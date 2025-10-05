معلومات سعر ynUSD Max (YNUSDX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24 ساعة منخفض $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24 ساعة مرتفع $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 عالية طوال الوقت $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 أدنى سعر $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.51% تغير السعر (7 أيام) +0.51%

سعر ynUSD Max (YNUSDX) في الوقت الحقيقي هو $1.026. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YNUSDX بين أدنى سعر $ 1.023 وأعلى سعر $ 1.027، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYNUSDX على الإطلاق هو $ 1.027، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.997125.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YNUSDX -- على مدار الساعة الماضية، -0.00% على مدار 24 ساعة، و +0.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ynUSD Max (YNUSDX)

القيمة السوقية $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K إمداد دورة التداول 87.42K 87.42K 87.42K إجمالي العرض 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

القيمة السوقية الحالية لـ ynUSD Max هي $ 89.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YNUSDX يبلغ 87.42K، مع إجمالي عرض 87421.65687268265. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.65K.