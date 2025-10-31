PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün PHT Stablecoin qiymət proqnozlarını əldə edin. PHT qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

PHT Stablecoin qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

PHT Stablecoin Qiymət Proqnozu
$0,01704
+0,70%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:03:50 (UTC+8)

PHT Stablecoin 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, PHT Stablecoin potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,01704 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, PHT Stablecoin potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,017892 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, PHT üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,018786 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, PHT üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,019725 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, PHT üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,020712 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, PHT üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,021747 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə PHT Stablecoin qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,035424 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə PHT Stablecoin qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,057703 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,01704
    0,00%
  • 2026
    $ 0,017892
    5,00%
  • 2027
    $ 0,018786
    10,25%
  • 2028
    $ 0,019725
    15,76%
  • 2029
    $ 0,020712
    21,55%
  • 2030
    $ 0,021747
    27,63%
  • 2031
    $ 0,022835
    34,01%
  • 2032
    $ 0,023976
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,025175
    47,75%
  • 2034
    $ 0,026434
    55,13%
  • 2035
    $ 0,027756
    62,89%
  • 2036
    $ 0,029144
    71,03%
  • 2037
    $ 0,030601
    79,59%
  • 2038
    $ 0,032131
    88,56%
  • 2039
    $ 0,033738
    97,99%
  • 2040
    $ 0,035424
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli PHT Stablecoin Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,01704
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,017042
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,017056
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,017110
    0,41%
Bu Gün Üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində PHT üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,01704$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində PHT üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,017042$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində PHT üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,017056$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra PHT üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,017110$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari PHT Stablecoin Qiymət Statistikaları

$ 0,01704
+0,70%

--
--
$ 5,41K
--

Ən son PHT qiyməti $ 0,01704 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +0,70% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 5,41K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan PHT təklifi -- və ümumi bazar dəyəri -- təşkil edir.

Necə PHT Stablecoin (PHT) Almaq Olar?

PHT almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə PHT ala bilərsiniz. PHT Stablecoin almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi PHT Almağı Öyrənin

PHT Stablecoin Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, PHT Stablecoin canlı qiymət səhifəsində PHT Stablecoin üçün cari qiymət 0,01704 USD təşkil edir. PHT Stablecoin (PHT) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 PHT. Bu da ona --$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,01%
    $ 0,000140
    $ 0,01707
    $ 0,0169
  • 7 Gün
    -0,00%
    $ -0,000070
    $ 0,01718
    $ 0,01686
  • 30 Gün
    -0,01%
    $ -0,000210
    $ 0,01745
    $ 0,01686
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində PHT Stablecoin qiymət hərəkəti 0,000140$ oldu və bu da dəyərində 0,01% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində PHT Stablecoin ticarəti ən yüksək 0,01718$ və ən aşağı 0,01686$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,00% dəyişib. Bu son tendensiya PHT üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda PHT Stablecoin qiymətində -0,01% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,000210$ qiymət artımını göstərir. Bu, PHT üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam PHT Stablecoin qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam PHT Qiymət Tarixçəsinə Baxın

PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

PHT Stablecoin Qiymət Proqnozu Modulu PHT potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər PHT Stablecoin üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan PHT qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin PHT Stablecoin qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın PHT aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): PHT momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və PHT Stablecoin gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

PHT Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

PHT Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

PHT indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, PHT -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay PHT üçün qiymət proqnozu nədir?
PHT Stablecoin (PHT) qiymət proqnozu alətinə əsasən, PHT qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 PHT 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 PHT Stablecoin (PHT) qiyməti bu gün$0,01704 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə PHT 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə PHT üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
PHT Stablecoin (PHT) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 PHT qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə PHT üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, PHT Stablecoin (PHT) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə PHT üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, PHT Stablecoin (PHT) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 PHT 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 PHT Stablecoin (PHT) qiyməti bu gün$0,01704 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə PHT 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün PHT qiymət proqnozu nədir?
PHT Stablecoin (PHT) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 PHT qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.