FLK) / CZK
3,181248
1 Fleek(FLK) / KWD
د.ك0,0462672
1 Fleek(FLK) / ILS
0,489888
1 Fleek(FLK) / BOB
Bs1,046304
1 Fleek(FLK) / AZN
0,25704
1 Fleek(FLK) / TJS
SM1,394064
1 Fleek(FLK) / GEL
0,409752
1 Fleek(FLK) / AOA
Kz138,588408
1 Fleek(FLK) / BHD
.د.ب0,0568512
1 Fleek(FLK) / BMD
$0,1512
1 Fleek(FLK) / DKK
kr0,97524
1 Fleek(FLK) / HNL
L3,982608
1 Fleek(FLK) / MUR
6,926472
1 Fleek(FLK) / NAD
$2,620296
1 Fleek(FLK) / NOK
kr1,521072
1 Fleek(FLK) / NZD
$0,263088
1 Fleek(FLK) / PAB
B/.0,1512
1 Fleek(FLK) / PGK
K0,638064
1 Fleek(FLK) / QAR
ر.ق0,55188
1 Fleek(FLK) / RSD
дин.15,32412
1 Fleek(FLK) / UZS
soʻm1.821,686328
1 Fleek(FLK) / ALL
L12,664512
1 Fleek(FLK) / ANG
ƒ0,270648
1 Fleek(FLK) / AWG
ƒ0,27216
1 Fleek(FLK) / BBD
$0,3024
1 Fleek(FLK) / BAM
KM0,254016
1 Fleek(FLK) / BIF
Fr447,2496
1 Fleek(FLK) / BND
$0,19656
1 Fleek(FLK) / BSD
$0,1512
1 Fleek(FLK) / JMD
$24,21468
1 Fleek(FLK) / KHR
609,6762
1 Fleek(FLK) / KMF
Fr63,9576
1 Fleek(FLK) / LAK
3.286,956456
1 Fleek(FLK) / LKR
රු46,096344
1 Fleek(FLK) / MDL
L2,573424
1 Fleek(FLK) / MGA
Ar678,02616
1 Fleek(FLK) / MOP
P1,211112
1 Fleek(FLK) / MVR
2,31336
1 Fleek(FLK) / MWK
MK262,956456
1 Fleek(FLK) / MZN
MT9,66168
1 Fleek(FLK) / NPR
रु21,482496
1 Fleek(FLK) / PYG
1.072,3104
1 Fleek(FLK) / RWF
Fr219,996
1 Fleek(FLK) / SBD
$1,244376
1 Fleek(FLK) / SCR
2,066904
1 Fleek(FLK) / SRD
$5,859
1 Fleek(FLK) / SVC
$1,324512
1 Fleek(FLK) / SZL
L2,620296
1 Fleek(FLK) / TMT
m0,5292
1 Fleek(FLK) / TND
د.ت0,4455864
1 Fleek(FLK) / TTD
$1,025136
1 Fleek(FLK) / UGX
Sh526,7808
1 Fleek(FLK) / XAF
Fr85,7304
1 Fleek(FLK) / XCD
$0,40824
1 Fleek(FLK) / XOF
Fr85,7304
1 Fleek(FLK) / XPF
Fr15,5736
1 Fleek(FLK) / BWP
P2,029104
1 Fleek(FLK) / BZD
$0,303912
1 Fleek(FLK) / CVE
$14,407848
1 Fleek(FLK) / DJF
Fr26,9136
1 Fleek(FLK) / DOP
$9,725184
1 Fleek(FLK) / DZD
د.ج19,651464
1 Fleek(FLK) / FJD
$0,341712
1 Fleek(FLK) / GNF
Fr1.314,684
1 Fleek(FLK) / GTQ
Q1,159704
1 Fleek(FLK) / GYD
$31,697568
1 Fleek(FLK) / ISK
kr18,9

Fleek haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Fleek Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Fleek Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Fleek (FLK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FLK qiyməti 0,1512 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FLK / USD cari qiyməti nədir?
FLK / USD cari qiyməti $ 0,1512 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Fleek üçün bazar dəyəri nədir?
FLK üçün bazar dəyəri $ 3,02M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FLK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FLK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 20,00M USD təşkil edir.
FLK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FLK ATH qiyməti olan 0,6289933396082115 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FLK qiyməti (ATL) nədir?
FLK ATL qiyməti olan 0,11349214572806128 USD dəyərinə endi.
FLK ticarət həcmi nədir?
FLK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 147,91K USD.
FLK bu il daha da yüksələcək?
FLK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FLK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 16:10:14 (UTC+8)

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

1 FLK = 0,1512 USD

FLK Ticarəti Edin

FLK/USDC
$0,1509
$0,1509$0,1509
-6,15%
FLK/USDT
$0,1512
$0,1512$0,1512
-5,50%

