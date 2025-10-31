EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün EVAA Protocol qiymət proqnozlarını əldə edin. EVAA qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

EVAA Protocol qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

EVAA Protocol Qiymət Proqnozu
$9,892
-4,11%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:54:27 (UTC+8)

EVAA Protocol 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, EVAA Protocol potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 9,892 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, EVAA Protocol potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 10,3866 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, EVAA üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 10,9059 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, EVAA üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 11,4512 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, EVAA üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 12,0237 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, EVAA üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 12,6249 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə EVAA Protocol qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 20,5647 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə EVAA Protocol qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 33,4978 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 9,892
    0,00%
  • 2026
    $ 10,3866
    5,00%
  • 2027
    $ 10,9059
    10,25%
  • 2028
    $ 11,4512
    15,76%
  • 2029
    $ 12,0237
    21,55%
  • 2030
    $ 12,6249
    27,63%
  • 2031
    $ 13,2562
    34,01%
  • 2032
    $ 13,9190
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 14,6149
    47,75%
  • 2034
    $ 15,3457
    55,13%
  • 2035
    $ 16,1130
    62,89%
  • 2036
    $ 16,9186
    71,03%
  • 2037
    $ 17,7646
    79,59%
  • 2038
    $ 18,6528
    88,56%
  • 2039
    $ 19,5854
    97,99%
  • 2040
    $ 20,5647
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli EVAA Protocol Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 9,892
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 9,8933
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 9,9014
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 9,9326
    0,41%
Bu Gün Üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində EVAA üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 9,892$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində EVAA üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 9,8933$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində EVAA üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 9,9014$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra EVAA üçün proqnozlaşdırılan qiymət 9,9326$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari EVAA Protocol Qiymət Statistikaları

$ 9,892
$ 9,892$ 9,892

-4,10%

$ 65,56M
$ 65,56M$ 65,56M

6,62M
6,62M 6,62M

$ 3,41M
$ 3,41M$ 3,41M

--

Ən son EVAA qiyməti $ 9,892 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -4,11% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 3,41M təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan EVAA təklifi 6,62M və ümumi bazar dəyəri $ 65,56M təşkil edir.

Necə EVAA Protocol (EVAA) Almaq Olar?

EVAA almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə EVAA ala bilərsiniz. EVAA Protocol almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi EVAA Almağı Öyrənin

EVAA Protocol Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, EVAA Protocol canlı qiymət səhifəsində EVAA Protocol üçün cari qiymət 9,906 USD təşkil edir. EVAA Protocol (EVAA) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 EVAA. Bu da ona 65,56M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,08%
    $ -0,888999
    $ 10,813
    $ 8,268
  • 7 Gün
    0,43%
    $ 2,9550
    $ 13,706
    $ 6,685
  • 30 Gün
    3,95%
    $ 7,9060
    $ 13,706
    $ 0,7
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində EVAA Protocol qiymət hərəkəti -0,888999$ oldu və bu da dəyərində -0,08% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində EVAA Protocol ticarəti ən yüksək 13,706$ və ən aşağı 6,685$ qiymətlərlə olub. Qiymət 0,43% dəyişib. Bu son tendensiya EVAA üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda EVAA Protocol qiymətində 3,95% dəyişiklik olub, bu da təxminən 7,9060$ qiymət artımını göstərir. Bu, EVAA üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam EVAA Protocol qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam EVAA Qiymət Tarixçəsinə Baxın

EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

EVAA Protocol Qiymət Proqnozu Modulu EVAA potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər EVAA Protocol üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan EVAA qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin EVAA Protocol qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın EVAA aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): EVAA momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və EVAA Protocol gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

EVAA Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

EVAA Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

EVAA indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, EVAA -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay EVAA üçün qiymət proqnozu nədir?
EVAA Protocol (EVAA) qiymət proqnozu alətinə əsasən, EVAA qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 EVAA 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 EVAA Protocol (EVAA) qiyməti bu gün$9,892 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə EVAA 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə EVAA üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
EVAA Protocol (EVAA) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 EVAA qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə EVAA üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, EVAA Protocol (EVAA) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə EVAA üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, EVAA Protocol (EVAA) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 EVAA 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 EVAA Protocol (EVAA) qiyməti bu gün$9,892 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə EVAA 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün EVAA qiymət proqnozu nədir?
EVAA Protocol (EVAA) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 EVAA qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.