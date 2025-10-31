Bugünkü canlı Boost qiyməti 0.17637 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOOST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOOST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Boost qiyməti 0.17637 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOOST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOOST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BOOST Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BOOST Qiymət Məlumatları

BOOST Rəsmi Veb-saytı

BOOST Tokenomikası

BOOST Qiymət Proqnozu

BOOST Qiymət Tarixçəsi

BOOST Alış Bələdçisi

BOOST / Fiat Valyuta Çevirən

BOOST Spot

BOOST USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Boost Logosu

Boost qiyməti(BOOST)

1 BOOST / USD Canlı Qiyməti:

$0,17637
$0,17637$0,17637
-0,41%1D
USD
Boost (BOOST) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:15:57 (UTC+8)

Boost (BOOST) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,16795
$ 0,16795$ 0,16795
24 saat Aşağı
$ 0,18949
$ 0,18949$ 0,18949
24 saat Yüksək

$ 0,16795
$ 0,16795$ 0,16795

$ 0,18949
$ 0,18949$ 0,18949

$ 0,19261759528476227
$ 0,19261759528476227$ 0,19261759528476227

$ 0,043332483940612676
$ 0,043332483940612676$ 0,043332483940612676

+0,76%

-0,41%

+13,84%

+13,84%

Boost (BOOST) canlı qiyməti $ 0,17637. BOOST son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,16795 və ən yüksək $ 0,18949 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BOOST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,19261759528476227, ən aşağı qiyməti isə $ 0,043332483940612676 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BOOST son bir saat ərzində +0,76%, 24 saat ərzində -0,41% və son 7 gündə isə +13,84% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Boost (BOOST) Bazar Məlumatları

No.729

$ 28,02M
$ 28,02M$ 28,02M

$ 75,15K
$ 75,15K$ 75,15K

$ 176,37M
$ 176,37M$ 176,37M

158,86M
158,86M 158,86M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

15,88%

BSC

Boost üzrə cari Bazar Dəyəri $ 28,02M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 75,15K təşkil edir. BOOST üzrə dövriyyədə olan təklif 158,86M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 176,37M təşkil edir.

Boost (BOOST) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Boost qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0007261-0,41%
30 Gün$ +0,0598+51,29%
60 Gün$ +0,16637+1.663,70%
90 Gün$ +0,16637+1.663,70%
Bugünkü Boost Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BOOST $ -0,0007261 (-0,41%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Boost 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0598 (+51,29%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Boost 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BOOST $ +0,16637 (+1.663,70%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Boost 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,16637 (+1.663,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Boost (BOOST) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Boost Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Boost (BOOST) Nədir?

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Boost investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BOOST steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Boost haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Boost satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Boost Qiymət Proqnozu (USD)

Boost (BOOST) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Boost (BOOST) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Boost üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Boost qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Boost (BOOST) Tokenomikası

Boost (BOOST) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BOOST tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Boost (BOOST) necə alınır?

Necə Boost alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Boost Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BOOST Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Boost(BOOST) / VND
4.641,17655
1 Boost(BOOST) / AUD
A$0,2680824
1 Boost(BOOST) / GBP
0,1322775
1 Boost(BOOST) / EUR
0,1516782
1 Boost(BOOST) / USD
$0,17637
1 Boost(BOOST) / MYR
RM0,7389903
1 Boost(BOOST) / TRY
7,4128311
1 Boost(BOOST) / JPY
¥26,98461
1 Boost(BOOST) / ARS
ARS$253,7682108
1 Boost(BOOST) / RUB
14,0990178
1 Boost(BOOST) / INR
15,6316731
1 Boost(BOOST) / IDR
Rp2.891,3110128
1 Boost(BOOST) / PHP
10,3864293
1 Boost(BOOST) / EGP
￡E.8,3281914
1 Boost(BOOST) / BRL
R$0,9488706
1 Boost(BOOST) / CAD
C$0,2451543
1 Boost(BOOST) / BDT
21,5629962
1 Boost(BOOST) / NGN
255,2373729
1 Boost(BOOST) / COP
$683,6030652
1 Boost(BOOST) / ZAR
R.3,0441462
1 Boost(BOOST) / UAH
7,4057763
1 Boost(BOOST) / TZS
T.Sh.433,34109
1 Boost(BOOST) / VES
Bs38,97777
1 Boost(BOOST) / CLP
$166,14054
1 Boost(BOOST) / PKR
Rs49,7645592
1 Boost(BOOST) / KZT
93,564285
1 Boost(BOOST) / THB
฿5,6949873
1 Boost(BOOST) / TWD
NT$5,4216138
1 Boost(BOOST) / AED
د.إ0,6472779
1 Boost(BOOST) / CHF
Fr0,141096
1 Boost(BOOST) / HKD
HK$1,3686312
1 Boost(BOOST) / AMD
֏67,5214908
1 Boost(BOOST) / MAD
.د.م1,6331862
1 Boost(BOOST) / MXN
$3,2663724
1 Boost(BOOST) / SAR
ريال0,6613875
1 Boost(BOOST) / ETB
Br27,1168875
1 Boost(BOOST) / KES
KSh22,7852403
1 Boost(BOOST) / JOD
د.أ0,12504633
1 Boost(BOOST) / PLN
0,6455142
1 Boost(BOOST) / RON
лв0,7742643
1 Boost(BOOST) / SEK
kr1,6631691
1 Boost(BOOST) / BGN
лв0,2980653
1 Boost(BOOST) / HUF
Ft59,2038816
1 Boost(BOOST) / CZK
3,7090611
1 Boost(BOOST) / KWD
د.ك0,05396922
1 Boost(BOOST) / ILS
0,5732025
1 Boost(BOOST) / BOB
Bs1,2187167
1 Boost(BOOST) / AZN
0,299829
1 Boost(BOOST) / TJS
SM1,622604
1 Boost(BOOST) / GEL
0,4779627
1 Boost(BOOST) / AOA
Kz161,6589783
1 Boost(BOOST) / BHD
.د.ب0,06631512
1 Boost(BOOST) / BMD
$0,17637
1 Boost(BOOST) / DKK
kr1,1375865
1 Boost(BOOST) / HNL
L4,6314762
1 Boost(BOOST) / MUR
8,0213076
1 Boost(BOOST) / NAD
$3,0370914
1 Boost(BOOST) / NOK
kr1,7725185
1 Boost(BOOST) / NZD
$0,3068838
1 Boost(BOOST) / PAB
B/.0,17637
1 Boost(BOOST) / PGK
K0,7442814
1 Boost(BOOST) / QAR
ر.ق0,6419868
1 Boost(BOOST) / RSD
дин.17,8556988
1 Boost(BOOST) / UZS
soʻm2.124,9392703
1 Boost(BOOST) / ALL
L14,7498231
1 Boost(BOOST) / ANG
ƒ0,3157023
1 Boost(BOOST) / AWG
ƒ0,317466
1 Boost(BOOST) / BBD
$0,35274
1 Boost(BOOST) / BAM
KM0,2963016
1 Boost(BOOST) / BIF
Fr521,70246
1 Boost(BOOST) / BND
$0,229281
1 Boost(BOOST) / BSD
$0,17637
1 Boost(BOOST) / JMD
$28,1997993
1 Boost(BOOST) / KHR
708,3125022
1 Boost(BOOST) / KMF
Fr74,60451
1 Boost(BOOST) / LAK
3.834,1303581
1 Boost(BOOST) / LKR
රු53,6887917
1 Boost(BOOST) / MDL
L2,9771256
1 Boost(BOOST) / MGA
Ar790,895991
1 Boost(BOOST) / MOP
P1,41096
1 Boost(BOOST) / MVR
2,698461
1 Boost(BOOST) / MWK
MK306,1977207
1 Boost(BOOST) / MZN
MT11,270043
1 Boost(BOOST) / NPR
रु25,0198482
1 Boost(BOOST) / PYG
1.250,81604
1 Boost(BOOST) / RWF
Fr255,91287
1 Boost(BOOST) / SBD
$1,4515251
1 Boost(BOOST) / SCR
2,4832896
1 Boost(BOOST) / SRD
$6,8343375
1 Boost(BOOST) / SVC
$1,5432375
1 Boost(BOOST) / SZL
L3,0370914
1 Boost(BOOST) / TMT
m0,617295
1 Boost(BOOST) / TND
د.ت0,51817506
1 Boost(BOOST) / TTD
$1,1940249
1 Boost(BOOST) / UGX
Sh614,47308
1 Boost(BOOST) / XAF
Fr99,82542
1 Boost(BOOST) / XCD
$0,476199
1 Boost(BOOST) / XOF
Fr99,82542
1 Boost(BOOST) / XPF
Fr18,16611
1 Boost(BOOST) / BWP
P2,363358
1 Boost(BOOST) / BZD
$0,3545037
1 Boost(BOOST) / CVE
$16,7763144
1 Boost(BOOST) / DJF
Fr31,21749
1 Boost(BOOST) / DOP
$11,3176629
1 Boost(BOOST) / DZD
د.ج22,9192815
1 Boost(BOOST) / FJD
$0,3985962
1 Boost(BOOST) / GNF
Fr1.533,53715
1 Boost(BOOST) / GTQ
Q1,3509942
1 Boost(BOOST) / GYD
$36,9195321
1 Boost(BOOST) / ISK
kr22,04625

Boost Mənbəyi

Boost haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Boost Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Boost Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Boost (BOOST) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BOOST qiyməti 0,17637 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BOOST / USD cari qiyməti nədir?
BOOST / USD cari qiyməti $ 0,17637 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Boost üçün bazar dəyəri nədir?
BOOST üçün bazar dəyəri $ 28,02M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BOOST aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BOOST aktivinin dövriyyədə olan təklifi 158,86M USD təşkil edir.
BOOST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BOOST ATH qiyməti olan 0,19261759528476227 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BOOST qiyməti (ATL) nədir?
BOOST ATL qiyməti olan 0,043332483940612676 USD dəyərinə endi.
BOOST ticarət həcmi nədir?
BOOST üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 75,15K USD.
BOOST bu il daha da yüksələcək?
BOOST bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BOOST qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:15:57 (UTC+8)

Boost (BOOST) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

BOOST / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0,17637 USD

BOOST Ticarəti Edin

BOOST/USDT
$0,17637
$0,17637$0,17637
-0,44%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.787,68
$109.787,68$109.787,68

+1,93%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,77
$3.855,77$3.855,77

+2,17%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02861
$0,02861$0,02861

+14,21%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,56
$186,56$186,56

+0,79%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,77
$3.855,77$3.855,77

+2,17%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.787,68
$109.787,68$109.787,68

+1,93%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,56
$186,56$186,56

+0,79%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4746
$2,4746$2,4746

+0,84%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18558
$0,18558$0,18558

+2,71%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01270
$0,01270$0,01270

+27,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002929
$0,0002929$0,0002929

+368,64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020547
$0,0020547$0,0020547

+2.183,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020547
$0,0020547$0,0020547

+2.183,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0472
$0,0472$0,0472

+1.375,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31727
$0,31727$0,31727

+155,67%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%