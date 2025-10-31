Bugünkü canlı StablR Euro qiyməti 1.16 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EURR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EURR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı StablR Euro qiyməti 1.16 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EURR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EURR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

StablR Euro (EURR) Canlı Qiymət Qrafiki
StablR Euro (EURR) Qiymət Məlumatları (USD)

StablR Euro (EURR) canlı qiyməti $ 1,16. EURR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,158 və ən yüksək $ 1,163 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EURR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,4634306829935808, ən aşağı qiyməti isə $ 1,0191650915551662 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EURR son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə -0,18% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ETH

StablR Euro üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,55M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 37,52 təşkil edir. EURR üzrə dövriyyədə olan təklif 11,68M, ümumi təklif isə 11683541.95 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13,55M təşkil edir.

StablR Euro (EURR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün StablR Euro qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 00,00%
30 Gün$ -0,011-0,94%
60 Gün$ +0,006+0,51%
90 Gün$ +0,015+1,31%
Bugünkü StablR Euro Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün EURR $ 0 (0,00%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

StablR Euro 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,011 (-0,94%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

StablR Euro 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə EURR $ +0,006 (+0,51%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

StablR Euro 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,015 (+1,31%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

StablR Euro (EURR) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi StablR Euro Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

StablR Euro (EURR) Nədir?

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC StablR Euro investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- EURR steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə StablR Euro haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız StablR Euro satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

StablR Euro Qiymət Proqnozu (USD)

StablR Euro (EURR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? StablR Euro (EURR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? StablR Euro üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

StablR Euro qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

StablR Euro (EURR) Tokenomikası

StablR Euro (EURR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EURR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

StablR Euro (EURR) necə alınır?

Necə StablR Euro alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım StablR Euro Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

EURR Aktivindən Yerli Valyutalara

StablR Euro Mənbəyi

StablR Euro haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi StablR Euro Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: StablR Euro Haqqında Digər Suallar

Bugünkü StablR Euro (EURR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EURR qiyməti 1,16 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EURR / USD cari qiyməti nədir?
EURR / USD cari qiyməti $ 1,16 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
StablR Euro üçün bazar dəyəri nədir?
EURR üçün bazar dəyəri $ 13,55M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EURR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EURR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 11,68M USD təşkil edir.
EURR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EURR ATH qiyməti olan 1,4634306829935808 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EURR qiyməti (ATL) nədir?
EURR ATL qiyməti olan 1,0191650915551662 USD dəyərinə endi.
EURR ticarət həcmi nədir?
EURR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 37,52 USD.
EURR bu il daha da yüksələcək?
EURR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EURR qiymət proqnozuna baxın.
StablR Euro (EURR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

