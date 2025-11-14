DORAFACTORY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomikası
Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Dora Factory (DORAFACTORY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Dora Factory (DORAFACTORY) Məlumatları
Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.
Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Dora Factory (DORAFACTORY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DORAFACTORY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
DORAFACTORY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq DORAFACTORY tokenomikasını başa düşdünüzsə, DORAFACTORY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
DORAFACTORY Necə Alınır?
Dora Factory (DORAFACTORY) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla DORAFACTORY almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.
Dora Factory (DORAFACTORY) Qiymət Tarixçəsi
DORAFACTORY qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
DORAFACTORY Qiymət Proqnozu
DORAFACTORY kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DORAFACTORY qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
İstifadəçi Müqaviləsini və Məxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın
