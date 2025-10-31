Bugünkü canlı PHT Stablecoin qiyməti 0.01692 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PHT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PHT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PHT Stablecoin qiyməti 0.01692 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PHT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PHT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PHT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PHT Qiymət Məlumatları

PHT Whitepaper

PHT Rəsmi Veb-saytı

PHT Tokenomikası

PHT Qiymət Proqnozu

PHT Qiymət Tarixçəsi

PHT Alış Bələdçisi

PHT / Fiat Valyuta Çevirən

PHT Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

PHT Stablecoin Logosu

PHT Stablecoin qiyməti(PHT)

1 PHT / USD Canlı Qiyməti:

$0,01692
$0,01692$0,01692
0,00%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:49:25 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01689
$ 0,01689$ 0,01689
24 saat Aşağı
$ 0,01706
$ 0,01706$ 0,01706
24 saat Yüksək

$ 0,01689
$ 0,01689$ 0,01689

$ 0,01706
$ 0,01706$ 0,01706

--
----

--
----

-0,06%

0,00%

-1,12%

-1,12%

PHT Stablecoin (PHT) canlı qiyməti $ 0,01692. PHT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01689 və ən yüksək $ 0,01706 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PHT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PHT son bir saat ərzində -0,06%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə -1,12% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PHT Stablecoin (PHT) Bazar Məlumatları

--
----

$ 6,04K
$ 6,04K$ 6,04K

$ 4,87M
$ 4,87M$ 4,87M

--
----

287.850.000
287.850.000 287.850.000

MATIC

PHT Stablecoin üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 6,04K təşkil edir. PHT üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 287850000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,87M təşkil edir.

PHT Stablecoin (PHT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün PHT Stablecoin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 00,00%
30 Gün$ -0,00026-1,52%
60 Gün$ -0,00062-3,54%
90 Gün$ -0,00008-0,48%
Bugünkü PHT Stablecoin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PHT $ 0 (0,00%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

PHT Stablecoin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00026 (-1,52%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

PHT Stablecoin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PHT $ -0,00062 (-3,54%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

PHT Stablecoin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00008 (-0,48%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

PHT Stablecoin (PHT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi PHT Stablecoin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

PHT Stablecoin (PHT) Nədir?

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC PHT Stablecoin investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- PHT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə PHT Stablecoin haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız PHT Stablecoin satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

PHT Stablecoin Qiymət Proqnozu (USD)

PHT Stablecoin (PHT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PHT Stablecoin (PHT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PHT Stablecoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PHT Stablecoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PHT Stablecoin (PHT) Tokenomikası

PHT Stablecoin (PHT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PHT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

PHT Stablecoin (PHT) necə alınır?

Necə PHT Stablecoin alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım PHT Stablecoin Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

PHT Aktivindən Yerli Valyutalara

1 PHT Stablecoin(PHT) / VND
445,2498
1 PHT Stablecoin(PHT) / AUD
A$0,0257184
1 PHT Stablecoin(PHT) / GBP
0,01269
1 PHT Stablecoin(PHT) / EUR
0,0145512
1 PHT Stablecoin(PHT) / USD
$0,01692
1 PHT Stablecoin(PHT) / MYR
RM0,0708948
1 PHT Stablecoin(PHT) / TRY
0,7109784
1 PHT Stablecoin(PHT) / JPY
¥2,58876
1 PHT Stablecoin(PHT) / ARS
ARS$24,3451728
1 PHT Stablecoin(PHT) / RUB
1,3525848
1 PHT Stablecoin(PHT) / INR
1,4994504
1 PHT Stablecoin(PHT) / IDR
Rp277,3770048
1 PHT Stablecoin(PHT) / PHP
0,9937116
1 PHT Stablecoin(PHT) / EGP
￡E.0,7991316
1 PHT Stablecoin(PHT) / BRL
R$0,0910296
1 PHT Stablecoin(PHT) / CAD
C$0,0235188
1 PHT Stablecoin(PHT) / BDT
2,0686392
1 PHT Stablecoin(PHT) / NGN
24,4861164
1 PHT Stablecoin(PHT) / COP
$65,5812432
1 PHT Stablecoin(PHT) / ZAR
R.0,29187
1 PHT Stablecoin(PHT) / UAH
0,7104708
1 PHT Stablecoin(PHT) / TZS
T.Sh.41,57244
1 PHT Stablecoin(PHT) / VES
Bs3,73932
1 PHT Stablecoin(PHT) / CLP
$15,93864
1 PHT Stablecoin(PHT) / PKR
Rs4,7741472
1 PHT Stablecoin(PHT) / KZT
8,97606
1 PHT Stablecoin(PHT) / THB
฿0,546516
1 PHT Stablecoin(PHT) / TWD
NT$0,5199516
1 PHT Stablecoin(PHT) / AED
د.إ0,0620964
1 PHT Stablecoin(PHT) / CHF
Fr0,013536
1 PHT Stablecoin(PHT) / HKD
HK$0,1312992
1 PHT Stablecoin(PHT) / AMD
֏6,4776528
1 PHT Stablecoin(PHT) / MAD
.د.م0,1566792
1 PHT Stablecoin(PHT) / MXN
$0,3133584
1 PHT Stablecoin(PHT) / SAR
ريال0,06345
1 PHT Stablecoin(PHT) / ETB
Br2,60145
1 PHT Stablecoin(PHT) / KES
KSh2,1858948
1 PHT Stablecoin(PHT) / JOD
د.أ0,01199628
1 PHT Stablecoin(PHT) / PLN
0,0619272
1 PHT Stablecoin(PHT) / RON
лв0,0742788
1 PHT Stablecoin(PHT) / SEK
kr0,1595556
1 PHT Stablecoin(PHT) / BGN
лв0,0285948
1 PHT Stablecoin(PHT) / HUF
Ft5,6778444
1 PHT Stablecoin(PHT) / CZK
0,3556584
1 PHT Stablecoin(PHT) / KWD
د.ك0,00517752
1 PHT Stablecoin(PHT) / ILS
0,05499
1 PHT Stablecoin(PHT) / BOB
Bs0,1169172
1 PHT Stablecoin(PHT) / AZN
0,028764
1 PHT Stablecoin(PHT) / TJS
SM0,155664
1 PHT Stablecoin(PHT) / GEL
0,0458532
1 PHT Stablecoin(PHT) / AOA
Kz15,5087028
1 PHT Stablecoin(PHT) / BHD
.د.ب0,00636192
1 PHT Stablecoin(PHT) / BMD
$0,01692
1 PHT Stablecoin(PHT) / DKK
kr0,109134
1 PHT Stablecoin(PHT) / HNL
L0,4443192
1 PHT Stablecoin(PHT) / MUR
0,7695216
1 PHT Stablecoin(PHT) / NAD
$0,2913624
1 PHT Stablecoin(PHT) / NOK
kr0,170046
1 PHT Stablecoin(PHT) / NZD
$0,0294408
1 PHT Stablecoin(PHT) / PAB
B/.0,01692
1 PHT Stablecoin(PHT) / PGK
K0,0714024
1 PHT Stablecoin(PHT) / QAR
ر.ق0,0615888
1 PHT Stablecoin(PHT) / RSD
дин.1,7129808
1 PHT Stablecoin(PHT) / UZS
soʻm203,8553748
1 PHT Stablecoin(PHT) / ALL
L1,4150196
1 PHT Stablecoin(PHT) / ANG
ƒ0,0302868
1 PHT Stablecoin(PHT) / AWG
ƒ0,030456
1 PHT Stablecoin(PHT) / BBD
$0,03384
1 PHT Stablecoin(PHT) / BAM
KM0,0284256
1 PHT Stablecoin(PHT) / BIF
Fr50,04936
1 PHT Stablecoin(PHT) / BND
$0,021996
1 PHT Stablecoin(PHT) / BSD
$0,01692
1 PHT Stablecoin(PHT) / JMD
$2,7053388
1 PHT Stablecoin(PHT) / KHR
67,9517352
1 PHT Stablecoin(PHT) / KMF
Fr7,15716
1 PHT Stablecoin(PHT) / LAK
367,8260796
1 PHT Stablecoin(PHT) / LKR
රු5,1506172
1 PHT Stablecoin(PHT) / MDL
L0,2856096
1 PHT Stablecoin(PHT) / MGA
Ar75,874356
1 PHT Stablecoin(PHT) / MOP
P0,13536
1 PHT Stablecoin(PHT) / MVR
0,258876
1 PHT Stablecoin(PHT) / MWK
MK29,3749812
1 PHT Stablecoin(PHT) / MZN
MT1,081188
1 PHT Stablecoin(PHT) / NPR
रु2,4002712
1 PHT Stablecoin(PHT) / PYG
119,99664
1 PHT Stablecoin(PHT) / RWF
Fr24,55092
1 PHT Stablecoin(PHT) / SBD
$0,1392516
1 PHT Stablecoin(PHT) / SCR
0,2382336
1 PHT Stablecoin(PHT) / SRD
$0,65565
1 PHT Stablecoin(PHT) / SVC
$0,14805
1 PHT Stablecoin(PHT) / SZL
L0,2913624
1 PHT Stablecoin(PHT) / TMT
m0,05922
1 PHT Stablecoin(PHT) / TND
د.ت0,04971096
1 PHT Stablecoin(PHT) / TTD
$0,1145484
1 PHT Stablecoin(PHT) / UGX
Sh58,94928
1 PHT Stablecoin(PHT) / XAF
Fr9,57672
1 PHT Stablecoin(PHT) / XCD
$0,045684
1 PHT Stablecoin(PHT) / XOF
Fr9,57672
1 PHT Stablecoin(PHT) / XPF
Fr1,74276
1 PHT Stablecoin(PHT) / BWP
P0,226728
1 PHT Stablecoin(PHT) / BZD
$0,0340092
1 PHT Stablecoin(PHT) / CVE
$1,6094304
1 PHT Stablecoin(PHT) / DJF
Fr2,99484
1 PHT Stablecoin(PHT) / DOP
$1,0857564
1 PHT Stablecoin(PHT) / DZD
د.ج2,1990924
1 PHT Stablecoin(PHT) / FJD
$0,0382392
1 PHT Stablecoin(PHT) / GNF
Fr147,1194
1 PHT Stablecoin(PHT) / GTQ
Q0,1296072
1 PHT Stablecoin(PHT) / GYD
$3,5418636
1 PHT Stablecoin(PHT) / ISK
kr2,115

PHT Stablecoin Mənbəyi

PHT Stablecoin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi PHT Stablecoin Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: PHT Stablecoin Haqqında Digər Suallar

Bugünkü PHT Stablecoin (PHT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PHT qiyməti 0,01692 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PHT / USD cari qiyməti nədir?
PHT / USD cari qiyməti $ 0,01692 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PHT Stablecoin üçün bazar dəyəri nədir?
PHT üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PHT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PHT aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
PHT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PHT ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PHT qiyməti (ATL) nədir?
PHT ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
PHT ticarət həcmi nədir?
PHT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 6,04K USD.
PHT bu il daha da yüksələcək?
PHT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PHT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:49:25 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

PHT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0,01692 USD

PHT Ticarəti Edin

PHT/USDT
$0,01692
$0,01692$0,01692
0,00%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.702,19
$109.702,19$109.702,19

+1,85%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,01
$3.846,01$3.846,01

+1,91%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03093
$0,03093$0,03093

+23,47%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,37
$186,37$186,37

+0,69%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,01
$3.846,01$3.846,01

+1,91%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.702,19
$109.702,19$109.702,19

+1,85%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,37
$186,37$186,37

+0,69%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4767
$2,4767$2,4767

+0,93%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18518
$0,18518$0,18518

+2,49%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003230
$0,003230$0,003230

-35,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002929
$0,0002929$0,0002929

+368,64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020061
$0,0020061$0,0020061

+2.129,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020061
$0,0020061$0,0020061

+2.129,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0421
$0,0421$0,0421

+1.215,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32623
$0,32623$0,32623

+162,89%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000094
$0,000000000000000000000094$0,000000000000000000000094

+100,00%