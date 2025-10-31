Bugünkü canlı AI3 qiyməti 0.03055 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AI3 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AI3 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AI3 qiyməti 0.03055 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AI3 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AI3 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AI3 qiyməti(AI3)

AI3 (AI3) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:06 (UTC+8)

AI3 (AI3) Qiymət Məlumatları (USD)

AI3 (AI3) canlı qiyməti $ 0,03055. AI3 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03003 və ən yüksək $ 0,03198 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AI3 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AI3 son bir saat ərzində -1,17%, 24 saat ərzində +0,49% və son 7 gündə isə -14,33% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AI3 (AI3) Bazar Məlumatları

AI3

AI3 üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 6,60K təşkil edir. AI3 üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 30,55M təşkil edir.

AI3 (AI3) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün AI3 qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000149+0,49%
30 Gün$ -0,00814-21,04%
60 Gün$ -0,02618-46,15%
90 Gün$ -0,04445-59,27%
Bugünkü AI3 Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AI3 $ +0,000149 (+0,49%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

AI3 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00814 (-21,04%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

AI3 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AI3 $ -0,02618 (-46,15%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

AI3 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,04445 (-59,27%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

AI3 (AI3) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi AI3 Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

AI3 (AI3) Nədir?

The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.

AI3 MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC AI3 investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AI3 steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə AI3 haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız AI3 satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

AI3 Qiymət Proqnozu (USD)

AI3 (AI3) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AI3 (AI3) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AI3 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AI3 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AI3 (AI3) Tokenomikası

AI3 (AI3) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AI3 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

AI3 (AI3) necə alınır?

Necə AI3 alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım AI3 Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AI3 Aktivindən Yerli Valyutalara

AI3 Mənbəyi

AI3 haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi AI3 Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: AI3 Haqqında Digər Suallar

Bugünkü AI3 (AI3) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AI3 qiyməti 0,03055 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AI3 / USD cari qiyməti nədir?
AI3 / USD cari qiyməti $ 0,03055 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AI3 üçün bazar dəyəri nədir?
AI3 üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AI3 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AI3 aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
AI3 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AI3 ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AI3 qiyməti (ATL) nədir?
AI3 ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
AI3 ticarət həcmi nədir?
AI3 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 6,60K USD.
AI3 bu il daha da yüksələcək?
AI3 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AI3 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:06 (UTC+8)

AI3 (AI3) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

