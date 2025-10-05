سعر ynUSD Max المباشر اليوم هو 1.026 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YNUSDX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YNUSDX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ynUSD Max المباشر اليوم هو 1.026 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YNUSDX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YNUSDX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن YNUSDX

معلومات سعر YNUSDX

الوثيقة البيضاء لـ YNUSDX

الموقع الرسمي لـ YNUSDX

اقتصاد توكن YNUSDX

توقعات سعر YNUSDX

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ynUSD Max

سعر ynUSD Max (YNUSDX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 YNUSDX إلى USD:

$1.026
$1.026$1.026
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ynUSD Max (YNUSDX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:34:27 (UTC+8)

معلومات سعر ynUSD Max (YNUSDX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
24 ساعة منخفض
$ 1.027
$ 1.027$ 1.027
24 ساعة مرتفع

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

-0.00%

+0.51%

+0.51%

سعر ynUSD Max (YNUSDX) في الوقت الحقيقي هو $1.026. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YNUSDX بين أدنى سعر $ 1.023 وأعلى سعر $ 1.027، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYNUSDX على الإطلاق هو $ 1.027، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.997125.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YNUSDX -- على مدار الساعة الماضية، -0.00% على مدار 24 ساعة، و +0.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ynUSD Max (YNUSDX)

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

--
----

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

87.42K
87.42K 87.42K

87,421.65687268265
87,421.65687268265 87,421.65687268265

القيمة السوقية الحالية لـ ynUSD Max هي $ 89.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YNUSDX يبلغ 87.42K، مع إجمالي عرض 87421.65687268265. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.65K.

سجل سعر ynUSD Max (YNUSDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ynUSD Max مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ynUSD Max مقابل USD هو $ +0.0135474066 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ynUSD Max مقابل USD هو $ +0.0268707348 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ynUSD Max مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.00%
30 يوم$ +0.0135474066+1.32%
60 يوم$ +0.0268707348+2.62%
90 يوم$ 0--

ما هو ynUSD Max ( YNUSDX )

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر ynUSD Max (YNUSDX)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر ynUSD Max (USD)

كم ستكون قيمة ynUSD Max (YNUSDX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ynUSD Max (YNUSDX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ynUSD Max.

تحقق الآن من توقعات سعر ynUSD Max!

عملة YNUSDX إلى العملات المحلية

توكنوميكس ynUSD Max (YNUSDX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ynUSD Max (YNUSDX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YNUSDX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ynUSD Max (YNUSDX)

كم يساوي ynUSD Max (YNUSDX) اليوم؟
سعر YNUSDX المباشر في USD هو USD 1.026، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر YNUSDX إلى USD الحالي؟
سعر YNUSDX إلى USD الحالي هو $ 1.026. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ynUSD Max ؟
القيمة السوقية لعملة YNUSDX هي $ 89.65K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن YNUSDX؟
العرض المتداول لتوكن YNUSDX هو 87.42K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ YNUSDX؟
حقق YNUSDX سعرًا قياسيًا قدره 1.027 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ YNUSDX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.997125 YNUSDX.
ما هو حجم تداول YNUSDX؟
حجم تداول YNUSDX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع YNUSDX هذا العام؟
قد يرتفع YNUSDX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر YNUSDX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:34:27 (UTC+8)

تحديثات ynUSD Max (YNUSDX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.