استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع ynUSD Max نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 1.026 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد ynUSD Max نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 1.0773 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر YNUSDX هو $ 1.1311 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر YNUSDX هو $ 1.1877 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YNUSDX في عام 2029 هو $ 1.2471 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YNUSDX في عام 2030 هو $ 1.3094 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ynUSD Max نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 2.1329.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر ynUSD Max نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 3.4744.