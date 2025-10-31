Bugünkü canlı Dora Factory qiyməti 0.01227 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DORAFACTORY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DORAFACTORY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dora Factory qiyməti 0.01227 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DORAFACTORY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DORAFACTORY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DORAFACTORY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DORAFACTORY Qiymət Məlumatları

DORAFACTORY Whitepaper

DORAFACTORY Rəsmi Veb-saytı

DORAFACTORY Tokenomikası

DORAFACTORY Qiymət Proqnozu

DORAFACTORY Qiymət Tarixçəsi

DORAFACTORY Alış Bələdçisi

DORAFACTORY / Fiat Valyuta Çevirən

DORAFACTORY Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Dora Factory Logosu

Dora Factory qiyməti(DORAFACTORY)

1 DORAFACTORY / USD Canlı Qiyməti:

$0,01227
$0,01227$0,01227
-4,73%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:24:26 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0119
$ 0,0119$ 0,0119
24 saat Aşağı
$ 0,0132
$ 0,0132$ 0,0132
24 saat Yüksək

$ 0,0119
$ 0,0119$ 0,0119

$ 0,0132
$ 0,0132$ 0,0132

--
----

--
----

+0,16%

-4,73%

-5,33%

-5,33%

Dora Factory (DORAFACTORY) canlı qiyməti $ 0,01227. DORAFACTORY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0119 və ən yüksək $ 0,0132 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DORAFACTORY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DORAFACTORY son bir saat ərzində +0,16%, 24 saat ərzində -4,73% və son 7 gündə isə -5,33% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dora Factory (DORAFACTORY) Bazar Məlumatları

--
----

$ 58,85K
$ 58,85K$ 58,85K

$ 12,27M
$ 12,27M$ 12,27M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Dora Factory üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,85K təşkil edir. DORAFACTORY üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,27M təşkil edir.

Dora Factory (DORAFACTORY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Dora Factory qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0006092-4,73%
30 Gün$ -0,00483-28,25%
60 Gün$ -0,0094-43,38%
90 Gün$ -0,00648-34,56%
Bugünkü Dora Factory Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün DORAFACTORY $ -0,0006092 (-4,73%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Dora Factory 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00483 (-28,25%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Dora Factory 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə DORAFACTORY $ -0,0094 (-43,38%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Dora Factory 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00648 (-34,56%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Dora Factory (DORAFACTORY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Dora Factory Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Dora Factory (DORAFACTORY) Nədir?

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Dora Factory investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- DORAFACTORY steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Dora Factory haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Dora Factory satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Dora Factory Qiymət Proqnozu (USD)

Dora Factory (DORAFACTORY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dora Factory (DORAFACTORY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dora Factory üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dora Factory qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomikası

Dora Factory (DORAFACTORY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DORAFACTORY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Dora Factory (DORAFACTORY) necə alınır?

Necə Dora Factory alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Dora Factory Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

DORAFACTORY Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Dora Factory(DORAFACTORY) / VND
322,88505
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / AUD
A$0,0186504
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / GBP
0,0093252
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / EUR
0,0105522
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / USD
$0,01227
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / MYR
RM0,0514113
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / TRY
0,5155854
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / JPY
¥1,87731
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / ARS
ARS$17,6545668
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / RUB
0,9809865
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / INR
1,0874901
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / IDR
Rp201,1475088
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / PHP
0,7219668
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / EGP
￡E.0,5793894
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BRL
R$0,0660126
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / CAD
C$0,0170553
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BDT
1,5001302
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / NGN
17,7567759
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / COP
$47,5580292
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / ZAR
R.0,2117802
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / UAH
0,5152173
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / TZS
T.Sh.30,14739
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / VES
Bs2,71167
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / CLP
$11,55834
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / PKR
Rs3,4621032
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / KZT
6,509235
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / THB
฿0,3964437
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / TWD
NT$0,3770571
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / AED
د.إ0,0450309
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / CHF
Fr0,009816
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / HKD
HK$0,0952152
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / AMD
֏4,6974468
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / MAD
.د.م0,1136202
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / MXN
$0,2273631
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / SAR
ريال0,0460125
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / ETB
Br1,8865125
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / KES
KSh1,5851613
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / JOD
د.أ0,00869943
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / PLN
0,0449082
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / RON
лв0,0538653
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / SEK
kr0,1157061
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BGN
лв0,0206136
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / HUF
Ft4,1174439
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / CZK
0,2579154
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / KWD
د.ك0,00375462
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / ILS
0,0398775
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BOB
Bs0,0847857
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / AZN
0,020859
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / TJS
SM0,112884
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / GEL
0,0332517
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / AOA
Kz11,2465593
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BHD
.د.ب0,00461352
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BMD
$0,01227
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / DKK
kr0,0791415
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / HNL
L0,3222102
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / MUR
0,5580396
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / NAD
$0,2112894
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / NOK
kr0,1233135
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / NZD
$0,0213498
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / PAB
B/.0,01227
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / PGK
K0,0517794
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / QAR
ر.ق0,0446628
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / RSD
дин.1,2422148
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / UZS
soʻm147,8312913
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / ALL
L1,0261401
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / ANG
ƒ0,0219633
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / AWG
ƒ0,022086
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BBD
$0,02454
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BAM
KM0,0206136
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BIF
Fr36,29466
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BND
$0,015951
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BSD
$0,01227
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / JMD
$1,9618503
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / KHR
49,2770562
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / KMF
Fr5,19021
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / LAK
266,7391251
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / LKR
රු3,7351107
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / MDL
L0,2071176
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / MGA
Ar55,022361
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / MOP
P0,09816
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / MVR
0,187731
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / MWK
MK21,3020697
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / MZN
MT0,784053
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / NPR
रु1,7406222
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / PYG
87,01884
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / RWF
Fr17,80377
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / SBD
$0,1009821
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / SCR
0,1727616
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / SRD
$0,4754625
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / SVC
$0,1073625
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / SZL
L0,2112894
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / TMT
m0,042945
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / TND
د.ت0,03604926
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / TTD
$0,0830679
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / UGX
Sh42,74868
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / XAF
Fr6,94482
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / XCD
$0,033129
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / XOF
Fr6,94482
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / XPF
Fr1,26381
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BWP
P0,164418
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / BZD
$0,0246627
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / CVE
$1,1671224
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / DJF
Fr2,17179
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / DOP
$0,7873659
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / DZD
د.ج1,5947319
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / FJD
$0,0277302
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / GNF
Fr106,68765
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / GTQ
Q0,0939882
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / GYD
$2,5684791
1 Dora Factory(DORAFACTORY) / ISK
kr1,53375

Dora Factory Mənbəyi

Dora Factory haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Dora Factory Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Dora Factory Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Dora Factory (DORAFACTORY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DORAFACTORY qiyməti 0,01227 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DORAFACTORY / USD cari qiyməti nədir?
DORAFACTORY / USD cari qiyməti $ 0,01227 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dora Factory üçün bazar dəyəri nədir?
DORAFACTORY üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DORAFACTORY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DORAFACTORY aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
DORAFACTORY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DORAFACTORY ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DORAFACTORY qiyməti (ATL) nədir?
DORAFACTORY ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
DORAFACTORY ticarət həcmi nədir?
DORAFACTORY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,85K USD.
DORAFACTORY bu il daha da yüksələcək?
DORAFACTORY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DORAFACTORY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:24:26 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

DORAFACTORY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0,01227 USD

DORAFACTORY Ticarəti Edin

DORAFACTORY/USDT
$0,01227
$0,01227$0,01227
-4,88%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.736,46
$109.736,46$109.736,46

+1,88%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,78
$3.850,78$3.850,78

+2,04%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02887
$0,02887$0,02887

+15,24%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,54
$186,54$186,54

+0,78%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,78
$3.850,78$3.850,78

+2,04%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.736,46
$109.736,46$109.736,46

+1,88%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,54
$186,54$186,54

+0,78%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4749
$2,4749$2,4749

+0,85%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18509
$0,18509$0,18509

+2,44%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004001
$0,004001$0,004001

-19,98%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00945
$0,00945$0,00945

-5,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002936
$0,0002936$0,0002936

+369,76%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020389
$0,0020389$0,0020389

+2.165,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020389
$0,0020389$0,0020389

+2.165,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0477
$0,0477$0,0477

+1.390,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32526
$0,32526$0,32526

+162,11%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%