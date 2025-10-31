Bugünkü canlı Cypher qiyməti 0.05131 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CYPR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CYPR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cypher qiyməti 0.05131 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CYPR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CYPR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Cypher Logosu

Cypher qiyməti(CYPR)

1 CYPR / USD Canlı Qiyməti:

$0.05136
$0.05136
-5.08%1D
USD
Cypher (CYPR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:21:49 (UTC+8)

Cypher (CYPR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.04456
$ 0.04456
24 saat Aşağı
$ 0.05825
$ 0.05825
24 saat Yüksək

$ 0.04456
$ 0.04456

$ 0.05825
$ 0.05825

$ 0.4680578929249782
$ 0.4680578929249782

$ 0.03851365132680709
$ 0.03851365132680709

-0.37%

-5.08%

+16.24%

+16.24%

Cypher (CYPR) canlı qiyməti $ 0.05131. CYPR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.04456 və ən yüksək $ 0.05825 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CYPR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.4680578929249782, ən aşağı qiyməti isə $ 0.03851365132680709 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CYPR son bir saat ərzində -0.37%, 24 saat ərzində -5.08% və son 7 gündə isə +16.24% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cypher (CYPR) Bazar Məlumatları

No.1420

$ 4.87M
$ 4.87M

$ 72.66K
$ 72.66K

$ 51.31M
$ 51.31M

94.83M
94.83M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

9.48%

BASE

Cypher üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4.87M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 72.66K təşkil edir. CYPR üzrə dövriyyədə olan təklif 94.83M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 51.31M təşkil edir.

Cypher (CYPR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Cypher qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.0027487-5.08%
30 Gün$ -0.04869-48.69%
60 Gün$ -0.04869-48.69%
90 Gün$ -0.04869-48.69%
Bugünkü Cypher Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CYPR $ -0.0027487 (-5.08%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Cypher 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0.04869 (-48.69%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Cypher 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CYPR $ -0.04869 (-48.69%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Cypher 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0.04869 (-48.69%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Cypher (CYPR) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Cypher Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Cypher (CYPR) Nədir?

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Cypher MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Cypher investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CYPR steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Cypher haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Cypher satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Cypher Qiymət Proqnozu (USD)

Cypher (CYPR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cypher (CYPR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cypher üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Cypher qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Cypher (CYPR) Tokenomikası

Cypher (CYPR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CYPR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Cypher (CYPR) necə alınır?

Necə Cypher alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Cypher Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CYPR Aktivindən Yerli Valyutalara

Cypher Mənbəyi

Cypher haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Cypher Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Cypher Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Cypher (CYPR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CYPR qiyməti 0.05131 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CYPR / USD cari qiyməti nədir?
CYPR / USD cari qiyməti $ 0.05131 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cypher üçün bazar dəyəri nədir?
CYPR üçün bazar dəyəri $ 4.87M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CYPR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CYPR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 94.83M USD təşkil edir.
CYPR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CYPR ATH qiyməti olan 0.4680578929249782 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CYPR qiyməti (ATL) nədir?
CYPR ATL qiyməti olan 0.03851365132680709 USD dəyərinə endi.
CYPR ticarət həcmi nədir?
CYPR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 72.66K USD.
CYPR bu il daha da yüksələcək?
CYPR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CYPR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:21:49 (UTC+8)

Cypher (CYPR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

CYPR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CYPR
CYPR
USD
USD

1 CYPR = 0.05131 USD

CYPR Ticarəti Edin

CYPR/USDT
$0.05136
$0.05136
-5.06%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,802.97
$109,802.97

+1.94%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,847.88
$3,847.88

+1.96%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.03000
$0.03000

+19.76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.32
$186.32

+0.66%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000

+0.01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,847.88
$3,847.88

+1.96%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,802.97
$109,802.97

+1.94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.32
$186.32

+0.66%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4720
$2.4720

+0.74%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0.18511
$0.18511

+2.45%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.004004
$0.004004

-19.92%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0.00959
$0.00959

-4.10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0.0002929
$0.0002929

+368.64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0020706
$0.0020706

+2,200.66%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0020706
$0.0020706

+2,200.66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0474
$0.0474

+1,381.25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000030901
$0.0000000000000000000000030901

+518.02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.32266
$0.32266

+160.02%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000085
$0.000000000000000000000085

+80.85%