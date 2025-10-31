Bugünkü canlı CROSS qiyməti 0.12614 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CROSS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CROSS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı CROSS qiyməti 0.12614 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CROSS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CROSS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CROSS qiyməti(CROSS)

1 CROSS / USD Canlı Qiyməti:

$0,12618
$0,12618$0,12618
+1,83%1D
USD
CROSS (CROSS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:20:59 (UTC+8)

CROSS (CROSS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,12039
$ 0,12039$ 0,12039
24 saat Aşağı
$ 0,13633
$ 0,13633$ 0,13633
24 saat Yüksək

$ 0,12039
$ 0,12039$ 0,12039

$ 0,13633
$ 0,13633$ 0,13633

$ 0,4431755260236053
$ 0,4431755260236053$ 0,4431755260236053

$ 0,04656997751656906
$ 0,04656997751656906$ 0,04656997751656906

+0,01%

+1,83%

+2,47%

+2,47%

CROSS (CROSS) canlı qiyməti $ 0,12614. CROSS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,12039 və ən yüksək $ 0,13633 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CROSS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,4431755260236053, ən aşağı qiyməti isə $ 0,04656997751656906 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CROSS son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində +1,83% və son 7 gündə isə +2,47% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

CROSS (CROSS) Bazar Məlumatları

No.453

$ 42,29M
$ 42,29M$ 42,29M

$ 81,25K
$ 81,25K$ 81,25K

$ 126,14M
$ 126,14M$ 126,14M

335,22M
335,22M 335,22M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

33,52%

BSC

CROSS üzrə cari Bazar Dəyəri $ 42,29M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 81,25K təşkil edir. CROSS üzrə dövriyyədə olan təklif 335,22M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 126,14M təşkil edir.

CROSS (CROSS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün CROSS qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0022676+1,83%
30 Gün$ -0,11501-47,70%
60 Gün$ -0,07883-38,46%
90 Gün$ -0,15909-55,78%
Bugünkü CROSS Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CROSS $ +0,0022676 (+1,83%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

CROSS 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,11501 (-47,70%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

CROSS 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CROSS $ -0,07883 (-38,46%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

CROSS 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,15909 (-55,78%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

CROSS (CROSS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi CROSS Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

CROSS (CROSS) Nədir?

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC CROSS investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CROSS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə CROSS haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız CROSS satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

CROSS Qiymət Proqnozu (USD)

CROSS (CROSS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? CROSS (CROSS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? CROSS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

CROSS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CROSS (CROSS) Tokenomikası

CROSS (CROSS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CROSS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

CROSS (CROSS) necə alınır?

Necə CROSS alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım CROSS Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CROSS Aktivindən Yerli Valyutalara

1 CROSS(CROSS) / VND
3.319,3741
1 CROSS(CROSS) / AUD
A$0,1917328
1 CROSS(CROSS) / GBP
0,0958664
1 CROSS(CROSS) / EUR
0,1084804
1 CROSS(CROSS) / USD
$0,12614
1 CROSS(CROSS) / MYR
RM0,5285266
1 CROSS(CROSS) / TRY
5,3004028
1 CROSS(CROSS) / JPY
¥19,29942
1 CROSS(CROSS) / ARS
ARS$181,4952776
1 CROSS(CROSS) / RUB
10,0836316
1 CROSS(CROSS) / INR
11,1797882
1 CROSS(CROSS) / IDR
Rp2.067,8685216
1 CROSS(CROSS) / PHP
7,4220776
1 CROSS(CROSS) / EGP
￡E.5,9563308
1 CROSS(CROSS) / BRL
R$0,6786332
1 CROSS(CROSS) / CAD
C$0,1753346
1 CROSS(CROSS) / BDT
15,4218764
1 CROSS(CROSS) / NGN
182,5460238
1 CROSS(CROSS) / COP
$488,9135944
1 CROSS(CROSS) / ZAR
R.2,1771764
1 CROSS(CROSS) / UAH
5,2966186
1 CROSS(CROSS) / TZS
T.Sh.309,92598
1 CROSS(CROSS) / VES
Bs27,87694
1 CROSS(CROSS) / CLP
$118,82388
1 CROSS(CROSS) / PKR
Rs35,5916624
1 CROSS(CROSS) / KZT
66,91727
1 CROSS(CROSS) / THB
฿4,0755834
1 CROSS(CROSS) / TWD
NT$3,8762822
1 CROSS(CROSS) / AED
د.إ0,4629338
1 CROSS(CROSS) / CHF
Fr0,100912
1 CROSS(CROSS) / HKD
HK$0,9788464
1 CROSS(CROSS) / AMD
֏48,2914376
1 CROSS(CROSS) / MAD
.د.م1,1680564
1 CROSS(CROSS) / MXN
$2,3361128
1 CROSS(CROSS) / SAR
ريال0,473025
1 CROSS(CROSS) / ETB
Br19,394025
1 CROSS(CROSS) / KES
KSh16,2960266
1 CROSS(CROSS) / JOD
د.أ0,08943326
1 CROSS(CROSS) / PLN
0,4616724
1 CROSS(CROSS) / RON
лв0,5537546
1 CROSS(CROSS) / SEK
kr1,1895002
1 CROSS(CROSS) / BGN
лв0,2131766
1 CROSS(CROSS) / HUF
Ft42,3426752
1 CROSS(CROSS) / CZK
2,6527242
1 CROSS(CROSS) / KWD
د.ك0,03859884
1 CROSS(CROSS) / ILS
0,409955
1 CROSS(CROSS) / BOB
Bs0,8716274
1 CROSS(CROSS) / AZN
0,214438
1 CROSS(CROSS) / TJS
SM1,160488
1 CROSS(CROSS) / GEL
0,3418394
1 CROSS(CROSS) / AOA
Kz115,6186626
1 CROSS(CROSS) / BHD
.د.ب0,04742864
1 CROSS(CROSS) / BMD
$0,12614
1 CROSS(CROSS) / DKK
kr0,813603
1 CROSS(CROSS) / HNL
L3,3124364
1 CROSS(CROSS) / MUR
5,7368472
1 CROSS(CROSS) / NAD
$2,1721308
1 CROSS(CROSS) / NOK
kr1,267707
1 CROSS(CROSS) / NZD
$0,2194836
1 CROSS(CROSS) / PAB
B/.0,12614
1 CROSS(CROSS) / PGK
K0,5323108
1 CROSS(CROSS) / QAR
ر.ق0,4591496
1 CROSS(CROSS) / RSD
дин.12,7704136
1 CROSS(CROSS) / UZS
soʻm1.519,7586866
1 CROSS(CROSS) / ALL
L10,5490882
1 CROSS(CROSS) / ANG
ƒ0,2257906
1 CROSS(CROSS) / AWG
ƒ0,227052
1 CROSS(CROSS) / BBD
$0,25228
1 CROSS(CROSS) / BAM
KM0,2119152
1 CROSS(CROSS) / BIF
Fr373,12212
1 CROSS(CROSS) / BND
$0,163982
1 CROSS(CROSS) / BSD
$0,12614
1 CROSS(CROSS) / JMD
$20,1685246
1 CROSS(CROSS) / KHR
506,5858084
1 CROSS(CROSS) / KMF
Fr53,35722
1 CROSS(CROSS) / LAK
2.742,1738582
1 CROSS(CROSS) / LKR
රු38,3982774
1 CROSS(CROSS) / MDL
L2,1292432
1 CROSS(CROSS) / MGA
Ar565,649602
1 CROSS(CROSS) / MOP
P1,00912
1 CROSS(CROSS) / MVR
1,929942
1 CROSS(CROSS) / MWK
MK218,9929154
1 CROSS(CROSS) / MZN
MT8,060346
1 CROSS(CROSS) / NPR
रु17,8942204
1 CROSS(CROSS) / PYG
894,58488
1 CROSS(CROSS) / RWF
Fr183,02914
1 CROSS(CROSS) / SBD
$1,0381322
1 CROSS(CROSS) / SCR
1,7760512
1 CROSS(CROSS) / SRD
$4,887925
1 CROSS(CROSS) / SVC
$1,103725
1 CROSS(CROSS) / SZL
L2,1721308
1 CROSS(CROSS) / TMT
m0,44149
1 CROSS(CROSS) / TND
د.ت0,37059932
1 CROSS(CROSS) / TTD
$0,8539678
1 CROSS(CROSS) / UGX
Sh439,47176
1 CROSS(CROSS) / XAF
Fr71,39524
1 CROSS(CROSS) / XCD
$0,340578
1 CROSS(CROSS) / XOF
Fr71,39524
1 CROSS(CROSS) / XPF
Fr12,99242
1 CROSS(CROSS) / BWP
P1,690276
1 CROSS(CROSS) / BZD
$0,2535414
1 CROSS(CROSS) / CVE
$11,9984368
1 CROSS(CROSS) / DJF
Fr22,32678
1 CROSS(CROSS) / DOP
$8,0944038
1 CROSS(CROSS) / DZD
د.ج16,391893
1 CROSS(CROSS) / FJD
$0,2850764
1 CROSS(CROSS) / GNF
Fr1.096,7873
1 CROSS(CROSS) / GTQ
Q0,9662324
1 CROSS(CROSS) / GYD
$26,4048862
1 CROSS(CROSS) / ISK
kr15,7675

CROSS Mənbəyi

CROSS haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi CROSS Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: CROSS Haqqında Digər Suallar

Bugünkü CROSS (CROSS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CROSS qiyməti 0,12614 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CROSS / USD cari qiyməti nədir?
CROSS / USD cari qiyməti $ 0,12614 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
CROSS üçün bazar dəyəri nədir?
CROSS üçün bazar dəyəri $ 42,29M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CROSS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CROSS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 335,22M USD təşkil edir.
CROSS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CROSS ATH qiyməti olan 0,4431755260236053 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CROSS qiyməti (ATL) nədir?
CROSS ATL qiyməti olan 0,04656997751656906 USD dəyərinə endi.
CROSS ticarət həcmi nədir?
CROSS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 81,25K USD.
CROSS bu il daha da yüksələcək?
CROSS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CROSS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:20:59 (UTC+8)

CROSS (CROSS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

1 CROSS = 0,12614 USD

CROSS/USDT
$0,12618
$0,12618$0,12618
+1,78%

