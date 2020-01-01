توكنوميكس Welshare Health Token (WEL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Welshare Health Token (WEL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Welshare Health Token (WEL) Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers. الموقع الرسمي: https://www.welshare.health/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.welshare.health/ اشتر WEL الآن!

توكنوميكس Welshare Health Token (WEL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Welshare Health Token (WEL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 553.35K $ 553.35K $ 553.35K إجمالي العرض: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B العرض المتداول: $ 245.74M $ 245.74M $ 245.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.146838 $ 0.146838 $ 0.146838 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00191426 $ 0.00191426 $ 0.00191426 السعر الحالي: $ 0.00225173 $ 0.00225173 $ 0.00225173 معرفة المزيد عن سعر Welshare Health Token (WEL)

توكنوميكس Welshare Health Token (WEL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Welshare Health Token (WEL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WEL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WEL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WEL، استكشف السعر المباشر لتوكن WEL!

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