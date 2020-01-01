توكنوميكس ynUSD Max (YNUSDX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ynUSD Max (YNUSDX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ynUSD Max (YNUSDX) YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. الموقع الرسمي: https://yieldnest.finance الوثيقة البيضاء: https://docs.yieldnest.finance/ اشتر YNUSDX الآن!

توكنوميكس ynUSD Max (YNUSDX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ynUSD Max (YNUSDX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 106.99K $ 106.99K $ 106.99K إجمالي العرض: $ 96.02K $ 96.02K $ 96.02K العرض المتداول: $ 96.02K $ 96.02K $ 96.02K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 95.95K $ 95.95K $ 95.95K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.998799 $ 0.998799 $ 0.998799 السعر الحالي: $ 0.999329 $ 0.999329 $ 0.999329 معرفة المزيد عن سعر ynUSD Max (YNUSDX)

توكنوميكس ynUSD Max (YNUSDX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ynUSD Max (YNUSDX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YNUSDX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YNUSDX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YNUSDX، استكشف السعر المباشر لتوكن YNUSDX!

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